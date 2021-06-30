Соединенные Штаты могут завершить вывод войск из Афганистана в течение нескольких дней. Такую информацию предоставляет CNN со ссылкой на американских чиновников. Издание отмечает, что, таким образом, эта неделя является критической в кампании главы Белого дома Джо Байдена, который решил положить конец самой продолжительной войне, в которой участвовали Штаты, вопреки предупреждениям американских военных о том, что выход США может привести к гражданской войне в Афганистане.

Александр Горбаруков ИА REGNUM В Афганистане

Если США официально завершат вывод уже на этой неделе, то это укажет на поразительно быстрое окончание кампании, которую Байден инициировал в апреле, приказав военным покинуть Афганистан к 11 сентября. При этом около тысячи американских военнослужащих могут остаться в стране после официального вывода для оказания помощи в обеспечении безопасности посольства США в Кабуле и городского аэропорта. Об этом CNN рассказал высокопоставленный представитель администрации и добавил, что остается неясным, как долго в Афганистане останутся войска НАТО.

«Эта неделя может стать решающей в процессе вывода войск и завершения ретроградного процесса», — пишет CNN со ссылкой на источники.

U.S. Army Американские солдаты в Афганистане

Американские пользователи Twitter бурно обсудили данную новость под соответствующей публикацией.

«Мне так нравится, что в результате нашей реакции на 11 сентября погибло больше американцев, чем во время самого 11 сентября. Не говоря уже обо всех афганцах и иракцах, погибших для того, чтобы наши лидеры могли сделать вид, что они что-то делают с терроризмом», — возмущается @KevyChristian.

При этом многие пользователи указали, что если США оставят в Афганистане тысячу военных, то это нельзя будет назвать полным выходом из страны.

«…Значит, это не полный вывод…» — пишет @elliotgilfix.

«Так… это НЕ полный вывод войск. Попались», — отмечает Transplanted.

«1000 военнослужащих останутся в Афганистане, чтобы умереть», — осуждает Naseer Qazi.

«Эта 1000 солдат, защищающих посольство и аэропорт, напоминает кому-нибудь еще Сайгон?» — спрашивает Andrew Collins.

«Так что это не полный уход. Просто признайте, что это страна, которая не может быть гражданской, и нам всегда придется поддерживать там плацдарм», — советует @DrNo_one.

Один из пользователей провел опрос, спрашивая, покинут ли США хоть когда-нибудь Средний Восток, и получил 88,5% отрицательных ответов.

«Вьетнам 2… Демократы снова убегают», — считает Paul H.

«Мы должны уничтожить объекты и месторождения по производству героина, а затем уйти. #подумайтеодетях», — просит @laogoagen.

U.S. Army Американские солдаты ведут бой в Афганистане

Напомним, что власти США продолжат оказывать финансовую и гуманитарную помощь Афганистану после выхода американских войск из этой республики. Об этом заявил спецпредставитель Соединенных Штатов по Афганистану Залмай Халилзад.

«Мы не оставим Афганистан. Когда вывод (войск) будет завершен, мы откроем новую главу в нашем партнерстве», — сказал он в интервью изданию Der Spiegel.

По его словам, исламская республика получит американскую и иностранную помощь, которая включает «поддержку афганских сил безопасности, помощь в целях развития и гуманитарную помощь».

Как сообщало ИА REGNUM, часть американского оборудования и транспортных средств, которые не подлежат ремонту и не представляют ценности, будет уничтожена при выводе американских войск из Афганистана.

Около 1,3 тыс. единиц оборудования было вывезено из Афганистана американскими военными с 29 апреля, когда Вашингтон начал вывод своих военных из республики.