Так называемая золотая молодёжь — это весьма показательная социальная страта в России, судьба которой является маркером того, кто реально управляет в стране политическими процессами и каковы истинные цели этих управляющих. Когда-то в СССР золотая молодёжь потекла в стиляги, в комсомол, в МГИМО и МИД, во Внешторг. В 90-е она текла в банки, в нулевые — в нефтянку, газ, алмазы, после 10-х — в госкорпорации.

С. А. Григорьев. Прием в комсомол. 1950-е

Золотая молодёжь — это показатель состояния элиты и расклада власти в ней, той судьбы, которую элита готовит для страны, независимо от того, чтобы она ни говорила с трибуны. Элита ставит своей судьбой «Дранг нах Вестен», причём в плане личных активов, и для этого ей нужен ресурс государства. Для этих целей элита готова разыграть карту патриотизма, но нельзя всерьёз относиться к этой политике до тех пор, пока это не отразится в динамике судеб золотой молодёжи.

Пока в недрах элиты не победит клан, ориентированный на сепаратизм от Запада, так же как в начале 50-х в этих недрах стал складываться клан, ориентированный на вхождение в Запад, в элите будут идти прежние процессы. Как в СССР развал КПСС был невозможен без инициативной роли прозападной группы в Политбюро, так и в нынешней России разгром компрадорской пятой колонны невозможен без политического усиления той группы, которая ставит на изоляцию от Запада.

Под изоляцией нужно понимать не отгораживание от торговли и импорта технологий, а отгораживание от агентуры влияния и разгром её ресурса. Трансфер для этих целей — как ветер в хвост летящего самолёта. Система сама инициирует преодоление инерции покоя, и не надо тратить массу сил на выведение её из этого состояния. Именно потому трансфер — время активизации всех политических сил, как компрадорских, так и национальных.

Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Крупная буржуазия. Сильные мира сего

Показателем истинных позиций, которые удалось завоевать той или иной элитной группе, является судьба её детей. Той самой золотой молодёжи. Эти стремления скрыть невозможно. Элита прошла приватизацию, передел сфер влияния и межгрупповые войны, достигнув определённого расклада сил, который меняется в зависимости от ситуации.

Предположим, она после этого решила вопрос передачи наследства и создания нужного для этого политического режима. Подавлена оппозиция в системе и вне её, оставшиеся группы заключают консенсус или хотя бы договор о перемирии.

Достигнуты нужные экономические и политические позиции. Как элита намерена использовать своё положение? Для чего? Насколько она намерена укореняться в России? В какой степени хочет просто переждать трудные времена в отношениях с Западом и вновь вернуться к прежнему курсу?

Национализация элиты — это тезис, который подкрепляется организационными решениями. На эти решения бывает достаточно или недостаточно ресурса. Сейчас можно сказать лишь то, что борьба между условно прозападной и антизападной группами в элите находится в самом разгаре, и золотая молодёжь занимает стратегические позиции в экономике и политике для того, чтобы реализовывать тот или иной курс. Сам курс пока неясен, и он будет определяться по результатам расклада сил, который упорно готовится сейчас в тишине кабинетов.

Александр Дейнека. Золотая молодежь. 1928

Элита, говорящая о патриотизме, но держащая детей за границей, пока сохраняет позиции во власти, но явственно виден начавшийся переток её ресурса в лагерь новой элиты. Это отражение внутриэлитной борьбы. Посмотрев на состав нового списка фронтменов таких партий, как «Единая Россия» и «Справедливая Россия — За Правду», видно, что там в основном люди, не имеющие за границей родственников и активов. У кого-то они есть, но эти люди лично в глазах Запада являются врагами, а в России их имена ассоциируются с жёстким антизападным курсом.

В КПРФ сейчас всё подчинено проблеме передачи партии по наследству внуку Зюганова Леониду. Его явно ведут на место Рашкина с целью потом вывести на лидерские позиции в партии. Всё, что делает сейчас верхушка КПРФ, связано с судьбой Леонида и лояльностью Зюганову по этому вопросу.

Даже коммунистическая золотая молодёжь встроилась в процесс приватизации, и в этом смысле КПРФ выпадает из тренда на национализацию элиты. Коррупция всегда связана с сепаратизмом, а «введение внука в Политбюро» настолько сильно пахнет элементами политической коррупции (без сделки с властью и однопартийцами для Зюганова это было бы невозможно), что проведённый таким образом на своё место номенклатурный внук очень вероятно повторит путь Горбачёва, а не Сталина.

