Газпром не стал бронировать новые мощности для транзита газа через Украину. Об этом 29 июня сообщает РБК со ссылкой на информацию, опубликованную на сайте венгерской торговой платформы RBP.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Разговор с агрессором

«Оператор украинской газотранспортной системы предлагал забронировать 63,7 млн куб. м газа в сутки при цене $0,71 за кубометр», — сообщает источник.

Новость обсудили на YouTube-канале украинского издания «Страна.ua». Многие из комментирующих напомнили о решении Стокгольмского арбитража, в соответствии с которым Газпром должен был выплатить «Нафтогазу» 3 млрд долларов.

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«А вы как думали? Хватит грызть кормящую руку», — отреагировала MarjanaR.

«У Газпрома две цели — запустить и заполнить СП-2 и компенсировать прямые финансовые потери от стокгольмского «правосудия». И оплатит это Европа», — написал Сергей В.

«Сейчас начнётся: а нас за что, нас обижают, спасите, помогите…» — пишет Олег Н.

«Так Витренко пусть больше говорит о новых судах. Результат налицо», — добавила Татьяна Б.

«Оце так перемога (вот это победа. — О. П.) над «агрессором»!!! А ведь это только начало!!! Ох, становится интересно!!!» — отреагировал Vadik.

Gazprom.ru Газоизмерительная станция «Суджа» на российско-украинской границе

«А в чём нарушена логика? Больше того, уверен, что эта ситуация поддерживается и европейцами, которые заинтересованы в СП-2», — написал Александр С.

«Русофобия должна стоить очень-очень дорого! Скачите дальше! Чуть не забыл: Крымского моста «не» существует! И война Шумерии (Украины. — О. П.) с Россией уже «7 лет идёт!..» — отметил Юрий И.

«Эти три миллиарда Украине отрыгнутся ой как горько… Миллер дядька злопамятный», — пишет Виталий Крым.

«А чего тут непонятного, ВВП (Владимир Путин. — О. П.) очень хорошо разыграл партию и с ЕС, и с США. Сейчас ЕС будут выкручиваться как уж на сковородке. Теперь на «фас», сказанное Штатами, они уже лаять не будут, а наоборот, будут педалировать запуск СП, а иначе им зимой не выжить», — добавил Александр А.

«Точно, подымут опять цену на газ для населения Украины, и кто виноват? Го*но вопрос — «конечно», Россия», — отреагировала Alla D.

«Вполне возможно, что Газпром и выкупил бы у Украины не 15 млн, а 30, 45, 60 млн прокачки, если бы Украина на вот эти так «ей нужные» 30, 45, 60 млн давала гарантированный транзит. Но нэня (ненька — матушка Украина. — О. П.) опять со своими причудами. Вот на 15 млн даём гарантию, а всё, что свыше, — нет. А если откажетесь покупать 30, 45, 60 млн, то вы — «политический проект», пытающийся дискредитировать надёжного транзитера. Газпром понять можно, там где Украина — там тыренье его газа, тем более без гарантий, что он дойдёт от точки до точки», — пишет Виктор П.

Nord Stream 2. Aксель Шмидт Укладка газопровода

«Из всего сказанного я понял только то, что Германия отныне будет регулировать цены на газ во всём Евросоюзе. И немцам это очень выгодно, и за жабры с помощью газа они могут держать всех, кого захотят», — отметил Андрей С.

«Ой, зря Европа нагнула Газпром с арбитражем, заставив Украине деньги платить. Пусть теперь переплачивают и с «Потоком» сговорчивей будут. А вот как Украине себя снабжать газом?.. Ну, мы же «воюем» как-никак», — добавил Александр Н.

«Грамотный подход к воспитанию у врагов чувства уважения к России», — отреагировал Leonid O.

«Ну, Украина же кричала, что «качай или плати» — это дискриминационный пункт, вон даже Стокгольм подтвердил, но сами заключили договор на тех же условиях — даже если прокачки не будет, то платить всё равно придется. И что-то Стокгольм не возмутился… Так что Газпром, конечно, заплатит всё, что надо, — все-таки это компания мирового уровня, но вот издержки и Украину, и Европу заставит покрыть. А после 2024 года Украину вообще будут держать за тестикулы, и те 2 миллиарда ей еще не раз аукнутся», — написал Roman B.

«Считаю, что Украине надо дать про*раться разочек. Год или два без транзита газа, как раз до следующих выборов, а там и дома культуры двух братских народов начнут открывать в Украине», — пишет читатель под псевдонимом Сын маминой подруги.

«А зачем Газпрому, чтобы они закачивали в хранилище [газ] сейчас? Пусть делают это осенью, когда газ будет дороже», — добавил Сергей К.

«Все знают про СП-2. Но не забывайте, что Россия строит трубу в Китай. И даже в случае незапуска СП-2 она ничего не теряет. Плюс европейцы в случае отказа по их вине попадают на неустойку. Поэтому и бьются за достройку. Ещё строится вторая ветка БАМа… И походу, европейские, а тем более украинские хотелки её мало волнуют. Да, ещё Севморпуть забыл, для которого строятся несколько ледоколов», — отметил Сергей С.

Gazprom.ru Газпром

«Всё правильно, потому что Украина недоговороспособна и может в любой момент устраивать саботаж, провокации, вымогать больше денег за транзит и так далее. Поэтому Газпром все делает правильно, и это Путин ещё постоянно жалеет Украину из-за простого народа, а так бы уже давно бы перекрыли кислород Украине по всем фронтам, а контракт на транзит был бы на два года максимум, а не на пять лет и ещё с более-менее нормальным количеством транзита», — отреагировал Vladimir C.

«Русские всегда приходят за своими деньгами». Помните? Прежде чем праздновать стокгольмскую «перемогу», надо было думать», — добавил Акбар Р.

«А чего вы хотели?! За русофобию заплатят втройне!» — подытожил Alex I.

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