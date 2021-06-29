Наука — мощный двигатель развития отдельного человека и страны. Когда передовые технологии не имеют широкого применения, возникают вопросы — с кем они конфликтуют, кто их блокирует? Георадар — космическая разработка позднего СССР — способен без разрытия рассказать почти всё, что делается под землей. Особенно он интересен геологам, дорожникам и археологам, строителям. Казалось бы — георадару широкую дорогу, но в реальности не так. Всё, что помогает выявить реальное положение дел, не устраивает кормящихся на дорогих и неспешных работах и «расхитителей бюджета».

П.Морозов Павел Морозов, заместитель генерального директора ВНИИСМИ

О проблемах георадарных исследований ИА REGNUM рассказал заместитель директора ВНИИСМИ Павел Морозов.

Владимир Станулевич: Что такое георадар?

Павел Морозов: Георадары серии «ЛОЗА» — это геофизический прибор для исследования структуры почвы на глубине от 10 сантиметров до сотен метров, в зависимости от модели прибора, используемой антенны и параметров зондируемой среды.

Принцип действия радаров основан на излучении сверхширокополосных электромагнитных импульсов в землю и регистрации их отражения от слоев грунта или объектов.

Отличительной особенностью приборов этой серии, по сравнению с известными зарубежными и отечественными аналогами, это возможность работать в средах с высокой проводимостью, например в суглинке или влажной глине, что невозможно для других георадаров из-за их небольшого энергетического потенциала.

Владимир Станулевич: Правда ли, что Вы начинали его разработку как часть космической программы СССР?

Павел Морозов: Знакомство с подповерхностной радиолокацией у меня произошло в начале 1990-х годов, когда наш коллектив стал участником проекта «Марс-94», который предполагал полет и посадку на Марс межпланетной автоматической станции.

По марсианской поверхности должен был двигаться марсоход, на борту которого должен был быть установлен наш прибор «подповерхностный радар», который бы зондировал марсианскую почву на глубину до 500 метров и определил бы наличие или отсутствие льда.

Это позволило бы, как задумывали разработчики проекта, приблизиться к решению проблемы «есть ли жизнь на Марсе». Политические и экономические события начала 1990-х годов в нашей стране привели к отмене проекта «Марс-94». Современные георадары серии «ЛОЗА» основаны на схемах, разработанных в свое время для этой программы.

П.Морозов Павел Морозов в археологической экспедиции Института археологии РАН в Египте

Владимир Станулевич: Георадар не жалуют некоторые муниципальные чиновники и недобросовестные коммунальщики. Вы мешаете им воровать из бюджета? Есть примеры, когда георадар выявил крупные хищения?

Павел Морозов: Сам по себе георадар не может выявлять «крупные хищения». Георадар — это физический прибор, дающий объективную информацию о подповерхностной структуре. А соответствует эта структура плану или проекту, должен решить оператор. В нашей практике были случаи, когда выявлялись недостающие объемы дорожного основания, или, наоборот, присутствие в основании бетонных полов современных логистических центров старых фундаментов, которые по документам должны быть изъяты. И то, и другое скрыто под асфальтом или бетоном, но очень быстро приводит к капитальному ремонту.

Были случаи обследования ведомственного угольного карьера, утвержденные запасы которого должны были давно закончиться. Но уголь в карьере продолжали добывать и вывозить. Обследованный георадаром остаток угля в карьере удивительным образом совпал с суммой приписок транспортной компании, выявленных позже.

Владимир Станулевич: На острове Врангеля георадар нашел родину карликовых мамонтов. Как мамонты доразмножались до таких размеров?

Павел Морозов: Фрагменты скелетов маленьких мамонтов действительно были найдены на острове Врангеля экспедицией Международного Мамонтового комитета. По заключению антропологов, мамонты могли так деградировать из-за длительного развития в ограниченном ареале, на острове. В экспедициях Мамонтового комитета георадар часто привлекался для проведения исследований. Георадарные исследования в этих экспедиции уточняли рассказы, кто где когда-то видел чью-то кость. Играли пассивную роль. Поступает информация, что несколько лет назад видели торчащую из мерзлоты шкуру мамонта. К моменту экспедиции ориентиры меняются, и приходится уточнять положение объекта на огромных территориях.

Два года назад мы предложили якутским специалистам по мамонтовой фауне попробовать активный поиск объектов. Анализ места расположения находок тел мамонтов (не скелетов) в вечной мерзлоте показал, что практически все были расположены в дельтах рек. Институт мамонтовой фауны Академии наук Республики Саха (Якутия) подготовил программу активного поиска с применением георадара. К сожалению, из-за пандемии программа временно отложена, но мы надеемся на ее продолжение.

П.Морозов Георадарные работы ВНИИСМИ по поиску останков мамонтов на острове Врангеля

Владимир Станулевич: Однажды Вашим исследованиям сопутствовала необъяснимая удача, когда Вы искали захоронение святых Антония и Феликса Корельских — небесных покровителей Северодвинска. Расскажите, как было дело?

Павел Морозов: Георадарное обследование на территории Севмашзавода в Северодвинске проводилось по благословению митрополита Архангельского и Холмогорского Даниила и при поддержке курирующего оборонку вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина. Необходимо было за 2 дня исследовать места возможного захоронения местночтимых святых Антония и Феликса Корельских. Захоронение святых должно быть расположено на месте несохранившейся каменной круглой часовни Сретения Господня (1816 г.). Задача казалась невыполнимой: информации о примерном расположении часовни нет, территория Николо-Корельского Храма большая, плохая погода, короткий ноябрьский световой день.

Утром последнего дня исследований настоятель Николо-Корельского Храма, иерей Александр принес фотографию Храма, на которой хорошо видна каменная часовня. Фотография позволила восстановить азимуты на часовню от колокольни храма. Место возможного расположения часовни было определено и по счастливому стечению обстоятельств, оно было свободно от транспорта, который стоял в этом месте в предыдущий день.

Площадка была обследована ранним утром, и на ней был определен погребённый фундамент, по форме близкий к кругу, а в его центре объект правильной геометрической формы на глубине 4−4,5 метра, ориентированный с запада на восток, шириной до 1,5 метра. Характеристики объекта — место расположения, размеры, форма, глубина и ориентация по сторонам света, говорят о том, что он представляет археологическую ценность и с большой вероятностью может представлять захоронение.

П.Морозов Георадарный поиск захоронения святых Антония и Феликса Корельских в Северодвинске

Владимир Станулевич: Что мешает развернуть Ваши некоммерческие исследования по важнейшим темам прошлого России?

Павел Морозов: Благотворители, а точнее их крайне ограниченное число. Все в стране говорят о восстановлении исторической памяти, патриотизме, но когда дело доходит до денег, даже на уровне затрат, начинаются уклончивые тексты, не взятые трубки. Вести же работы за свой счет наше ВНИИСМИ не может, не те времена. В этом смысле Архангельской области повезло, Михайло-Архангельский монастырь, деревянная крепость Архангельска и захоронения Антония и Феликса Корельских интересны российскому благотворителю Владимиру Крупчаку, и он многие годы помогал их изучать. Деньги на науку сейчас ключевая проблема, государство сбрасывает с себя ее финансирование.