



Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Президент США Джо Байден принял в Белом Доме своего израильского коллегу Реувена Ривлина. Американский лидер заявил, что его «приверженность Израилю является непоколебимой» и он «с нетерпением ждет встречи с новым премьер-министром Нафтали Беннетом в ближайшее время».

Конечно, визит Ривлина в США был не случайным. Во многом он связан с ведущимися в Вене переговорами относительно иранской ядерной программы. В этой связи Байден заверил Ривлина в том, что «Иран не станет обладателем ядерного оружия во время его пребывания у власти». Отметим, что встреча президентов состоялась всего через несколько недель после того, как Беннет занял пост премьер-министра Израиля, сменив Биньямина Нетаньяху. Сейчас США работают над организацией встречи Байдена и Беннета. «Я с нетерпением жду возможности очень скоро принять премьер-министра в Белом доме. США полностью поддерживают отношения нормализации между Израилем и странами Ближнего Востока», — специально подчеркнул американский лидер. Однако Вашингтон имеет дело и с обеспокоенностью Израиля и ряда арабских стран относительно попыток американцев возобновить ядерную сделку с Тегераном. Главное опасение: возобновление соглашения может привести к тому, что Иран получит ядерное оружие, которое позволит ему запугивать страны региона.

(сс) IDF Spokesperson's Unit Президент Израиля Реувен Ривлин

Байден в отличие от Дональда Трампа, действует в отношении Тегерана тоньше, что вызывает подозрения как в Израиле, так и в некоторых арабских странах. В Белом доме, вопреки прогнозам многих западных экспертов, решили не придавать большого значения результатам президентских выборов в Иране, на которых победил сторонник жесткой линии Эбрахим Раиси. Комментируя результаты выборов, официальный представитель Государственного департамента США заявил, что главные решения в Тегеране всё равно принимает духовный лидер Али Хаменеи. Вашингтон намерен продолжать с Ираном переговоры о возвращении США к соблюдению условий ядерной сделки. Стороны «уже достигли на них существенного прогресса и готовы продолжить обсуждение с новым руководством страны». Но с каким, ведь новый президент Ирана Эбрахим Раиси находится под американским режимом санкций? И отсюда интригующий ход: согласно сообщениям многих американских изданий, Белый дом рассматривает возможность снять санкции с Хаменеи.

Это может позволить ему войти в договоренности по ядерной сделке. Напомним, что санкции против Хаменеи были введены Трампом в 2019 году. Духовному лидеру Ирана запрещены поездки в США и финансовые операции с американскими компаниями. Хотя ни он сам, ни его приближенные не владеют активами в американских банках. Сейчас в Вашингтоне активизировались дебаты по Ирану, главные битвы ведутся между сторонниками «смены режима» и «примиренцами». Однако сведущие эксперты рекомендуют Байдену избегать крайностей. В то время как Тегеран справедливо критикует США за односторонний отказ от ядерной сделки, Вашингтон, скорее всего, потребует, чтобы Хаменеи взял на себя прямую ответственность за переговоры. По словам главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа и уходящего президента Хасана Рухани, духовный лидер принимал участие в каждом этапе переговоров по ядерной сделке, но оставался в тени. Так что Байден знает и понимает, что делает. В этом контексте интересен взгляд американского издания Project Syndicate на варианты развития событий с точки зрения долгосрочных интересов США.

Отмечается, что Раиси в свое время были предъявлены «обвинения в совершении преступлений против человечности после его роли в убийстве около 4 тысяч диссидентов тридцать лет назад». Amnesty International уже призвала расследовать эти преступления. Иными словами, Вашингтону «рекомендуют» отсечь от важных политических процессов нового иранского президента, сконцентрироваться на Хаменеи и «вести игру только через него». А в промежутке пока что обсуждаются детали технического свойства. США считают, что отсутствие временной договоренности между Ираном и Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) о проверках ядерных объектов Исламской Республики является серьезным препятствием для возобновления ядерной сделки. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая в Париже на пресс-конференции после встречи с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом. Отвечая на вопрос о перспективах возвращения сторон к ядерной сделке, Блинкен отметил, что этому, в частности, мешает отсутствие соглашения между Тегераном и МАГАТЭ. Срок временного соглашения о проверках, действовавшего с января нынешнего года, истек, а о его продлении пока не удалось договориться.

Khamenei.ir Али Хаменеи

«Мы сообщили Ирану о нашей серьезной обеспокоенности по этому поводу», — сказал Блинкен. В то же время он выразил надежду на то, что «существенные разногласия, сохраняющиеся между сторонами, будут урегулированы в ходе следующих раундов переговоров в Вене». И это даже несмотря на то, что были введены санкции против 33 сайтов, используемых иранским Союзом исламского радио и телевидения, и трех сайтов, управляемых «Катаиб Хизбалла». Каких-либо объяснений предоставлено не было. Отключение и перехват этих ресурсов произошло через несколько дней после избрания Раиси новым президентом Ирана. Так что новая большая игра США в Иране еще только начинается.