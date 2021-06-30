Во время матча сборных Украины и Швеции по футболу произошло нападение на российского болельщика. Ранее во многих СМИ появились фото, как мужчина в шапке с советской символикой и с флагом России обнимается с украинским болельщиком. Позже опубликовано другое фото, на котором мужчина стоит без шапки и флага в разорванной футболке и держится за лицо.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский национализм

Читайте также: Болельщику с флагом РФ порвали футболку на матче Украина — Швеция

Инцидент обсудили читатели телеграм-каналов «OneNews Украина» и «Леся из СТРАНЫ». Среди комментирующих были те, кто был возмущен в связи с инцидентом с российском болельщиком, не сомневаясь, что это дело рук украинских болельщиков. Были и те, кто оправдывал поступок украинских болельщиков, опираясь на украинскую пропаганду о «российской агрессии».

«На первой фотке выглядит наоборот… [как] братская поддержка. Классная фотка. Жаль только, что всё так закончилось», — отреагировала Yuliia K.

«И это Украина рвётся в Европу? Мужик ни в чем не виноват…» — отреагировал İbrahim M.

«Человек пришел поддержать соседскую страну, болел за нас, а вы его поносите, ну не стыдно ли?» — спросил Деметриус.

Нападение на российского болельщика

«Зачем при этом надевать на себя флаг страны, которая «оккупировала» кусок территории у другой страны?..» — спросил у Деметриуса Дима.

«Зачем при этом надевать флаг родной страны, которую ты любишь так же, как украинец — Украину? А этот мужик причем? Он пришел за нас, он соблюдает традицию и представляет свою страну. Это же только в ваших головах агрессия и Донбасс круглосуточно. Для вас каждый россиянин — агрессор. То есть считаешь, что это нормально… [избивать] за флаг? Тогда если бы украинцы с флагом приехали на матч России в другую страну, их было бы тоже нормально избить?» — спросил Деметриус у Димы.

«После матча был на видеосвязи с знакомыми из Москвы, Перми, Калининграда. Так они реально радовались нашей победе», — пишет Виктор М.

«Укрбыдло с промытыми мозгами», — возмутился Tiny1245.

«Украинские бандерлоги показали себя во всей красе. Ничего нового», — добавил один из читателей.

«Поражает, сколько рагульного быдла среди нас. В голове на*рано пропагандой», — возмутился Артем К.

«Что плохого, если россияне тоже болели за Украину?» — не понимает Татьяна Б.

«Не обобщаю. Говорю конкретно. Все (!!!) матчи украинской сборной сопровождались либо нацистскими, либо оскорбительными кричалками. Я что-то ни от одной команды поддержки ни одной страны, кроме Украины такого не слышал», — отметил Владимир К.

«Это вам не российские болельщики, на ЧМ в Москве, фоткающиеся с журналистом КлименкоТайм, который с украинским флагом свободно ходил по всем городам», — написала Mariа.

(сс) Photocapy Болельщики сборной Украины по футболу

«Парень насмотрелся на то, как в Питере ходили с украинским флагом и все реагировали положительно или нейтрально. Но он не учёл одного: в Питере — люди, а там на стадионе — рагули. Была бы возможность — ещё и убили бы», — добавил Роман.

«Я представляю, если бы у нас в Крыму машинам с украинскими номерами начали бы бить стекла, протыкать колеса и т. д. Через пару часов это бы облетело все СМИ с криком «коварные оккупанты мстят украинцам»… Только у нас люди адекватные», — подытожил Yanichar.

Отметим, позже в украинских телеграм-каналах распространили видеозапись, на которой был зафиксирован инцидент. На видео видно, что российскому болельщику порвал футболку мужчина, который подошел и пытался выгнать россиянина из украинской фан-зоны. При этом украинский болельщик, который стоял рядом с россиянином, а также еще несколько человек, заступились за российского болельщика. Злоумышленника и поддержавших его отогнали, а украинский болельщик обернул российского болельщика украинским флагом поверх порванной футболки.