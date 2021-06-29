Национальное агентство безопасности США попросило водителей сообщать и отслеживать инциденты с машинами, которые используют такие современные автопилоты, как Tesla и General Motors' Super Cruise. Это указывает на то, что агентство решило уделить проблеме безопасности таких систем больше внимания.

Иван Шилов ИА REGNUM Электромобиль Тесла

Автодилеры обязаны рассказывать о серьезных происшествиях в течение дня с того момента, как они узнали об аварии, сообщает Национальное управление безопасностью движения на трассах США. Серьезным происшествием считаются случаи со смертью и госпитализацией.

«Введя обязательную отчетность аварий, агентство получит доступ к важнейшим данным, которые помогут быстро выявить проблемы безопасности, которые могут возникнуть в этих автоматизированных системах. Сбор данных поможет укрепить уверенность общественности в том, что федеральное правительство внимательно следит за безопасностью автоматизированных транспортных средств», — объяснил Стивен Клифф, исполняющий обязанности администратора агентства.

Цитата из кф «Короткое замыкание», реж. Джон Бэдэм. 1986. США Искусственный интеллект

Такой приказ пришел на фоне растущих беспокойств касательно таких систем, в частности автопилотов, которые используют радар и камеры для ориентации на дороге среди других машин и объектов. Система может управлять, тормозить и ускоряться автоматически без участия водителя, но иногда программа путается.

Американские пользователи Twitter бурно обсудили данную новость под соответствующей публикацией The New York Times.

«Илон Маск не думает, что его отстой воняет, но, как вы видите, это так. Как возможно, чтобы программное обеспечение Tesla для предотвращения столкновений не поняло, что оно собирается протаранить большой неподвижный объект с мигающими огнями?», — спрашивает @RealFriscoKid, прикрепляя фотографию с места происшествия, где автомобиль Tesla врезался в грузовик.

«Компания Tesla сообщила, что в ее режиме автопилота было добавлено количество смертельных случаев. Tesla отслеживает показания каждого датчика на каждом автомобиле, который они выпустили. Таким образом, они могут утверждать: их автомобили только в 15 раз безопаснее в режиме автопилота по сравнению с ручным управлением», — пишет @TheRonboe.

Тамби Владимир Александрович. Книга «Автомобиль» 3. 1930

«Как часто аварии происходят из-за того, что люди пренебрегают мерами безопасности? Например, многие «водят машину» с заднего сиденья, откровенно игнорируя меры, призванные удержать водителя за рулем в состоянии готовности взять управление на себя», — указывает @Hunter34608.

«Системы автопилота не были должным образом протестированы или исследованы перед внедрением. Одобрение совета по автобезопасности было явно куплено и оплачено ценой слишком многих жизней», — считает @DeniseLiebmann.

«Ну, что-то мне подсказывает, что автопилот убивает гораздо меньше, чем отвлекшийся водитель», — указывает @a_gintama_lover.

«Эх… хорошо. Эти системы должны быть безопасными, и мы должны обеспечить их безопасность, но неужели мы должны верить, что они будут более безопасными, чем люди, пишущие СМС, принимающие пищу, пьющие алкоголь или засыпающие за рулем?» — иронизирует @C_R_K 1 .

«А как насчет того, чтобы сообщить также об огромном количестве аварий, от которых они спасают???» — интересуется @Patrikkelton.

«Значит, они годами разрешали автопилотирование и никогда не думали об отслеживании аварий с его участием? Невероятно», — пишет @GregDArmstrong.

«Как и его машины, мозг Илона Маска стоит на автопилоте», — считает @Rout_60plus.

«Мне интересно, кто стоит за этой пропагандой, о которой сообщает «Таймс»! Любознательные умы хотят знать», — пишет mittens.

Как сообщало ИА REGNUM, два человека погибли в результате ДТП с участием электромобиля Tesla в американском штате Техас.

По предварительным данным, электромобиль не вписался в поворот на высокой скорости. Один из пассажиров в момент аварии находился на переднем сидении, второй сидел сзади. За рулём электромобиля никого не было, он ехал в режиме автопилота.

Ранее, в январе 2020 года, сенатор США от штата Массачусетс Эдвард Марки призвал компанию Tesla сменить название функции «Автопилот», чтобы не вводить в заблуждение водителей.