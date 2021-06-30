Военно-воздушные силы США в понедельник, 26 июня, удивили многих, объявив о грядущих изменениях в физической системе подготовки. Пилотам будет позволено самостоятельно выбирать испытания для сдачи нормативов.

Иван Шилов ИА REGNUM ВВС США

Новые правила, которые будут тестироваться в январе 2022 года, позволят пилотам выбрать между бегом, челночным бегом и ходьбой. Челночный бег предполагает бег вперед-назад между двумя предметами, расположенными на расстоянии около 25 метров друг от друга. Также мужчины могут выбрать между стойкой в планке и сидячими упражнениями. В заключение военнослужащие выберут между стандартными отжиманиями и отжиманиями с вытянутыми руками.

Вместо того, чтобы подниматься и опускаться, как при традиционном отжимании, отжимания с вытянутыми руками позволяют военнослужащим попеременно поднимать руки вверх, находясь в положении готовности к отжиманию, сказал генерал-лейтенант Брайан Келли, заместитель начальника штаба ВВС по кадрам, персоналу и услугам.

Navoine.info ВВС США

Такая возможность выбора должна дать пилотам больше пространства для прохождения тестов в том виде, в каком они предпочитают. Нововведения будут испытывать на протяжении шести месяцев начиная с января.

Новость облетела форумы Facebook, Raddit и вызвала бурное обсуждение в Twitter, где некоторые пилоты отметили, что нормативы по ходьбе могут оказаться тяжелее, чем кажется. Ранее пилотам разрешалось ходить вместо бега только при наличии медицинского освобождения.

«От ходьбы у меня свело голени. Они горели несколько дней. Бедные голени. Не ходите пешком. Никогда не ходите. Делайте чертовы спринты», — посоветовал один из пользователей Reddit.

«Сложно будет только в том случае, если вы не потренируетесь пару раз. У вас будут очень сильные боли в голени», — подтвердил другой.

Другие выразили радость по поводу бега на короткие дистанции и шанса избежать кросса в 2 км. Также некоторые посчитали, что пилотам не так важна физическая подготовка.

«Мы, гномы, довольно опасны на коротких расстояниях», — сказал один из пользователей Reddit, цитируя гнома Гимли из «Властелина колец».

(сс) Official U.S. Navy Page Самолеты ВВС США

«ВВС как род войск, вероятно, в меньшей степени зависит от чистой физической подготовки, верно? У нас уже есть подразделения (морская пехота, армия), которые уделяют этому особое внимание», — отметил @trickysong.

Другие пользователи осудили нововведения.

«Я знал нескольких парней, которых уволили за проваленные тесты на профпригодность. Один из них был в нескольких месяцах от выхода на пенсию и потерял пенсию. Но это было другое время», — пишет Rob Henderson.

«Очень беспокоит падение стандарта для наших военных. Идея о трудолюбии и заслуге исчезает из американского мышления», — переживает Aiden Locke.

«Абсолютно нелепо. Я ветеран ВС, и базовая подготовка уже в мое время была настолько легкой, что это было просто смешно», — вспоминает JL Stock.

«США просто продолжат медленно деградировать по мере роста других держав, в стиле Римской империи. Деревянные башмаки на лестнице, ведущей вверх, шелковые тапочки на лестнице, ведущей вниз», — указывает Matthew Hentrich.

«Большие проблемы с недобором, да?» — интересуется atxnetsfan.