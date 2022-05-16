Американский Vogue поместил первую леди США Джилл Байден на обложку нового выпуска, назвав ее «самой первой леди из всех нас» и «множителем радости». Автор статьи Джонатан Вон Метер, который взял интервью у жены главы Белого дома, медоточиво отметил, что «во всех местах, где она бывает в последнее время, ее чествуют как женщину с несколькими высшими образованиями, которая всю жизнь упорно трудилась на всем близкой работе».

Марта Вашингтон, будущая первая леди США. 1757

«И это не значит, что доктор Байден, которая по своей природе застенчива, не получает особого удовольствия от этих визитов. Она становится более раскованной, смешной и экспансивной. Вы обычно слышите ее раньше, чем видите, потому что она часто смеется. Она, попросту говоря, множитель радости», — указывает журналист.

WPA Pool Джилл Байден и Кейт Миддлтон, 2021 (фото из журнала Vogue)

В статье отмечается, что журнал Vogue, который приглашал на свою обложку каждую первую леди США, имеет два заметных исключения. «Vogue, конечно, имеет долгую историю сотрудничества с первыми леди, начиная с Лу Гувер, за исключением Бесс Трумэн и Мелании Трамп, которые не были представлены в журнале», — объясняет Норман. Американские пользователи Twitter также отметили это упущение, указав на то, что Мелания Трамп никогда не появлялась на обложке модного журнала, несмотря на то, что была моделью. Критики вспомнили, что Vogue склоняются на сторону левых, а главный редактор Анна Винтур является давним сторонником демократов. В 2015 году она вместе с Харви Вайнштейном организовала пышный сбор средств для Хиллари Клинтон.

«Помните, как они показывали бренд MAGA через Меланию? Ах, да. Консерваторы — нежелательная клиентура. Не забудьте забыть купить Vogue», — критикует @MarinaMedvin.

«Она должна быть генералом по пластике», — высказывается Bunting Wheeler.

«Джил тут хорошо выглядит. Но меня это не волнует. Не после того, как обошлись с Меланией. Самая стильная первая леди в истории, а ее игнорируют. Раньше я была поклонницей Vogue. Я предпочитаю моду без политических пристрастий», — пишет @Lisa_From_SoCal.

Alex Wong Джилл и Джо Байден, 2016 (фото из журнала Vogue)

«Мне нравится, как СМИ притворяются, что в Мелании не было ничего особенного в качестве первой леди», — осуждает smitty.

«Довольно странно, что люди так увлечены поклонением политикам и их супругам», — отмечает Pablius0715.

«Не моя!!! Моя первая леди обладает истинной красотой, классом и элегантностью, которые ей не нужно было пытаться продемонстрировать на обложке какого-то устаревшего журнала», — указывает jheld72.

«Врач местного колледжа. Эти дипломы обычно приобретаются через Интернет», — пишет Excellent. И получает ответ от Andy0329: «Нет необходимости принижать ее или ее степень. Она действительно заработала ее, и это «настоящая» докторская степень. Это такая вещь, которую получают бюрократы среднего возраста из общественных колледжей в рамках своей карьеры. Есть много людей, которые не получили никакого высшего образования (включая, я подозреваю, подавляющее большинство комментаторов здесь). В то же время смешно, что левые провозгласили ее каким-то чудо-ученым. Это административная степень, а не какая-то Нобелевская премия».

«У нас была великолепная, элегантная первая леди. Но Мелания так и не удостоилась этой «чести». Vogue, очевидно, предвзятый и элитарный», — считает Dr.BotX.

Brendan Hoffman Джо Байден и Джилл Байден в платье Reem Acra, 2009 (фото из журнала Vogue)

Вместе с тем многие высказали искреннее восхищение по поводу обложки и работы Джилл Байден.

«Горжусь нашей скромной и невысокомерной первой леди. Настоящий пример для подражания, которая продолжает преподавать в муниципальном колледже, представляя нас по всей стране и миру», — пишет @Walt_Lohmann.

«Она выглядит прекрасно. Удивительно, как много ботов делают здесь неприятные замечания. Москва ее явно боится», — уверен @Percysperson.

«Красивая женщина!!! И умная! Ее красота не прячется где-то глубоко-глубоко, как у некоторых!» — отмечает agingjoy.

«Она в топе трех моих самых любимых первых леди США», — делится SouleFull.

«Я люблю первых леди, которые попадают на обложку Vogue. Только лучшие из них попадают. Поздравляю доктора Джилл Байден», — пишет @RoArquette.