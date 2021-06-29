В Карелии лучшее сельское хозяйство среди всех арктических регионов России. Сокращено финансирование ряда направлений отрасли, но жители села верят, что если они займутся фермерством — их поддержат, а не подставят. С 2019 года фермеров стало больше в 5 раз! И не в числе дело, а в выборе людьми разных занятий в сельском хозяйстве, с которыми они связали свою жизнь, и успехе, сопутствующем многим. Как этого достигла Карелия, как этого могут достичь другие регионы — на вопросы ИА REGNUM ответил министр сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия Владимир Лабинов.

В.Юдин Владимир Лабинов — министр сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия

Министр — крупный специалист

Владимир Станулевич: У Вас большая трудовая биография в сельском хозяйстве. Она помогает успеху?

Владимир Лабинов: Я 13 лет работал в молочном животноводстве. Был главным технологом крупного подмосковного предприятия. Потом четыре года в федеральном министерстве сельского хозяйства возглавлял племенной блок департамента животноводства. Десять лет был директором НКО общественного объединения «Молочный союз России», глубоко узнал технологию молочной переработки. Потом четыре года возглавлял департамент животноводства федерального Минсельхоза. Четыре года в Карелии.

Владимир Станулевич: В Карелию Вас пригласил Артур Парфенчиков и Вы приняли приглашение?

Владимир Лабинов: В Москве случаются смены власти, меняются министры, меняются команды.

Владимир Станулевич: Интересно, что с Вашей специализацией на молоке, работа минсельхоза очень сбалансирована. Скотоводство, рыбоводство, цветы, клубника и прочее.

Владимир Лабинов: Для тех отраслей, которые Вы назвали, у нас есть объективные природно-климатические условия. Но молоко — главная специализация сельского хозяйства Карелии.

Посмотрите цифры. На 1 июня 2021 года во всех категориях хозяйств Республики Карелия содержалось 18,8 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе коров — 9,1 тыс. голов.

Производство молока всеми хозяйствами за январь-май текущего года составило 25,0 тыс. тонн, в 2020 году — 63,7 тыс. тонн молока.

В 2020 году в расчете на одну фуражную корову в среднем надоено 7415 кг молока, что на 4,9% превышает показатель предыдущего года.

Всеми категориями хозяйств в 2020 году произведено 3,8 тыс. тонн скота и птицы на убой в живом весе, в том числе сельскохозяйственными предприятиями — 2,2 тыс. тонн (101,2% к уровню 2019 года). За пять месяцев текущего года объем производства мяса всех видов составил 1,1 тыс. тонны.

Производство яиц в хозяйствах всех категорий в 2020 году увеличилось на 1,3% к 2019 году и составило 8,1 млн штук. Основными производителями яиц на территории республики являются хозяйства населения, на долю которых приходится более 88% от общего объема производства. За январь-май текущего года произведено 2,3 млн штук, в том числе хозяйствами населения — 2,1 млн штук.

Фермеры продают 8 миллионов дорогих яиц

Владимир Станулевич: Какие птицефабрики работают в регионе?

Владимир Лабинов: Птицефабрик в Карелии нет.

Владимир Станулевич: Птицефабрик нет, но фермеры продают по 8 млн яиц в год, да еще по высокой цене…

Владимир Лабинов: Восемь миллионов применительно к пищевому яйцу — это мизер. Потребитель верит, что фермерское яйцо лучше яйца индустриального — и это работает.

Владимир Станулевич: Что дало рост числа фермеров с 2019 года в пять раз?

Владимир Лабинов: Предпосылки — это увеличение грантовых форм поддержки, что позволило большую часть претендентов удовлетворить. Мы принципиально отменили субсидирование личных хозяйств, не взявших обязательств по развитию. Это решение жесткое и побудило крупных владельцев хозяйств перерегистрироваться в фермеры.

