Проясню с самого начала: я полностью вакцинирован от коронавируса и глубоко привержен науке и достижениям, которые улучшили и продлили нашу жизнь.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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Я разделяю тех, кто был вакцинирован, на две категории. Первые обоснованно выражают свои опасения по поводу вакцин, обеспокоены тем, что у них нет надлежащей информации, или тем, что их не убеждают официальные государственные кампании или призывы экспертов. А вторая категория — конспирологи, которые говорят о чипах, изменении ДНК, инопланетянах, которые проникают в наше тело, и о ложках, которые прилипают к рукам. Со второй категорией разбираться не имеет смысла. Для меня пытаться им что-то объяснить — значит сотрясать воздух, лично я просто развожу руками и иду дальше. И тем не менее то, что происходит во всем мире в истории с вакцинами, выходит за рамки, которые мы все устанавливаем как прагматики.

Даже те, кто не возражает против массовой вакцинации, должны быть обеспокоены, когда слышат о правилах, рамках, бесплатных ресторанах, барах только для вакцинированных или, наоборот, для уже больных. Потому что, даже с учетом того, что государство должно защищать общественное здоровье всеми способами, проблема носит глубоко социальный и человеческий характер.

Эдуард Мане. Пучок спаржи. 1880

Вирусу удалось уничтожить десятилетия завоеваний, аннулировать права и свободы человека, навязать правила, которые не могли принять ни в одной демократической стране. Просто представьте, как все будет происходить на практике. Вот звоним мы в ресторан и отчитываемся по форме: «Пожалуйста, забронируйте столик на четырех человек, все вакцинированы. Две привиты, двое переболели». А что делать, если кто-то из наших друзей еще не вакцинировался? По разным причинам — может, боится, может, выжидает, может, ждет номерка на прививку. Такие люди что, никогда больше не пойдут в кафе и рестораны? Не будут снова тусоваться с привитыми?

Да, это глубокий социально-политический переворот, затрагивающий самую суть прав человека.

Потому что одно дело — это кампания с целью убедить людей, построить в стране стену иммунитета, и совсем другое — создание очередных гетто для новых прокаженных.

Это очень тревожное явление, которое предвещает грядущую антиутопию, которая выглядит делом не такого уже далекого будущего.

Mos.ru Цифровой пропуск

Что, если кто-то потребует, чтобы мы наносили какие-то знаки отличия на непривитых? Ведь таким знаком отличия может стать что угодно, от татуировки до стрижки.

А как насчет миллионов людей в бедных странах, у которых нет доступа к вакцинам? Или с теми обществами, у которых нет возможности сделать прививки? Закроем ли мы их на отдаленных островах?

Нет, санитарная стена не должна строиться на ограничениях личных свобод и личного выбора. Она не должна строиться на нарушениях прав человека. Нельзя строить ее на разделении людей на категории. Потому что нет никаких сомнений, что из искры возгорится пламя.

Что это за мир, в котором гражданин, у кого аллергия на лекарства или другие противопоказания к вакцинации, должен объяснить каждому продавцу причины, по которым он не вакцинирован?

Я уж не говорю о сохранности личных данных, ведь принимать или не принимать какой-либо препарат — это личный факт, что будет иметь огромные юридические последствия для всякого, кто имеет или требует доступа к медицинской карте любого гражданина. Конечно, можно было бы сказать: мы уже используем тысячи приложений, которые сохранили наш выбор, запомнили, что мы ищем в поисковиках, что мы едим, куда мы ходим, как развлекаемся. Да, это правда. Но у нас не должно быть еще одного дамоклова меча над головой.

Эмиль Баяр. Козетта — героиня романа «Отверженные». 1862

В конце концов, мы не можем требовать от людей добровольной вакцинации и при этом метить их так, как когда-то делали с прокаженными. Такие шаги скорее усиливают движение против вакцинации, чем ослабляют его.

Убеждать надо. Надо, чтобы говорили серьезные люди, не сбивая людей с толку. Ученые, а не телезвезды и политики. Люди, близкие к народу. Не для видимости.

Беспрецедентная пандемия в какой-то момент закончится. Будут другие вакцины и другие лекарства. Но если это будет достигнуто путем нарушения всех понятий прав человека, тогда мир вернется на столетия назад. А своего рода гражданская война между вакцинированными и непривитыми не сделает чести никакому современному обществу, которое должно основываться на принципах солидарности, а не на представлении о том, что человек человеку волк.