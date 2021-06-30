



Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

В рамках мероприятий празднования столетнего юбилея КПК в посольстве КНР в России прошла научно-практическая конференция на тему: «Российско-китайские отношения на пороге столетия КПК: приоритетные направления двустороннего сотрудничества в новую эпоху». В юбилейном обсуждении приняли участие дипломаты, политики и эксперты, законодатели, представители политических партий, научного сообщества, особенно широко представленного Институтом Дальнего Востока (ИДВ) РАН, а также Общества российско-китайской дружбы. Во вступительном докладе Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в России Чжан Ханьхуэй затронул целый ряд актуальных вопросов, связанных с историей и современностью наших отношений. Проведя подробный, исчерпывающий анализ современной эпохи, он отметил ее особенности, которые превратили быстрое стратегическое сближение наших двух стран в непреходящее условие выживания всего человечества. Пресловутая «дипломатия канонерок», под которой понимается грубое, неприкрытое и неспровоцированное военное вмешательство западных агрессоров в разных странах, в Китае в XIX веке обрела форму Опиумных войн, по итогам которых отсталая страна во главе с цинской монархией оказалась, по сути, в колониальной зависимости. В XX веке ее дополнила японская агрессия против Китая. Страна отразила ее и прервала «столетие унижений» благодаря появлению КПК, которая возглавила борьбу против внешнего врага, за интересы китайского народа, а также братской помощи Советского Союза, освободившего в августе 1945 года от японской оккупации значительную часть страны. Об этой помощи и об особом характере наших отношений на конференции говорилось много. Посол Чжан Ханьхуэй, подчеркнув, что Китай никогда не забудет ни советской помощи и поддержки, ни исторического наследия Великой Октябрьской социалистической революции, выразил эту мысль крылатым афоризмом, напомнив собравшимся, что когда пьешь воду, не надо забывать о том, кто вырыл колодец. И рассуждая об этом, руководитель китайского дипломатического представительства в Москве обратил внимание собравшихся на важнейшие факторы, позволившие правящей в Китае КПК успешно справляться со своей исторической миссией подъема страны, подробно их раскрыв.