В республике работают порядка 350 фермеров, в текущем году их стало больше на 25% в сравнении с 2020 годом.

Созданию новых фермерских хозяйств способствовала реализация с 2019 года регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации».

На 1 июня 2021 года в фермерских хозяйствах Карелии содержалось 1279 голов крупного рогатого скота (101,3% к аналогичному периоду 2020 года), в том числе коров — 431 голова (115,9%); овец и коз — 774 головы.

С января по май 2021 года фермерами республики произведено 492,8 тонны молока (109,5% к аналогичному периоду 2020 года), мяса в живом весе — 69,1 тонны.

Популярно у фермеров республики выращивание садовой земляники. За последние три года 24 начинающих фермера получили грантовую поддержку на выращивание земляники. В 2021 году из 17 победителей конкурсного отбора для предоставления грантов «Агростартап», 12 проектов направлены на это направление.

За 2020 год валовый сбор ягодных культур фермерами составил 117,7 тонны, что в три раза превышает показатели предшествующего года.

Министерство сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия Осмотр племенного поголовья овец породы Оксфорд даун в хозяйстве «Кронборг»

Владимир Станулевич: Что еще интересного выращивают или разводят фермеры Карелии?

Владимир Лабинов: Выращивают цветы. Фермер Юлия Шелемех помимо выращивания садовой ягоды более 10 лет занимается выращиванием тюльпанов. В 2021 году — более 100 тыс. луковиц тюльпанов 30 разных сортов.

Более 30 крестьянских хозяйств занимаются разведением и содержанием пчел.

Выращивают семенной картофель для других регионов России — цены на завозимый семенной картофель из-за рубежа значительно выше карельских.

Уникальный проект, поддержанный министерством в рамках регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» — выращивание мидий в Лоухском районе, в 2023 год ожидается производство 440 тонн продукции.

Министерство информационной политики Республики Карелия Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков и фермер Юлия Шелемех

Финансирование грантов для фермеров сократилось — увы!

Владимир Станулевич: Сколько денег было направлено на гранты фермерам в 2019 и в 2020 годах?

Владимир Лабинов: В 2019 году на гранты фермерам из бюджетов всех уровней выделено 283 млн рублей. В том году выданы гранты 17 начинающим фермерам на разведение крупного рогатого скота мясного и молочного направления, козоводства, пчеловодства и растениеводства; на строительство и реконструкцию 5 объектов семейных животноводческих ферм. В рамках регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» предоставлены 42 гранта «Агростратап».

В 2020 году выданы гранты 18 начинающим фермерам. Всего в 2020 году на грантовую поддержку фермеров и кооперативов направлено 108,6 млн рублей. Значительно меньше чем в 2019 году из-за состояния бюджета в связи с эпидемией коронавируса.

Владимир Станулевич: Как распределяются субсидии на мясомолочную продукцию? Сколько их выделено в 2019, в 2020 году, и что запланировано в 2021 году?

Владимир Лабинов: У нас основанием для получения субсидий является заключение соглашения, в котором за прописаны обязательства получателя по приросту производства молока. Это повышение уровня энерговооруженности, прирост стоимости основных средств, показатели почв плодородия, мелиорация. Есть целый ряд предприятий и собственников, которым эта схема не нравится — отсюда конфликты, жалобы в прокуратуру, в ФАС и т. д.

Молочное животноводство является приоритетной отраслью сельского хозяйства республики.

В 2019 году на нее направлены 146,6 млн рублей (18,9% от общего объема субсидий, предоставленных сельхозтоваропроизводителям), в 2020 году уже 194,9 млн рублей бюджетных средств (35,7% к общему объему субсидий, предоставленных субъектам АПК).

В бюджете Карелии на 2021 год на возмещение затрат, связанных с производством молока, предусмотрено 116,2 млн рублей.

Владимир Станулевич: Фермерство — это образ жизни или производство?

