В Самарской области решили протестировать ситуацию, при которой для учреждений вводятся паспорта коллективного иммунитета (ковид-паспорта). Такое решение было принято 29 июня на очередном заседании оперативного штаба региона по недопущению распространения коронавируса.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Права

«Их получают те работодатели, у которых 60 и более процентов сотрудников прошли вакцинацию от COVID-19, перенесли COVID-19 менее 6 месяцев тому назад или имеют медицинские противопоказания к вакцинации. Ограничительные меры — в случае их ввода — на деятельность организаций, получивших данный паспорт, распространяться не будут. Будут определены сферы для тестирования этой системы, и первые выводы по итогам ее апробации штаб рассмотрит через неделю», — сообщили в пресс-службе областного правительства.

Эта новость вызвала бурю возмущения у местных жителей, которые за час после ее опубликования в одной из групп социальных сетей оставили более ста комментариев.

Жители возмущены тем, что в области много других проблем, которые нужно срочно решать, а новостная лента пестрит лишь ковидом: «QR-коды у нас есть, а воды горячей нет всё лето. Цирк уродов», «Воды нет. Щи не сваришь. Лучше бы узнал, почему морковь и лук со свеклой столько стоят», «Дмитрий Игоревич, вы морковь видели? 130 рублей — это офигеть. А в строительный магазин заходили? Так там как в музее: ничего не купишь. Ну и зачем эти QR коды?», «А в маршрутке можно друг на друге ехать, так ковида нет», «А обработка общественных пространств у нас налажена? Крайний раз в мае видели людей в костюмах с химией на спине», — возмущаются пользователи.

Сертификат о прививках

Жители возмущены тем, что обязательная вакцинация вводится не для всех: «Не собираются вводить обязательную вакцинацию для депутатов. Много нюансов и вопросов накопилось, и с каждым днем прибавляются, и эти вопросы очень бросаются в глаза, и ребята из верхов уже ничего не пытаются скрыть».

«Короче, рабочий человек, если нет возможности взять обед из дома, вынужден вкалывать не емши. Этих-то чиновников в их закрытых столовых с меню ресторанов и ценами советских времён шестёрки накормят», — пишут жители.

Люди не верят в пандемию, считая, что идет целенаправленное нагнетание ситуации: «У вас третья волна прошлой осенью была, лицемеры лживые. Сослать бы на север вас всех», «Вранье — это всё», «Господи, какое же лицемерие и ложь, просто тонны лжи и лицемерия. Кто-то должен это остановить, иначе они не остановятся. Ещё год назад вы думали отделаться просто масочками, а сейчас не верите, что происходит. Я ещё год назад об этом говорил… «Да ты чё, это всё теории заговора» Ну-ну, ждите, дальше будет больше, запомните. Следующие — дети…»

Жители отмечают двойные стандарты при принятии властью решений по поводу проведения различных мероприятий: «Как весело читать про напряжённую ситуацию и снижение рисков третьей волны пандемии на фоне недавно проведённых фестивалей. Ах да, есть же специально отведённые часы/дни/места, когда вирус спит», «Вирус дружит с «Единой Россией». И на их акции и фестивали не ходит. Видимо, вирус в доле. «Единая Россия» смогла купить даже ковид», «Нам пишут про всякую жуть, а сами без масок и не соблюдая дистанцию тусуются по любому поводу! Они что, бессмертные, или у них по 9 жизней?», «Цирк с этим ковидом продолжается. То думают о введении ограничений, то проводят массовые мероприятия. Биполярочка какая-то».

Пользователи отмечают, что бизнес опять понесет убытки из-за ограничений, и в связи с этим интересуются, будет ли власть их компенсировать, они также напоминают о предстоящих выборах: «Дима, а владельцам этих заведений ты компенсируешь убытки?! Дима, который Азаров… Твой посыл понятен, но помни, это запомнят те, кто будет голосовать в сентябре 2021», «На выборы нет смысла идти!!! Без QR-кода не пустят, и за нас всё решено!!!», «Кранты бизнесу…», «Цирк уехал, клоуны танцуют», «А на выборы тоже по коду будут пускать или всех?», «Выборы онлайн проведут. За три-то дня всех обеспечат: срочников, полицию, медиков, педагогов — вот вам и «одобрямс» власти 250%», «В кафе не пустят. Будем шаурмяшничать)))».

Жители отмечают, что местные власти копируют действия московских властей: «Ой, блин, повторюшка, что в Москве, то и в Самаре», «Бред», «Поздравляю вас, самарцы, хрень пришла и к вам», «Кто бы сомневался, что будет как-то по-другому. Разве он пойдет против Москвы?»

Кто-то сравнил происходящее в стране с фашизмом и сегрегацией населения: «Зачем вы так хотите вколоть в людей эту жижу? Фашизм?», «На лбу ему код выколоть», «Вот и пришли плавненько к кодированию, затем ждём чипирование», «Рабство во всей красе», «Фашистская сегрегация людей — вот как это называется».

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Вакцинация против коронавируса в России

«Ну, начинают гайки закручивать, видимо, люди не идут колоть эту шляпу добровольно», «Ещё долго будет продолжаться… Пока не сдохнут от излишеств денег», — пишут пользователи.

Кто-то из них предложил отстаивать свои права в судах: «Как только введут эту хрень, предлагаю написать коллективный иск в суд по факту дискриминации и нарушения врачебной тайны».

Жители вспоминают уроки истории и события столетней давности: «Терпение у людей и так на пределе, а теперь ещё значит ограничения, а о последствиях они даже и не думают. А это новые митинги, как бы до революции не довели, как в 1917 году».

Один из пользователей предложил разобраться, кому выгодна сегодняшняя ситуация, и дал ссылку на материал ИА REGNUM «Ковидные миллиардеры» — Чемезов сделал ставку на пандемию?»: «А вот кому всё это выгодно с вакцинами, бесконечно может продолжаться», — написал пользователь.