Первый фактор требует очень серьезного осмысления именно в нашей стране потому, что самым непосредственным образом связан с теорией марксизма. Новаторская роль КПК, подчеркнул посол, заключается в последовательной адаптации марксистско-ленинского учения к цивилизационным особенностям Китая и в формировании на этой основе прочного сплава революционной марксистско-ленинской инновации с исторической традицией, которая удерживает прогресс в рамках национальной специфики. Чего греха таить: у нас в КПСС после В.И. Ленина и И.В. Сталина возобладал однобокий универсалистский подход к марксизму как к чему-то догматически застывшему, «отлитому в граните» и в неизменности вбитому в скрижали на вечные времена. Но так не бывает: история знает доимпериалистическую эпоху конкурентного капитализма, сменившую ее эпоху монополистического империализма. Знает она и современный блицкриг глобализма, представляющий собой реинкарнацию фашизма. Это разные эпохи и разные исторические стадии. Любой универсализм здесь выглядит неуместной абсолютизацией частного. И потом, есть стратегия, а есть тактика. И когда в конкретных исторических условиях творчество заменяется шаблоном — это заводит партию, а с ней и страну в тупик: или цели ставятся ошибочные, догматические, оторванные от жизни, или представления об исторической перспективе вырождаются в набор ситуативных, «пожарных» действий. И то, и другое ведет к поражению. В январе 1923 года В.И. Ленин в одной из последних работ «О нашей революции» открыто сформулировал принцип своеобразия революций на Востоке. И когда он подчеркнул, что такое своеобразие явил миру уже русский Великий Октябрь, то тем самым развернул в восточном направлении сам вектор социалистической перспективы человечества. Не случайно ведь в России революция победила, а в Венгрии, Баварии, Финляндии провалилась, хотя если брать классику марксистской теории, то, казалось бы, должно было произойти наоборот. Почему получилось именно так? Потому что один классовый фактор, во-первых, недостаточен; на практике он взаимодействует, тесно и неразрывно переплетаясь с цивилизационным; именно поэтому И.В. Сталин указывал, что Польша и Германия никогда не войдут в единую советскую федерацию наравне, скажем, с Украиной. Во-вторых, в условиях империализма в полный рост встал фактор классового подкупа пролетариата колониальных держав своей буржуазией за счет эксплуатации колоний. Раскрытый К. Марксом и Ф. Энгельсом в середине XIX века применительно к Англии, этот принцип затем распространился на весь Запад. И именно В.И. Ленин в работе «Империализм и раскол социализма» (1916 г.) наглядно показал, что на эксплуататоров и эксплуатируемых делятся не только классы, но и страны. Поэтому как Великий Октябрь в России, так и народно-освободительная революция в Китае стали не только классовыми, социалистическими, но и национально-освободительными революциями. Они успешно решили задачу сохранения и ограждения от растворения своих стран в «глобальном человейнике» империализма, отказавшись от пребывания в его глобалистской, «ультраимпериалистической», по Каутскому, стадии. Ленин и Сталин, опередив время, поднялись до осознания этой коллизии, в отличие от европейских оппортунистов, русских меньшевиков и троцкистов. Китайские теоретики марксизма, прежде всего Мао Цзэдун, находясь еще дальше от центра империалистической мир-системы, чем русские большевики, развили ленинские и сталинские идеи в революционную конкретику для развивающихся стран. Именно об этом говорит теория новой демократии, которая является важнейшим вкладом китайских коммунистов в сокровищницу марксизма, ибо она прошла полноценную и успешную проверку практикой. «Китаизация» марксизма, которую подвергали обструкции в поздней КПСС и о которой на конференции говорил посол Чжан Ханьхуэй, — это отнюдь не извращение марксизма, а его глубокое обогащение. Если угодно, это его воссоединение с реалиями, привязка к жизни, постановка на твердую почву конкретного исторического контекста и реальной политики, в то время как унификация, которая прикрывается претензиями на обладание «истиной в последней инстанции», на практике уподобляется догматизму, уничтожающему в теории ее революционную душу и потому ведущую партию к поражению. Ведь и ленинизм, если посмотреть на него с позиций синтеза классового и цивилизационного факторов — суть марксизм с русской спецификой. СССР шел тем же путем на практике, но вожди поздней КПСС почему-то уверовали в свою непогрешимость и отказались соединить ее с теорией. Возникли «ножницы», разрезавшие судьбы страны. И если Сталин определял ленинизм как «марксизм эпохи империализма и пролетарских революций», то идеи Мао следует считать марксизмом следующей эпохи глобализма и национально-освободительных революций, и это должно быть очевидно каждому, кто хоть немного разбирается в марксизме. Отмечаемое в эти дни столетие КПК — триумф именно такого, творческого, если угодно, подлинно диалектического понимания марксизма, поэтому китайский опыт принадлежит не только самому Китаю, но и по праву является достоянием всего человечества, о чём на конференции говорили практически все выступавшие.

Мао Цзэдун

Революционным творчеством является вся история КПК и вся линия исторической преемственности, неразрывно связанная с историей страны. Чжан Ханьхуэй предложил такую формулу. Сорок лет политики реформ и открытости — семьдесят лет КНР — сто лет КПК — 180 лет Новой и Новейшей истории — пять столетий социалистического движения — пять тысячелетий китайской цивилизации.

Второй фактор исторического успеха КПК — поворот к нуждам и заботам народа, простых людей. «Бедность — это не социализм», — привел посол слова одного из основателей КНР Дэн Сяопина, обратив внимание на уникальный по скорости и интенсивности процесс индустриализации. В Китае завершена борьба с бедностью (не с бедными, а именно с бедностью как пагубным наследием капитализма). Приведенные им показатели — не секрет; еще в апреле они получили отражение в тематической Белой книге, представленной Госсоветом КНР. Среднедушевой годовой доход — около 10 тыс. долларов; продолжительность жизни — свыше 77 лет; более 90% неизменной поддержки КПК и ее политики в народе. Впереди следующий этап — решение проблемы неравномерности и недостаточности развития с превращением КНР в современное социалистическое государство; сроки сжатые: 2035 год — завершение социалистической модернизации, 2049-й — столетие КНР — построение общества высокого достатка.

И третий фактор: верность поставленной цели, постоянное уточнение под нее любых планов, даже если тактически приходится двигаться галсами. «Расцвет происходит внезапно, упадок — стремительно», — нам ли не знать справедливости этой формулы, причем обеих ее частей. Отдельно в докладе Чжан Ханьхуэя была подчеркнута роль XVIII съезда КПК (2012 г.), по итогам которого страну возглавил нынешний лидер Си Цзиньпин.

