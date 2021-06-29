Заявление президента США Джозефа Байдена о том, что отношения Москвы и Вашингтона должны быть стабильными и предсказуемыми, у обеих стран есть общие интересы «в вопросах ядерного нераспространения и изменения климата», вызвало обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 29 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

»Байден подозрительно непоследователен. Как там поживает требование сенатора от республиканцев, чтобы Байдена проверили на здравие его головушки?! Прошло, нет?» — задаётся вопросом Сулико С.

Многие пользователи отметили, что Соединённые Штаты смирились с суровой реальностью и осознали, что давление с их стороны не помогает сломить российские власти и начать диктовать России свои условия.

«США думали, как при Ельцине диктовать условия России, ошиблись, Путин не позволил этого. Санкции тоже не помогли прогнуться под Запад. Диалог и равноправные взаимоотношения, только этот вариант позволит сотрудничество», — считает Геннадий Г.

White House Photograph Office Борис Ельцин и Билл Клинтон

Некоторые комментаторы напомнили, что слова Байдена на данный момент очень сильно расходятся с делом. Граждане указали на то, что США до сих пор атакуют Россию по всем фронтам, и говорить об уважительном отношении с их стороны пока не приходится.

«При всём при этом США до сих пор ведут против России агрессивную политику, информационную и экономическую войну. Кроме того, согласно военной доктрине Штатов, враг номер один — это Российская Федерация», — напомнил Евгений К.

Часть людей считают, что Байден упускает тот момент, что весь мир уже открыл глаза на реальную сущность Соединённых Штатов и доверия к словам из Вашингтона больше не испытывает.

«Не смешил бы уже. У властей США только один интерес — поиметь всех! Они желают обмануть, убить, ограбить и погубить, а о настоящей дружбе они даже и не слышали», — отметил пользователь под псевдонимом «Not Perfect».

Ряд пользователей указывают на то, что Штаты уже не раз рвали в клочки договорённости с Россией. Больше наша страна не поведётся на сладкие речи американских правителей.

«Лукавство. «Стабильность и предсказуемость» возникают не на пустом месте, а лишь при взаимном подписании документов с теми или иными условиями. В своё время Штаты надули первого президента СССР о нераспространении НАТО к границам страны. Сегодня тема кибербезопасности не случайно исчезает из официальных заявлений Штатов, ведь так удобнее валить на «русских хакеров», «Петрова и Боширова» и прочих», — поделилась своим мнением Татьяна Н.

Whitehouse.gov Владимир Путин и Джо Байден на встрече в Женеве

Нашлись и те, кто отметил, что встреча российского президента Владимира Путина с главой США Джозефом Байденом дала всем понять, кто есть кто. Кремль благодаря трусости и слабости американского политика смог заработать очки репутации, в то время как Белый дом теряет уважение в лице своих пока что ещё союзников.

«Ещё на встрече в Женеве стало понятно, что Россия — сильная страна, с которой хотят сотрудничать ведущие державы. Поэтому сейчас ведущие европейские лидеры вроде Макрона и Меркель очень хотят встретиться с Путиным. Несмотря на недовольство всякой евромелочёвки вроде Латвии и Нидерландов», — указал Артём М.

Напомним, 29 июня президент США Джозеф Байден заявил на мероприятии Нацкомитета Демократической партии, что отношения Москвы и Вашингтона должны быть стабильными и предсказуемыми, у обеих стран есть общие интересы «в вопросах ядерного нераспространения и изменения климата».