Правительство штата Калифорния объявило 28 июня, что отказывает в спонсировании поездок в еще пять штатов, где недавно были приняты законы в отношении ЛГБТ-сообществ. Генеральный прокурор штата Роб Бонта сообщил, что начиная с 1 июля штат не будет спонсировать поездки в Арканзас, Флориду, Монтану, Северную Дакоту и Западную Вирджинию.

Диего Ривера. Аллегория Калифорнии. 1931

«В этих штатах недавно прошла опасная волна новых дискриминационных законопроектов, которые запрещают трансгендерам заниматься спортом, блокируют доступ к жизненно важному уходу или вводят другие ограничения прав членов сообщества ЛГБТ», — объяснил Бонт в пресс-релизе.В полный список также вошли штаты Алабама, Айдахо, Айова, Канзас, Кентукки, Миссисипи, Северная Каролина, Оклахома, Южная Каролина, Южная Дакота, Теннесси и Техас, в результате чего их общее число достигло 17.

Ограничения на поездки были введены в соответствии с законопроектом Ассамблеи от 1887, согласно которому Калифорния обязана принимать меры, чтобы избежать поддержки или финансирования дискриминации в отношении членов ЛГБТ-сообщества. Пользователи Twitter бурно обсудили данную новость. Большинство посчитало запрет бессмысленным и, по всей вероятности, не отнеслось к нему серьезно, так как простые американцы посещают штаты из нового списка в большом количестве, а голливудские студии снимают в них фильмы.

Gyrostat Флаги ЛГБТ

«Вполне логично, что Калифорнии приходится удерживать своих граждан в заложниках. Конечно, как человек, живущий в одном из этих штатов, я призываю Калифорнию распространить этот запрет на всех своих граждан, а не только на государственных служащих», — пишет joepike350.

«Я очень рад, что журналисты из Калифорнии будут держаться подальше от Теннесси. Однако это их не останавливает. В прошлый четверг парковка Долливуда была забита машинами из Калифорнии и Нью-Йорка. Большинство из тех, с кем я разговаривал, были консерваторы. Мы не против, чтобы они приезжали к нам в гости», — рассказывает USNavyAS40.

«Может быть, государственные служащие и не едут в эти штаты, но жители Калифорнии бегут в них в рекордных количествах», — подчеркивает ProudDeplorableWokaphobic.

«Они делают это не для того, чтобы наказать штат-правонарушитель, а для того, чтобы удержать своих людей от отъезда. Джорджия уже давно занимает первое место по производству художественных фильмов… все эти калифорнийские студии теперь снимают фильмы здесь. Они любят говорить о бойкоте, но всё равно приезжают, потому что, если разобраться, либералы — это просто уличные гуляки, опирающиеся на фонарный столб», — объясняет APDent.

«По-видимому, генеральный прокурор не понял, что к Калифорнии уже давно не относятся серьезно. К сожалению, я живу здесь, и у меня есть план побега в ближайшие 2−3 года. Полагаю, я должен поблагодарить его (прокурора) за то, что он спас меня от огромных налогов», — пишет irekon'so.

«Хорошо. Никто не хочет, чтобы калифорнийские правительственные служащие были в их штате. Конечно, это всё показуха, потому что сумма, потраченная на это, будет мизерной», — считает BillLandrens.

Томас Ватерман Вуд. Южная нива, Нэшвилл, Теннесси. 1850

«Я не думаю, что указанные вами штаты будут сильно переживать, если вы ограничите поездки за счет государственных средств. Также, пожалуйста, следите за губернатором Ньюсомом, чтобы убедиться, что он не нарушает AB 1887. Он часто ездит в Монтану, чтобы посетить семейное ранчо своей жены», — указывает jrmclinn.

«Если это на кого-то и повлияет, так это на трудолюбивых людей, работающих в сфере туризма в отелях, ресторанах, конференц-центрах, компаниях по прокату автомобилей и т. д. Одни из тех, кто больше всего страдает от пандемии. Блестяще. Просто блестяще», — осуждает Steve C.

«Это все республиканские штаты», — подчеркивает joannebrame.

Напомним, ранее штат Флорида официально запретил девушкам-трансгендерам принимать участие в школьных соревнованиях. Флорида стала самым крупным из штатов, где был введен такой запрет.

Сторонники закона говорят, что он помогает защищать справедливое соперничество, потому что не позволяет девушкам соревноваться с трансгендерами, которые были рождены мужчинами.