Владимир Лабинов: Иногда это образ жизни, иногда товарное производство. Здесь все формы имеют право на жизнь. Но мы все-таки фермерство рассматриваем как способ сохранить занятость населения в уголках, где возможность зарабатывать отсутствует.

Министерство сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия Владимир Лабинов проверяет качество заготовки кормов

Надо же, никого не посадили!

Владимир Станулевич: Как у министерства с правоохранителями? Есть фермеры, вынужденные вернуть гранты в связи с нецелевым использованием? Сколько уголовных дел, сколько фермеров сидит в тюрьме?

Владимир Лабинов: Допустить, что никто не будет нарушать административный и уголовный кодекс — такого в природе не бывает, поэтому, на то и щука, чтоб карась не дремал!

Если установлен случай расходования средств грантов за пределами утвержденного плана, министерство просит грантополучателей вернуть средства на счета в Федеральном казначействе. Таких ситуаций единицы.

Арбитражный суд Карелии сейчас рассматривает иск министерства в отношении одного грантополучателя. Произошло нарушение других условий по соглашению, а не расходование средств не в соответствии с планом.

Информации об уголовных делах в отношении фермеров у нас нет.

В 2019 году возбуждено уголовное дело в отношении сельскохозяйственного кооператива «Олонец-агро» по вопросам, не связанным с целевым использованием средств гранта.

Владимир Станулевич: Правоохранители не говорят, что нужно сократить финансирование, потому что оно разворовывается?

Владимир Лабинов: Нет, до такого не доходило.

Владимир Станулевич: Вам не кажется, что государство сделало ставку на крупных товаропроизводителей и создался перекос?

Владимир Лабинов: В период, когда федеральным министром сельского хозяйства был Ткачев Александр Николаевич, было принято решение, что не менее 20% субсидий идут фермерам, а 80% — крупным производителям. Эти 20% больше доли фермеров в производстве продукции, перекоса нет.

Владимир Станулевич: В Карелии поддержат фермеров, купивших оборудование для маркировки молока?

Владимир Лабинов: По линии минсельхоза нет, по линии минэкономики есть небольшие формы поддержки. Сейчас предприятия отрасли активно готовятся к введению маркировки молочной продукции. Маркировка сыра и мороженого уже началась с 1 июня, но основной объем продукции карельских производителей будет маркироваться с 1 декабря текущего года.

Обязанность же фермеров по маркировке выпускаемой готовой молочной продукции наступит к концу 2022 года, и как уверяют хозяйствующие субъекты, за это время все они смогут подготовиться.

Веками корчевали, за 30 лет поля заросли лесом

Владимир Станулевич: Земли сельхозназначения зарастают лесом?

Владимир Лабинов: Зарастают. Мы связали получение субсидий на молоко с обязательствами по проведения мелиоративных работ на участках получателя. В этом вопросе мы действуем жестко.

Владимир Станулевич: Что Вы ждете от арктического гектара?

Владимир Лабинов: Пока это призыв, не более. Гектар сработает через 5−7-8 лет, когда Россия столкнется с массовой экспансией рабочей силы с востока. Среди населения республики ажиотажного интереса к гектару не будет.

Владимир Станулевич: Вам не кажется, что фермер — выживающий тип предпринимателя, а не развивающийся? Как они подписывают договора о развитии в непредсказуемом мире?

Владимир Лабинов: Я бы не стал это утверждение экстраполировать на все фермерское сообщество, но доля истины в вашем утверждении есть. Разделяю.

Владимир Станулевич: Как с торговыми сетями политику выстраиваете?

Владимир Лабинов: У министерства экономики есть соглашения со всеми торговыми сетями по выделению площадей под продукцию фермеров. Другое дело, что фермеры у нас не способны обеспечить загрузку этих площадей.

Министерство сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия Новое потомство в хозяйстве «Кронборг»

Есть что показать!

Владимир Станулевич: Как работают сельхозпредприятия Карелии по сбыту за пределы региона?