Kremlin.ru Председатель КНР Си Цзиньпин

Важнейшей вехой нынешнего этапа, по словам посла, является принципиально новая геополитическая ситуация, крайняя напряженность обстановки в мире, где Запад во главе с США стремится решать внутренние проблемы внешними средствами, переваливая ответственность с больной головы на здоровую. Мир претерпевает изменения, которых не было сто лет, и стратегическое сближение России и Китая — не просто оправдано интересами наших народов и сохранением глобального баланса, но и превращается в ключевой фактор мировой стабильности, от которого напрямую зависит выживание человечества. США — крупнейший источник глобальной угрозы, а наши страны, их углубленное взаимодействие — всё более единый полюс и центр противостояния злу агрессивного глобализма. Отсюда — провокационная сущность западной империалистической политики, в центр которой поставлено внесение раскола в российско-китайские отношения. Тщетно! Почему именно так, Чжан Ханьхуэй объяснил в заключительном слове, подводя итоги конференции. Как завещали еще Сталин и Мао, мы сегодня стоим спина к спине, создавая друг другу надежный тыл — Россия на западе Евразии, Китай — на ее востоке; безопасность спины доверяют только самым надежным и проверенным — даже не союзникам, а друзьям, братьям, и констатация полноценного возрождения российско-китайской дружбы, ее нерушимости, красной нитью прошла через все мероприятие, об этом говорили все без исключения выступающие.

На целом ряде положений главного доклада конференции остановился содокладчик — первый зампред Государственной думы Иван Мельников (фракция КПРФ), председатель Общества российско-китайской дружбы. Коротко напомнив героическую историю КПК и обозначив ее ключевые вехи — Синьхайская революция (1911−1912 гг.), от нее к Великому Октябрю, породившему в Китае надежду, выступив катализатором движения 4 мая (1919 г.), от которого прямой путь был прочерчен к созданию в 1921 году КПК, Мельников привел показательную цифру: с создания КНР и до начала политики реформ и открытости, то есть за неполных три десятилетия, основные фонды в Китае выросли в 25 раз, выйдя на исходные позиции для качественного прорыва в современность. Как и Чжан Ханьхуэй, Мельников считает важнейшей вехой 2012 год, когда новый лидер Си Цзиньпин поставил перед страной крупные задачи, первая из которых — преодоление бедности — уже решена. Главный итог столетия КПК — создание современной, эффективной и социально справедливой системы государственного управления. Но сегодня внешние условия, в которых происходит развитие и России, и Китая, существенно меняется. Нас — тормозят, предъявляют нам конъюнктурные требования, обвиняют в несуществующих «грехах», придумывают дискриминационные концепции, которые препятствуют дальнейшему развитию наших стран и народов. Вместо здоровой конкуренции навязывают войну, пока гибридную. Но и гонка вооружений, угрожающая настоящей войной, уже идет вовсю, это ни для кого не секрет.

(сс) Huangdan2060 Столетие КПК

Китай, уверен Мельников, — авангард мировых левых сил, с которым они связывают будущее. Об этом говорили и другие участники, выразившие солидарное мнение о безальтернативности сближения Москвы и Пекина, без которого мир и безопасность на планете оказались бы под угрозой. Депутат Госдумы, политолог Вячеслав Никонов — внук легендарного советского наркома, затем министра иностранных дел В.М. Молотова — рассказал о беседах с дедом, от которого слышал очень многое. И о первой встрече Сталина и Мао Цзэдуна в Москве, и о личных впечатлениях от контактов с китайскими лидерами, особенно с Чжоу Эньлаем, и о той негативной роли, которую сыграл в советско-китайских отношениях Хрущев. Вообще отличительным признаком конференции, на взгляд автора, явилось то, что участники перестали тщательно избегать «острых» исторических страниц и зигзагов в двусторонних отношениях и не стесняются их рассматривать — через призму исторического императива «Никогда больше!». Никогда мы не повторим тех ошибок, и уровень взаимного доверия настолько высок, что о негативных страницах прошлого можно говорить с общих позиций. Это очень важно с точки зрения не только прошлого, но и исторической перспективы.

