Информация о том, что в окрестностях города Познань житель Польши, выкрикивая националистические лозунги, избил уроженца Украины до потери сознания, вызвала реакцию в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 30 июня в социальной сети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ссора

«В Польше и за русскую речь можно огрести. Там у молодежи вообще с головой всё совсем плохо», — считает Юрий Г.

Многие пользователи оказались в шоке, узнав, что агрессивный поляк избивал украинца на глазах у других людей, которые даже и не подумали вступиться за беднягу.

«В этой истории прекрасно всё, но особенно прекрасен факт, что остальные «нерабы» стояли и смотрели, как метелят их сородича», — отметил Kirill S.

Некоторые комментаторы пришли к выводу, что украинцы растеряли всё уважение, которое они имели на территории Польши. Теперь граждане этой страны вызывают лишь раздражение и агрессию со стороны польских жителей.

Ivan Bandura Украинские националисты

«А они сами пошли батрачить! Евро заработать захотели! Вот и заработали! Они думают, что поляки их любят! Они всегда урвать кусок хотели у Украины! Если развалят Украину, а к этому и ведёт американская дерьмократия, они первыми урвут кусок и не подавятся!» — указал Elen B.

Часть людей считает, что статус украинцев в Польше упал до критического уровня, их теперь не считают за полноценных людей. Подобное состояние вызывает у маргинальных слоёв польского общества неминуемо желание поглумиться.

«Спустя сотню лет они вернулись на исходную позицию — в панской Польше украинцев снова считают быдлом. Собственно, а как может иначе относиться польский пан к своим бывшим холопам, к тому же ничуть не изменившимся. Как может относиться хозяин к тем, кто разорил и распродал свою страну, а теперь готов на чужбине выполнять самую грязную работу за самую скромную зарплату? Всё вернулось на круги своя», — написала Екатерина Г.

Ряд пользователей указывают на то, что не стоит придавать такому событию политический контекст. Просто гражданин Украины оказался не в том месте и не в то время, а ему на пути повстречался не тот человек.

«Не имеет значения, на каком языке ты разговариваешь, просто есть люди, которые чуть ли не пупом земли себя считают и учат других насильно как им жить», — пишет Костян К.

Отдельные комментаторы заявляют, что Польша — крайне националистическая страна, и она не потерпит мультикультуризма в своих пределах. Поэтому все, включая украинцев, которые приезжают в эту страну, должны ассимилироваться, иначе последует агрессивная реакция со стороны польского общества.

Mazaki Польские националисты

«У поляков большая практика насильственной «ассимиляции». Из 300 тысяч семей украинцев на территории Польши, оставшихся после войны, сейчас проживает семей 500? Остальные стали поляками. С другой стороны: «Какой мерой мерите, такою и вам будут мерить». В Польше украинцы хлебают то, что сами заварили у себя на родине», — поделился своим мнением Сергей К.

Напомним, 29 июня портал epoznan. pl опубликовал материал, согласно которому в окрестностях города Познань житель Польши, выкрикивая националистические лозунги, избил уроженца Украины до потери сознания. На данный момент агрессивный мужчина находится под стражей.