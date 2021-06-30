Скандально известная украинская писательница Лариса Ницой раскритиковала за русский язык футболиста сборной Украины Артема Довбика, забившего в матче Швеция — Украина победный гол. Пост с критикой она написала 30 июня на своей странице в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Русский язык

«Довбик. Что, опять? Опять московит? Господи, ну откуда берутся эти марсиане? А теперь все, кто написал об украинском герое, кто ставил лайки, кто болел, кто хвалил — так же дружно сходили к нему и сказали ему, что украинские герои, тем более, если они из Черкасс… говорят на украинском. Скажите ему об этом. По-хорошему скажите. Он никогда об этом не слышал. Где их всех держат? В каком вакууме?» — написала Ницой.

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Заявление писательницы обсудили в комментариях к ее посту в социальной сети Facebook. Многие раскритиковали Ницой за ее заявление. Были и те, кто с ней согласен, мол, украинский язык должно знать, а коль не знаешь, то нужно его учить.

«Вы бы сначала украиноязычных граждан Украины научили бы играть в футбол, профессионально боксировать, ходить в море и водить самолеты, а потом докапывались до русскоязычных граждан Украины, которые каким-то образом этому всему научились, и весьма неплохо, кстати, и благодаря которым Украину знают в мире с положительной стороны!» — написал Sergey V.

Футболист сборной Украины Артем Довбик

«Вы сейчас очень напоминаете человека, который бросил курить, или ярого вегетарианца. Все, для Вас больше ничего не существует. Любое событие, любую тему разговора Вы будете сводить к тому, как вредно курить и как курящие вам житья не дают. Если завтра в Украине появится талантливый командир, который «освободит» Донбасс, но не дай Бог будет русскоязычным… Все будут праздновать победу, а вы будете писать пост в фейсбуке, какой это позор», — добавил Николай В.

«По моему мнению, цель вашего сообщения очень проста — обесценение победы нашей сборной! Уже не первый раз у меня складывается впечатление, после того как почитаю ваши высказывания о якобы заботе о родном языке, [что] вы скрываете ненависть к родной стране! За сколько купили вас?» — поинтересовалась Ирина Р.

«А за понижение… тарифов и цен с таким же остервенением бороться не пробовали? Хотя продолжайте. Знаю кучу людей, которые благодаря вам возненавидели и мову, и сельские вышиванки, и нынешний… маразм. Вы таки отличный катализатор для возвращения людей в русло цивилизации из дикой селюковской майданной клоаки», — добавил Александр С.

«Из-за таких, как вы, у нас в стране беспорядок, у нас нет Донбасса… Язык и все остальное надо полюбить, а не навязывать. Извините, но для меня и подавляющего числа украинцев Довбик больший герой, нежели вы. И для имиджа Украины в свои 24 года делом, а не языком, [он] сделал больше, чем вы. Именно благодаря ему и еще многим футболистам сборной, которые в том числе говорят на русском языке, в мире еще долго будут говорить об Украине, где о вас не будет ни одного слова», — отреагировал Руслан Т.

«Вы — больная женщина! Я не понимаю, почему вам дают возможность выражать свои больные мысли! Вы — опасность для нашей страны, Вас нужно изолировать! P.S. Субъективное мнение», — пишет Maks M.

«Со спортом в плане языка очень плохо. Это как с полицией и армией. Там русский царит уже очень долгое время. И это не изменилось автоматически с 1991 годом. Это нужно активно менять», — считает Antonina S.

Jenniferhoffmaster.com Митинг на площади Октябрьской революции в поддержку Независимости Украины в Киеве в августе 1991 г

«Вам нужно написать на аватарке «ненавижу Украину». Потому вы и есть враг! Пишут, что больна… к сожалению, нет. Больных лечат. Вы — враг! Вас надо изолировать от общества!» — написала Наталья П.

«Не нравится? Сделай себе лучше. Создай сборную, пройди финальную часть, выведи ее в плей-офф и там командуй. Только у тебя ничего не выйдет, ибо будешь по мовному признаку отбирать игроков, а не как они в футбол играют», — добавил Dmitriy M.

«Да этот парень вчера за 5 минут сделал для Украины больше, чем вы за всю свою бесполезную жизнь», — подытожила Виктория Г.

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