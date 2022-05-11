Материал издания National Post о том, что в Канаде на территории бывшей школы-интерната для детей из коренных народов нашли 751 безымянную могилу, большинство останков принадлежат детям, которые учились и проживали в школе на протяжении XX века, вызвал обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение 30 июня в социальной сети Facebook.

Цитата из видео на YouTube Дети в интернате для индейцев

«Кровь стынет в жилах! Ужас! И это самые демократичные страны? Диккенс был бы в ужасе! А народы молчат!» — пишет Катерина Б.

Многие пользователи оказались шокированы обнаруженным захоронением в Канаде. У людей не укладывается в голове, как можно было допустить такой кошмар, который творился там с детьми.

«Какой же нужно быть тварью, чтобы и так несчастных детей насиловать, мучить и убивать, а потом идти домой и спокойно обнимать своих», — написал Олег К.

Цитата из видео на YouTube Школа-интернат. Канада

Ряд пользователей указывают на то, что Канада сумела создать вокруг себя флёр свободной и очень доброй страны с вежливыми гражданами, но под этим образом кроется страшная истина.

«Канада давно известна как криминальная страна. Посадить своих аборигенов в резервации, споить подачками, забирать детей у родителей вплоть до 1997 года, уничтожать их наследие, прикрывать открытый укронационализм. Страна давно живёт по законам лобби, но не по законам «демократии» — таковой просто нет. Нет альтернативных каналов, альтернативного мнения, его вписали «вне закона», законом преследуются «инакомыслящие». Канада перестала быть страной, вызывающей уважение, и должна быть вычеркнута из клуба G7 и других площадок», — поделилась своим мнением Anna O.

Некоторые комментаторы отмечают, что, таким образом, последние мифы о благости западной демократии и их знаменитых ценностях развеялись. Запад постепенно снимает свою маску и предстаёт перед миром в облике убийцы.

«Такое впечатление, что хвалёная «западная демократия» — это просто бесстыдная вседозволенность. Силой забирают земли народов, силой забирают детей, унижают людей, клирики погрязли в педофилии, разврате. Кроме того, оружие применяется по любому поводу: захочу и разбомблю другую страну, якобы в целях самообороны. И так можно перечислять до бесконечности все прелести западной демократии», — пишет Евгений А.

Часть людей считают, что с тех времён в Канаде и Америке мало что изменилось. Люди убеждены, что дети до сих пор являются товаром, и о конце эпохи рабства на Западе говорить нельзя.

«Захоронения относятся к началу XX века, когда детей-сирот вывозили из Англии в Америку и Канаду. Им, что в Англии, кроме работных домов, ничего не светило хорошего, что в эмиграции они попадали в те же работные дома. Собственно, а что, сейчас по-другому? На дворе капитализм с товарно-денежной системой, и дети по-прежнему такой же товар, как и всё остальное», — считает Виталий К.

Чистка картофеля в Работном доме. Англия, кон.19-го в

Отдельные комментаторы напомнили, что все западные страны, включая и Канаду, пытаются переврать историю Советского Союза, в то время как сами они совершали страшнейшие преступления.

«Проклятый» СССР оберегал народы. А эти «цивилизованные» потомки англичан и прочих европейских народов просто на корню всё уничтожали. Яркий пример — Германия 40-х годов 20 века, а до неё еще много кто так делал по всему миру. Преподносится всё так, что империя зла — это СССР, а все вокруг белые и пушистые», — отметила Зейнаб А.

Напомним, 28 июня издание National Post опубликовало материал о том, что в Канаде на территории бывшей школы-интерната для детей из коренных народов нашли 751 безымянную могилу, большинство останков принадлежат детям, которые учились и проживали в школе на протяжении XX века.