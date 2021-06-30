Заявление председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрея Клишаса о том, что за использование поддельных QR-кодов для посещения ресторанов можно получить до двух лет лишения свободы, вызвало реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 29 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Константин Маковский. Осужденный. 1879

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"Цирк! За картинку будут сажать в тюрьму, а когда сливаются в неизвестность ярды денег, то никого не сажают и даже расследовать не хотят!» — возмущается Александра Ш.

Многие пользователи оказались возмущены подобным заявлением. Люди отмечают, что за более серьёзные преступления люди в России получают куда меньшее наказание.

«Сколько там получают за кражу из бюджета миллиардов? Та самая художница из Минобороны сколько отсидела дома? А тут на пару лет за подделку нелепого документа? Законы пишут тупо для простолюдинов, а для своих они отменят любой срок», — считает Радион Д.

Некоторые комментаторы отметили, что подделка QR-кодов не может подпадать под уголовное преследование, потому что такие вещи не носят никакого юридического статуса.

«Кто-нибудь ответит на вопрос: какими нормативными актами прописаны вид, содержание и инструкция заполнения этих документов? Только эти нормативные акты не могут носить статус внутренних нормативных документов. А если таких законов нет, то вообще о чём речь?» — пишет Андрей Ч.

Mos.ru QR код

Часть людей считают, что технический вопрос может стать серьёзной проблемой для посещения кафе и ресторанов в Москве. Граждане напоминают, что не все граждане России таскают с собой гаджеты.

«А если телефон сел, как ты его покажешь? А если у пожилого человека не такой модный девайс и не он разбирается во всём этом, но в кафе хочет посидеть, как быть?» — указала Карина Щ.

Ряд пользователей указывают на то, что подобные инициативы и карательные меры в отношении несогласных создают неприятные аналогии с мировой историей. Граждане заявляют, что такое разделение общества может привести к трагическим последствиям.

«Ну ведь в военные годы на захваченных территориях Европы были разделены потоки людей: по одной стороне улицы — люди со звёздами, по другой — те, кто без звёзд. Звёзды нельзя было сдирать, зато сразу было видно, кто есть кто. Разделив привитых и не привитых по разным сторонам улиц, можно исключить контакты между ними, а для надёжности стоит ещё и маркировать чем-то. Страшно представить? А сейчас не это происходит?» — задаётся вопросом Тихон Т.

Дарья Антонова ИА REGNUM Работа московского ресторана в период пандемии

Отдельные комментаторы убеждены, что действия московских властей больше похожи на абсурд и намеренную попытку создания в обществе напряжённости.

«Судя по всему, коронавирус обитает только в кафе и ресторанах, но в метро его нет. Руководство творит какую-то дичь!» — пишет Eva S.

Напомним, 29 июня председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил РИА Новости, что за использование поддельных QR-кодов для посещения ресторанов можно получить до двух лет лишения свободы.