Владимир Лабинов: За пределами региона у нас торгуют ягодники — переработчики дикоросов и форелеводы. Это крупные предприятия, которые имеют возможность развивать логистику за пределами республики. Если говорить о рыбе, то в Москве — три точки, в Питере — одна точка. Открыли магазин в Петербурге, на Московском проспекте. Была добрая воля главы местного муниципального района, он предоставил помещение, и сказал, что выделит еще. Москва в лице департамента потребительского рынка мэрии дает предложений по площадям больше, чем у нас возможностей их занять. Увы!

За пределами региона развернули сбыт многие сельхозпредприятия. Сеть магазинов Олония. Shop в Санкт-Петербурге предлагает молочные продукты АО «Олонецкий молочный комбинат», воды, морсы и лимонады АО «Славмо», мясные консервы ИП Симака И.А., колбасы и мясные деликатесы ООО «Мясной дом Карелия», а также мед, печенье, травяные чаи, ягодную пастилу.

Мороженое ЗАО «Холод Славмо» представлено в сетевых магазинах «Магнит», «Лента», «Перекресток», «Призма», «Пятерочка», «Сигма» и других и независимой рознице в Республике Карелия, Москве, Санкт-Петербурге, Великом Новгороде, Ленинградской, Вологодской и Мурманской областях.

Компания «Ягоды Карелии» поставляет продукцию из дикорастущих ягод для предприятий пищевой промышленности и для сектора HoReCa, а также доступна под собственной торговой маркой «Ягоды Карелии» в сетевых магазинах многих регионов страны.

Компания «Ярмарка» — одна из ведущих компаний на рынке круп в России. Компания заявила о себе ещё в 1995 и на данный момент занимает стабильные позиции в сфере пищевой промышленности, реализуя продукцию как в России, так и за рубежом.

Рыба и продукты ее переработки поставляются на рынки Москвы и Санкт-Петербурга. Успешным форелеводом Карелии ИП Федоренко Н. В. открыто два фирменных магазина в Москве и Санкт-Петербурге.

В 2020 году бренд «карельская форель» завоевал первое место в национальном конкурсе региональных брендов продуктов питания «Вкусы России» в номинации «Загляните на огонёк».

На экспорт поставляется, в основном, океаническая рыба — треска, пикша, филе тресковых видов рыб, путассу. По итогам 2020 года экспортировано рыбных продуктов в объеме 108,7 млн долларов США, это 85,4% экспорта АПК Республики Карелия. Этим занимаются рыбодобывающие компании ООО «РК «Вирма», ООО «Альтернатива», ООО «Карельские морепродукты», ООО «Пелагика», ООО «Азимут» и ООО «Согласие». Продукция поставляется в страны ЕС, Великобританию и Китайскую Народную Республику.

В 2021 году предполагается увеличение экспортных поставок рыбной продукции «ООО «Рыботорговая сеть» и ООО «Группа «Баренц», которыми в 2020 году реализованы крупные инвестиционные проекты по строительству в г. Кондопоге двух рыбоперерабатывающих заводов по 60 тыс. тонн сырья в год. Там будут производиться мороженные и охлажденные филе, стейки трески и пикши, тушка путассу. Сертификация позволит экспортировать их в страны Европейского союза.

Среди предприятий — экспортеров продукции пищевой и перерабатывающей промышленности выделяется «Торговый Дом Ярмарка», продающее крупы в два десятка стран мира. В прошлом году предприятие стало одним из победителей Всероссийского конкурса «Экспортер года», заняв 1-е место в номинации «Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса» в категории «малое и среднее предпринимательство».

Министерство сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия Владимир Лабинов и Антонина Жеребцова — директор ОАО «Племенное хозяйство Ильинское»

«Кое в чем мы опережаем Финляндию…»

Владимир Станулевич: Насколько сельское хозяйство Карелии можно сравнивать с сельским хозяйством Финляндии?

