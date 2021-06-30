Президент Украины Владимир Зеленский отдал государственное управление внешним силам, заявил 30 июня президент России Владимир Путин во время прямой линии.

Клод Верлинд. Марионетки

«Ну что встречаться с Зеленским, если он отдал свою страну под полное внешнее управление», — сказал российский президент.

По словам российского лидера, основные вопросы жизнедеятельности Украины решаются в Вашингтоне, Берлине и Париже.

«Тем не менее я не отказываюсь от встреч подобного рода. Нужно только понять, о чем говорить», — сказал Путин.

Российский лидер также подчеркнул, что недружественным России является не украинский народ, а его руководство.

Читайте также: Путин о Зеленском: «Отдал свою страну под полное внешнее управление»

Заявление Владимира Путина обсудили в украинских телеграм-каналах «Бородатая Бабушка» и «Наглый». Многие отметили, что президент России прав.

«Владимир Владимирович одной фразой обеспечил все украинские СМИ работой минимум на неделю. Они сейчас с пеной у рта будут доказывать, что «мы не один народ», — написал Майоров.

Kremlin.ru Президент России Владимир Путин во время прямой линии 30.06.2021

«Да нами даже не управляют, они просто… [воруют] наши деньги», — отметил Oleg.

«С днем независимости вас, товарищи, ура!» — с сарказмом отреагировал Дмитрий.

«Правильно, чего с шестерками говорить? Он сразу с хозяином все перетрет», — добавила Мила.

«Пример надо брать у Лукашенко… Отказался от ЕС — и досвидос», — пишет А. В.

«Да все уже давно поняли в мире, что с этим проходимцем из Кривого Рога (Зеленским. — О. П.) говорить не о чем», — отметила Леся.

«В начале 17-го столетия в России временным царем был Лжедмитрий, а у нас лже-Владимир», — добавил один из читателей.

«Это было феерически прекрасно, хоть я и не поклонник Путина, но нужно-таки признать его мощь. В принципе, после такого открытого заявления сам собой возникает вопрос, а какого… они вообще заседают в Раде, в кабинете министров? И почему мы должны кормить это?» — задался вопросом Денис.

«Зеленский — Табаки, мазок, пианист, предатель и трус. Что с ним встречаться?» — спросила Людмила.

President.gov.ua Президент Уркаины Владимир Зеленский и Виктория Нуланд

«Удивительно, как можно было до подобной риторики довести такого дипломатичного человека, как ВВП (Путин. — О. П.)» — добавил Sasha K.

«Так он прав, как ни крути», — пишет Славик.

«Я дико извиняюсь, а в чем тут Путин не прав? Правильно он все сказал. Нечего ему встречаться с марионеткой. Плюс Путин не любит тех, кто его кидает», — отметил Константин П.

«Как Вашингтон скажет, так Зе, может быть, и ответит», — отреагировала Ирина.

«Золотые слова, Владимир Владимирович», — отметил Jonny Di.

«Логично, зачем с посредником что-то решать. Это только лишь посредник. Передал слева направо, и всё. Хватит», — добавила Наталья.

«Ни отнять, ни прибавить. Какой Путин ни есть, но тут он прав. Британский шпион Зеленский из семейства Зеленковских продал страну», — написал Вячеслав.

«Тот же упоротый [украинский журналист Дмитрий] Гордон признавал это. Он так и говорил на одном эфире: «Сравните Путина с Зеленским, [премьер-министра Украины Дениса] Шмыгаля с Мишустиным, [министра обороны Украины Андрея] Тарана с Шойгу, [главу МИД Украины Дмитрия] Кулебу с Лавровым». На самом деле, это означает, что всё. Будет полный игнор со стороны России, как это было в случае с Петей [Порошенко], когда моряков запаковали. А Зеленский что? Хриплый (Зеленский. — О. П.) сегодня запилит видосик, где грозно Путину предложит встретиться», — отметил Константин П.

twitter @APUkraine Пресс-конференция по итогам встречи «нормандской четвёрки» в Париже

«Пусть Зеленский послушает, что о нём говорят. Позорник и предатель», — добавила Анна.

«Если без ля-ля, ВВП (Владимир Путин. — О. П.) унизил Зе за дело. Но если после этого Зе попытается добиться встречи с ВВП, то этим он сам себя опустит… Похоже, следующие соглашения по Донбассу будут подписываться в Киеве. Или во Львове. Без посредников. Как в Карлсхорсте (где был подписан Акт о безоговорочной капитуляции гитлеровской Германии. — О. П.)», — написал Виктор К.

«И в чем Путин не прав? Украиной управляет Зеленский, а не семипосольщина? В Украине нет этноцида русских и запрета всего русского? Народы Украины и России враждебны? Мы чем-то отличаемся, чтобы назвать нас разными народами? Даже не сомневаюсь, что с Путиным в этом согласна добрая половина народа Украины. Разумеется, для майдана и марионеток запада эта добрая половина народа Украины — враги в своей же стране… Зеленский до сих пор не ответил Путину на упрёк в том, что он сдал Украину в полное внешнее управление и что за Украину решают в Вашингтоне, из-за разницы во времени. В Вашингтоне просто ещё ночь, начальники Зеленского, которым он отдал Украину в полное внешнее управление, ещё спят, а самодеятельность Зеленскому начальниками из Вашингтона запрещена», — подытожил в своем телеграм-канале украинский политолог Александр Скубченко.

Читайте также: «И скажите, что он не прав!» — Путин: переворот на Украине организовали США