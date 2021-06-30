Интервью ИА REGNUMзаместителя губернатора Магаданской области Татьяны Савченко и депутата Магаданской областной думы Петра Голубовского перенесли в публичное пространство то, что обсуждалось по кабинетам — Колыма претендует на включение в Арктическую зону РФ. Когда готовился пакет «арктических законов» областное правительство направляло свое обращение по этому поводу в Минвостокразвития РФ. Но вопрос тогда не решился.

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О том, какие препятствия возникли при рассмотрении заявки Магаданской области по вхождению в Арктическую зону РФ, рассказал один из бывших руководителей, который принимал участие в рассмотрении документа. Из соображений деловой этики он попросил не называть свою фамилию.

Владимир Станулевич: Магаданская область выходила на Москву с заявкой на вступление в Арктическую зону РФ, но вопрос не был решен. В чем проблема?

Бывший участник рассмотрения заявки Колымы о включении в Арктику: На мой взгляд, основная проблема включения Магадана в состав Арктической зоны лежит не в плоскости природно-климатических или географических характеристик этого региона, они очень близки к Арктике. Проблема в том, что с принятием пакета «арктических законов» Арктическая зона получила различные виды господдержки, появились новые возможности. С этого момента расширение границ Арктики — это не просто обоснование того, что климат соответствует или не соответствует. Ключевым фактором для принятия решения включения той или иной территории в состав Арктической зоны стали не природно-климатические особенности, а именно готовность территории объяснить, что даст развитию территории это решение.

Похожим образом принимаются решения о создании ТОРов. Для того чтобы получить ТОР, регион должен показать потенциальные проекты, которые будут там реализованы, и инвесторов, которым нужен этот режим, чтобы проекты состоялись. Так же и для Арктической зоны.

Чтобы Магаданской области ускорить принятие решения о вхождении в состав Арктической зоны России, нужно показать, какие экономические проекты будут реализованы на ее территории в режиме Арктической зоны. Имея в виду, что у них уже есть особая экономическая зона, имея в виду, что у них имеется право возможности создания территории опережающего развития и свободного порта. Они этим правом в последние шесть лет не воспользовались.

Магаданцы должны показать новые проекты, которые могут появиться благодаря режиму Арктической зоны. Это главное, чтобы в федеральном центре было принято положительное решение.

Владимир Станулевич: Но ведь главное — не написание «правильной» бумаги, ее могут написать и в Волгоградской области, обосновав, что Волгоград — часть Арктики. Главное — сочетание суровых природных факторов с накопившимися социально-экономическими проблемами, которые без арктических льгот не решить, а написание «правильной бумаги» — дело третье… Можно и с бумагой, и с льготами не решить проблемы!

Бывший участник рассмотрения заявки Колымы о включении в Арктику: Когда принималось решение по дополнительным территориям Арктики, а это несколько муниципалитетов Карелии, Архангельской области и Республики Коми, министерство просило две вещи.

Первое — перечень инвестиционных проектов. В министерстве встречались с этими инвесторами, понимали, насколько они готовы приступить к проектам, если такой режим будет распространен на территории муниципалитетов. Второе — заключение Российской академии наук. Такие заключения были предоставлены всеми регионами. В них излагались основания, по которым эта территория может относиться к Арктической зоне. Из Иркутской области доносились мысли, не отнести ли ее север тоже к Арктике, но Академия наук сказала «нет». Географические факторы учитываются, но не они ключевые, ключевое — это новые экономические возможности.

Было письмо губернатора С. К. Носова Юрию Петровичу Трутневу, но магаданцы все это инициировали достаточно поздно. Уже был готов закон, и туда было сложно что-то внести. С другой стороны, я знаю возможности Магадана — проектов, которые они могут показать, у них нет.

Владимир Станулевич: Но проблема ведь не в наличии проектов и инвесторов, а как раз в их отсутствии — в связи с проблемами территории. Инвесторов нужно искать не под обещания льгот, а под уже действующие льготы…

Бывший участник рассмотрения заявки Колымы о включении в Арктику: Пусть двух-трех инвесторов приведут, которые скажут: «Дайте нам эти льготы, мы сделаем здесь бизнес». Все, что нужно было сделать, — привести живых инвесторов.

Владимир Станулевич: Вы видите потенциальные арктических инвесторов для Магадана?

Бывший участник рассмотрения заявки Колымы о включении в Арктику: Не вижу. Основные проекты с потенциалом вошли в особую экономическую зону. В министерстве в свое время поддержали крупнейший проект «Павлик», льготы которому не нужны, нужна была инфраструктура. За счет федеральных денег ее построили, на ней могут развиваться соседние месторождения. Золоторудный район — очень перспективная история, там не нужны льготы, там нужна инфраструктура. Надо много денег вложить в геологоразведку и инфраструктуру. Это все дает существующий режим, если им правильно заниматься.

Владимир Станулевич: Вопрос по включению Колымы в Арктику не закрыт?

Бывший участник рассмотрения заявки Колымы о включении в Арктику: Не закрыт, абсолютно точно.