Информация о том, что Газпром не стал бронировать на июль 2021 года дополнительный объём мощностей для транзита газа через Украину, стала поводом для бурного обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 30 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Яков Калиниченко. Думы у печки. 1897

"Какая чёрная неблагодарность! И это, несмотря на весь позитив и добрую волю со стороны Украины и её НАТОвских хозяев!» — издевается Максим Г.

Многие пользователи оказались рады подобной новости, потому что Газпром начал вести адекватную и справедливую политику в отношении Украины, для которой ранее создавались исключительные условия.

«Клятий Газпром поступил так, как всегда поступает «цивилизованный» Запад с его «свободным рынком», блокадами и санкциями, чтобы задавить конкурентов! Да как он смеет быть настолько хорошим учеником?» — задаётся вопросом Левиафан Л.

Некоторые комментаторы пришли к выводу, что Газпром начал намекать Украине, что особой потребности в транзите газа через её территорию нет, а скоро не будет и вовсе. Потому что к окончанию подходит строительство газопровода «Северный поток — 2», проложенный в обход территории Украины.

«Ничего-ничего, скоро «Северный поток — 2» достроят, и у них палец в одном месте останется. Посмотрим, как они тогда запоют, а сейчас пускай радуются газу в трубе», — пишет Екатерина Д.

Nord Stream 2. Aксель Шмидт Укладка труб газопровода «Северный поток — 2»

Часть людей считает, что ничего удивительного в таком решении нет, потому что в середине лета практически нет никакой необходимости в дополнительных объёмах газа.

«Так, в июле, он Европе не так и нужен. Не зима же. Лишь на заводы и кухонные плиты. Вот зимой да — там обогрев идёт. Объёмы резко возрастают», — отметил Максим Б.

Тем не менее ряд пользователей посоветовал украинскому правительству готовиться к концу халявы. Газовая труба по территории Украины вскоре окажется никому не нужной.

«Лето скоро пролетит, и контракт на транзит скоро кончится. Пора бандерятнику на альтернативные источники газа переходить», — считает Кондрат К.

Нашлись и те, кто призвал российское руководство отныне разговаривать с властями на Украине жёстко и не пускать отныне слёзы от жалобных стонов со стороны правительства этой страны.

Gazprom.ru Газоизмерительная станция «Суджа» на российско-украинской границе

«Давно надо было Украину взять в ежовые рукавицы. А мы всё их братьями считаем. Да в одном месте видал я таких братьев. Они воровали газ у нас, залезли в долги, три миллиарда до сих пор нам не вернули, да ещё и наглость имеют, с нас деньги хотят выманить!» — отметил Александр И.

Напомним, 29 июня РИА Новости опубликовало материал со ссылкой на данные венгерской торговой платформы RBP, согласно которому Газпром не стал бронировать на июль 2021 года дополнительный объём мощностей для транзита газа через Украину.