Зюганов слишком аффилирован с той властной группой, которая запятнана лицемерием и показывает признаки ухода, и потому перспектива его внука на широкую легитимность в левой партии (или левой партии под его руководством) проблематична.

Это лишь надводная часть айсберга. Если Денис Проценко заявлял, что не собирается идти на выборы, а потом меняет своё решение после телефонного разговора с В. Путиным, то это признак сложившегося в верхах решения о ротации старых элит.

Юлий Ганф. «Золотая молодежь», «Стальная молодежь». Карикатуры для журнала «Крокодил». 1-й лист. 1924

Дети нового поколения официального списка двух думских партий не ориентированы на судьбу на Западе, но за этими лицами идёт борьба тех, кто хочет остаться, превратив ротацию в политтехнологический трюк, и тех, кто хочет, чтобы они ушли, превратив ротацию в реальность.

В 20-е годы ХХ века золотая молодёжь ехала на большие стройки, в 30-е шла в авиацию, в 40-е — на фронты Великой Отечественной. В 50-е вектор сменился — каста оформилась и отделилась от массы.

В 60-е золотая молодёжь разделилась: на целину уже ехали простолюдины или идеалисты от детей номенклатуры, в физики шли чудаки. Это был уходящий сегмент, его вытеснял прошедший через стиляг сегмент анкетных карьеристов. В 70-е золотая молодёжь шла в торговлю, МГИМО, ВКШ при ЦК ВЛКСМ, а оттуда прямиком в партаппарат. В 80-е она шла в торговый флот, во Внешторг, в тот же МГИМО и в МИД — везде, где маячила возможность выезда за границу. Во второй половине 80-х золотая молодёжь оказалась в центрах НТТМ при ЦК ВЛКСМ — школах коммерции и кузнице будущих олигархов.

В 90-е золотая молодёжь оказалась не у дел — родители делили собственность. Но банки стали сферой притяжения золотой молодёжи. Заняв позиции в бизнесе, родители нового поколения золотой молодёжи 90-х годов рождения уже обеспечили им постоянное проживание на Западе, получение там образования и постоянной работы. Они стремились к натурализации и получали её всеми доступными способами, реализуя мечту номенклатурных отцов и дедов.

В нулевые и десятые годы, когда начался раскол между элитными группами по поводу их исторической судьбы в свете отношений с Западом, золотая молодёжь стала получать посты в госкорпорациях, пользуясь статусом родителей. Опыта в управлении активами и удержании власти у них нет, они не проходили низов профессии, формировались в тени родителей, а это как жизнь в неволе: привычка получать пищу из рук отбивает навыки охоты.

Юлий Ганф. «Золотая молодежь», «Стальная молодежь». Карикатуры для журнала «Крокодил». 2-й лист. 1924

Проблема детей — главная проблема получившей всё, что хотела, элиты. И она сама, и её дети поражены чувством временщичества, и потому неспособны мыслить стратегически. Они подвержены влиянию советников и управленцев, рано приобрели пороки и имеют мало достоинств.

Однако во все времена судьба золотой молодёжи — это концентрированная воля правящего класса по поводу судьбы страны. Дети элиты с детства слушают дома откровения родителей и формируются в определённой среде. Они зациклены на статусе, благополучии и власти, не будучи способны этих целей добиваться лично.

То, куда текут потоки золотой молодёжи, лучше всего показывает, кто сейчас реально правит и к чему стремится. Это показывает также границы реальной власти каждой правящей группы. Реальная власть всегда у групп, лидеры (формальные и неформальные) могут лишь в какой-то степени направлять их силу. В среде лидеров идёт постоянное сражение за аппарат. Успехи в этой борьбе показывают, кто сейчас на подъёме, а кто на спаде.

Если в том, что называется молодёжной политикой, господствует формализм, номенклатурность, мелкотемье, демонстративность (раньше называлась «показуха»), культ потребительства и распил бюджетов, это говорит о том, что победитель не установлен, и борьба идёт. Отсутствие неформальных лидеров и течений говорит о застое, что является признаком скрытой борьбы.

Как только золотая молодёжь в лице детей элиты и прорвавшихся туда пассионариев станет пополнять те точки роста, в которых формируется сила, ориентированная на суверенитет, можно будет сказать, что в борьбе элит победили те, кто заточен на национальные приоритеты. Цикл компрадорских элит закончен, они проели свой ресурс и не в состоянии удержать власть. Маргинализация прежних страт золотой молодёжи станет признаком маргинализации их родителей.