Владимир Лабинов: Большая часть заселенной Финляндии находится гораздо южнее, основные зоны аграрного производства это Тампери, Хельсинки. Там совсем не карельский климат, а гораздо более комфортный, как Псков, например.

Владимир Станулевич: Что бы Вы взяли из финского опыта в сельском хозяйстве?

Владимир Лабинов: Технологии, они хорошо работают в растениеводстве, в кооперации. Финские организация села, кооперативы, юридическая часть неприменимы, опыт фрагментами не переносится.

Владимир Станулевич: Карелия в чем-то опережает Финляндию в сельском хозяйстве?

Владимир Лабинов: В разведении форели в садках.

Владимир Станулевич: Интересный опыт — Вы даете коров многодетным малоимущим семьям при условии, что они передадут первенца в следующую семью…

Владимир Лабинов: Это в документах, пока на практике до конца реализованных примеров еще нет. Два десятка коров раздали, а до передачи приплода дело еще не дошло.

Владимир Станулевич: Как в регионе дела с заболеваниями животных?

Владимир Лабинов: Карелия уже давно избегает этих бедствий — африканской чумы свиней, птичьего гриппа, бешенства и других заболеваний.

Все животные, ввозимые из других регионов, подвергаются обязательному карантинированию под контролем ветеринарной службы. Совместно с Финляндией реализуется проект по предупреждению проникновения заболевания бешенства на территорию Финляндии с территории Республики Карелия.

Не было случаев эпизоотий, регистрируются отдельные случаи трихинеллеза у медведей, добытых на охоте, единичные случаи болезней пчел, рыб — инфекционного некроза гемопоэтической ткани лососевых.

В 2017 году на модернизацию ветслужбы в бюджете республики было предусмотрено менее 1 млн рублей, то в 2020 году — более 40 млн рублей. Приобретение современного лечебно-диагностического оборудования обеспечивает оказание быстрой качественной ветеринарной помощи животным.

Владимир Станулевич: Что нужно изменить в условиях выдачи грантов и субсидий?

Владимир Лабинов: Начинающими фермерами востребованы гранты «Агростартап». Как показывает опыт, наиболее успешные проекты реализуются грантополучателями, которые уже работают на подсобном хозяйстве или в сельскохозяйственных организациях.

Министерство учитывает эти критерии, установленные региональным законодательством, при оценке заявителей на отбор. Однако их наличие не является обязательным.

На федеральном уровне надо ввести условие на грант «Агростартап» о наличии материально-технической базы для ведения хозяйства или опыта работы в сельском хозяйстве по направлению проекта, земельного участка для фермерского хозяйства или предварительного договора на его приобретение или долгосрочную аренду. Увеличение продолжительности деятельности заявителей на конкурс с даты регистрации в качестве ИП до 24 месяцев также повысит уровень начинающих фермеров.

Владимир Станулевич: Министерство консультирует фермеров по работе?

Владимир Лабинов: В структуре подведомственного министерству ГБУ РК «Республиканский центр ветеринарии и консультирования» создан Центр компетенции в сфере агропромышленного комплекса. Региональный проект «Акселерация субъектов МСП» направлен на сопровождение фермеров, в том числе по вопросам бухгалтерской отчетности.

Центр компетенции помогает потенциальным грантополучателям в подготовке необходимых комплектов документов, включая проекты создания и (или) развития крестьянских (фермерских) хозяйств (бизнес-планы). За 2020−2021 годы Центр подготовил более 50 комплектов документов для участия в конкурсах на гранты.

Владимир Станулевич: Как помогает министерству глава Карелии?

Владимир Лабинов: На регулярной основе. Глава региона посещает предприятия агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов республики, встречается с руководителями организаций, главами крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, проводит совещания.

Артур Олегович Парфенчиков, исходя из бюджетных возможностей, поддерживает министерство по увеличению размеров государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей.