С начала пандемии маски заняли спорную нишу в вопросе общественного здравоохранения в США, символизируя ожесточенный партийный раскол по поводу роли правительства и индивидуальной свободы. Теперь, когда новый штамм «Дельта» быстро распространяется по всему миру, маски снова стали предметом споров.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Споры возобновились после того, как впервые обнаруженный в Индии штамм «Дельта» был выявлен по меньшей мере в 85 странах. В настоящее время каждый пятый больной COVID-19 в США заражен данным штаммом.

В мае медицинский регулятор США заявил, что полностью вакцинированным людям больше не нужно надевать маску, даже в помещении. Этот совет, пишет The New York Times, внес существенные перемены в жизни американцев, положив начало выходу с карантина, который продолжает набирать обороты.

xinhuanet.com Больные COVID-19. Индия

Но это было до распространения «Дельты». Обеспокоенная глобальным всплеском заболеваемости, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на прошлой неделе повторила свою давнюю рекомендацию о том, что всем, включая привитых, следует носить маски, чтобы остановить распространение вируса.

В понедельник, 26 июня, представители органов здравоохранения Лос-Анджелеса последовали этому примеру, рекомендовав «всем, независимо от статуса вакцинации, носить маски в общественных местах в качестве меры предосторожности».

При этом, отмечает издание, некоторые доктора сомневаются в том, что людей будет возможно вновь заставить подчиняться ограничениям, даже если просьбы по ношению масок будут оправданы.

Американские пользователи Twitter бурно обсудили данную новость под соответствующей публикацией.

«Когда президент объявил, что вакцинированные люди могут не носить маски, для многих не было пути назад, что бы ни случилось. Многие невакцинированные люди также воспользовались этим, чтобы навсегда избавиться от масок», — Joseph Bonner.

«Многие школы перестали обязывать носить маски и планируют открыться полностью. Кто будет отвечать за эти рискованные законы, связанные с COVID?» — спрашивает Shine1919.

(сс) 7C0 Защитные маски

«Вы думали, что нас «вылечили» с помощью вакцины c 90−95% успеха, которая была создана за шесть месяцев? До свидания, ребята! Ковид никуда не денется и будет дальше мутировать. Был в маске после вакцинации. Потерял сестру и других людей из-за этого и видел, как они страдали в прошлом году», — рассказывает Dean Raynolds.

«Мне нравится моя маска, я год не болел», — отмечает @d2goodadvice2.

«Где такие исследования? Я не знаю ни одной лаборатории, которая дала бы положительные результаты теста COVID с таким вариантом. Просто пытаюсь разобраться в фактах», — пишет @NosaGroup.

«Правильно питайтесь, занимайтесь спортом, поддерживайте позитивный психологический настрой, принимайте добавки витаминов C и Д, а при необходимости рассмотрите возможность применения ивермектина. За жизнь, жизнь, жизнь!» — советует @DineEco.

«Как наивно думать, что вакцина защитит от ковида, который постоянно мутирует? Мир без мозгов», — уверен socool.

«Просто нет никаких научно обоснованных причин для того, чтобы полностью вакцинированный человек носил маску. ВОЗ ошибалась в своем отношении к этой пандемии с самого начала», — пишет James Costopolous.

. United States Mission Geneva Флаг Всемирной организации здравоохранения

«Эта история с вирусом еще не закончилась, и если нам снова придется носить маски, я с радостью это сделаю. Почему? Потому что это разумный, взрослый поступок», — ответил Savannah Comey.

«Никогда не буду делать прививки и никогда больше не надену маску. Мошенник Фаучи доказал, что его слова ничего не стоят», — указывает @ChiefsFanScott3 на главного инфекциониста США доктора Энтони Фаучи.

«Живите в страхе вечно», — комментирует @ricksybad.

Напомним, ситуацию со штаммом коронавируса «Дельта плюс» назвала тревожной официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович 26 июня в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Как пояснила Вуйнович, новый штамм начал набирать скорость распространения. Особенность «Дельта плюс» состоит в том, что он поражает много клеток сразу, заражённый этим штаммом человек передаст инфекцию сразу большому количеству людей, при этом заражение происходит гораздо быстрее, чем при более ранних штаммах коронавируса.

По словам специалиста, если не отреагировать сейчас и не принять меры, препятствующие распространению нового штамма SARS-CoV-2, то возможен локдаун. Вуйнович уточнила, что только лишь массовой вакцинации недостаточно в случае с «Дельтой плюс», дополнительно требуется масочный режим.