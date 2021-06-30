29 июня стало известно, что на атомных электростанциях японской компании TEPCO продолжали выявляться прорехи в системе безопасности. Крупнейшая атомная электростанция не может быть перезапущена из-за недостатка безопасности. Президент компании поклонился и извинился перед акционерами на общем собрании акционеров. Он сказал, что несовершенная система защиты ядерных материалов вызвала недоверие в обществе и ему очень жаль, а потому он просит у акционеров понимания. Сотни акционеров на собрании обвинили TEPCO в потере общественного доверия, в результате чего АЭС «Касивадзаки-Карива» не удалось перезапустить.

Иван Шилов ИА REGNUM Китайско-японские отношения

Китайские пользователи социальной сети Sina Weibo оставили множество комментариев по поводу данного инцидента под соответствующей публикацией в паблике «Мир». В их памяти еще свежи воспоминания о намерениях японцев слить в океан миллионы тонн зараженных радиацией отходов с АЭС «Фукусима», которые накопились за десять лет после катастрофы 2011 года.

«Через минуту: «ладно, забыли прошлое, давай по новой», — прокомментировал «Красивый человек».

Digital Globe Авария на АЭС Фукусима 1

«А чего только поклонился, надо было еще ритуально себе брюхо вспороть», — выразил свое недовольство Ян Сунь Ян.

«Человек просто извинился перед акционерами, потому что он потратил их время впустую, которое они могли бы пустить на то, чтобы заработать денег. Но эти люди не хотят извиняться перед своим народом, не говоря уже о том, чтобы извиниться перед людьми всего мира», — подметила Долорес.

↑ＰＯＮ Токийская энергетическая компания TEPCO

«Извинился перед акционерами?! Разве утечка радиации не вредит людям, животным, растениям и другим формам жизни на Земле? При чем тут акционеры?!» — выразил свое негодование другой комментатор.

«Ну что вы пристали к человеку, он извинился, покланялся и еще раз покланялся и еще раз», — с издевкой отметил Лин Ю.

«Уже все бухгалтеры, причастные к Олимпийским играм в Токио, покончили жизнь самоубийством. А у вас тут целое загрязнение мирового океана радиацией, а вы все еще живы!» — заметил Чаолю Сюэхай.

Real Estate Japan Олимпийские кольца плывут возле Одайбы

«А может быть так, что Япония тайно разрабатывает атомную бомбу и использовала высококонцентрированный уран с атомной электростанции? Вот почему это так страшно!» — описал свои страхи Шэн Сяосяо.

Пользователи заметили, что, как только Япония сотворяет какую-нибудь очередную пакость или допускают у себя катастрофу, они не только не спешат извиняться или кланяться перед людьми, но и рассказывают изо всех пропагандистских рупоров, что их радиация не только безвредна, но и полезна. А как только толстосумы теряют деньги, то тут же бросаются кланяться в ноги, как бы чего не вышло.

Кроме того, они отмечают, что Япония уже не та и «пути воина» не следует. В противном случае после поклона все руководство должно было совершить ритуальное самоубийство в японском стиле, чтобы смыть с себя позор.