Координатор депутатской группы Госдумы по связям с ВСНП Сергей Гаврилов в своем выступлении отметил, что в группу входит сотня из 450 депутатов, а в центре ее внимания при поддержке президента Владимира Путина находится совместное с Китаем отстаивание исторической памяти. В частности, он упомянул о создающемся в Хабаровске Музее токийского трибунала, призвавшего к ответственности японских военных преступников, творивших в Китае немыслимые зверства. О формах современного взаимодействия Москвы и Пекина в вопросах международной повестки рассказал заместитель директора Первого департамента Азии МИД России Михаил Баранов. Интересные сообщения, дополненные личными воспоминаниями об опыте контактов с китайской стороной еще на излете советской эпохи, сделали представители думских оппозиционных партий — Александр Романович («Справедливая Россия — За правду!») и Валерий Воронин (ЛДПР). Заместитель председателя Общества российско-китайской дружбы Галина Куликова (ИДВ РАН) подробно рассказала о внимании российских и китайских лидеров к деятельности совместных общественных организаций, упомянув о личных встречах с общественниками Владимира Путина, Си Цзиньпина, Ли Кэцяна, предшествующих руководителей КНР — Ху Цзиньтао, Вэнь Цзябао и др.

Kremlin.ru Владимир Путин и Си Цзиньпин

Отдельный интерес вызвали выступления представителей академической науки — Алексея Маслова (врио директора ИДВ) и Александра Ломанова (заместителя директора ИМЭМО). Д-р Маслов обратил внимание на возрастающий в России интерес к ранней истории КПК и привел впечатляющую статистику. За последние годы в нашей стране вышли в свет более 40 книг и около 1 тыс. научных статей, посвященных периоду с 1921 по 1949 годы. Китай, как и Россия, по его словам, отличается наличием фундаментальной системы традиционных ценностей, которые образуют стержень обеих наших стран-цивилизаций. Заслуга КПК, повторил он слова Чжан Ханьхуэя, — в умении сочетать прогресс с исторической традицией и ее наследием. Выживут в новую эпоху — такой прогноз дал ученый — не те, кто опередит всех в технологическом развитии, хотя это и важно, а именно сохраняющие привязанность к ценностям, и с этим выводом трудно не согласиться. Д-р Ломанов, обратившийся к тесной связи истории КПК и ВКП (б)-КПСС, привел ряд «говорящих» цитат из вышедшей в 1936 году книги Павла Мифа (Михаила Фортуса), одного из основателей Коммунистического университета трудящихся Китая, посвященной китайской революции. В ней за тринадцать лет до образования КНР известный коминтерновец, сыгравший большую роль в подготовке и проведении в Подмосковье в 1928 году, в разгар чанкайшистских репрессий против коммунистов, исторического VI съезда КПК, указывал на наличие у партии гигантской перспективы. П. Миф был уверен в ее триумфе, и история подтвердила правоту этого известного деятеля мирового коммунистического движения. Обратившись к метафоре «спина к спине» и ее современному продолжению — «плечом к плечу и рука об руку», ученый предложил и третью часть этой формулы нашего взаимодействия — «лицом к лицу», адресовав ее представителям научного и экспертного сообщества двух стран. И призвал их организовать настоящий диалог с обсуждением актуальных вопросов теории и практики современных политических процессов. На наш взгляд, своевременное и важное предложение; такого диалога, во-первых, сегодня действительно не хватает, во-вторых, он объективно назрел, ибо соответствующего уровня доверия достигли отношения между нашими государствами и народами, и в-третьих, социалистический и коммунистический дискурс в нашей стране нуждается в реставрации и обновлении, и с кем, как не с Китаем, этот разговор может быть в высшей степени заинтересованным и профессиональным. И самое главное, лишенным конъюнктурности в том смысле, что обе стороны рассуждают не «на пальцах», а очень хорошо знают предмет разговора.

Седьмой съезд КПК. Мао Цзэдун и Чжоу Эньлай

Подводя итог конференции, посол Чжан Ханьхуэй обратил внимание собравшихся на историческую взаимосвязь и переплетение судеб России и Китая в XX веке, которая просто не оставляет нам иных вариантов, кроме как быть вместе на тернистом пути истории. Глубоко западает в душу следующая его мысль: «Такую конференцию можно было провести только в России, ибо если не Россия, никто не может судить о китайских достижениях и дать историческую оценку нашим результатам по пути социалистического строительства». Развивая эту мысль, хотелось бы высказать надежду, что мероприятие, проведенное посольством КНР в Российской Федерации, не только акцентирует исключительную важность исторической вехи столетия КПК, но и прежде всего послужит отправной точкой самого широкого диалога наших стран на уровне общественности. И в этом смысле конференция своих целей полностью достигла, став заметным и важным событием в жизни российской столицы, достойным самого широкого освещения и обсуждения.