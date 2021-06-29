Киев намерен и далее поддерживать народ Белоруссии, несмотря на «ошибки», совершаемые главой республики Александром Лукашенко и другими чиновниками. Об этом написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в социальной сети Twitter. По его мнению, одной из таких ошибок является выход Белоруссии из программы «Восточное партнёрство».

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Белоруссия

«Можно заявить о выходе из «Восточного партнёрства», но нельзя изменить географию. Белорусский народ исторически принадлежал и принадлежит к нашей европейской семье народов», — написал дипломат.

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Заявление главы внешнеполитического ведомства Украины в социальной сети Facebook обсудили зрители украинского канала «Первый независимый». Многие комментирующие считают, что граждане Белоруссии должны сами решать, каким будет их будущее, и не Украине вмешиваться.

«Только ни нас, ни белорусов европейцы в своей семье в ближайшее время не видят и не приглашают, а на наши (Украины — М. Р.) попытки отвечают все прямее и жестче. Красивая цитата: «Если в окне горит свет, то это не значит, что надо ломиться в дверь!» Пока что от нас хотят сырья, работников и чтобы мы покупали у них готовую продукцию. Как по мне, то пора этот унизительный цирк прекратить и строить у себя то, что хотим, не ожидая ни от кого ни помощи, ни подачек и опираясь на наши собственные интересы», — отметил Павел М.

«А когда это в истории Белоруссия была в Европе? Всю жизнь рядышком с Россией. И по ходу белорусскому народу это нравится. А вы не лезьте со своими выводами куда вас не просят», — написала Наталья Ч.

Ombudsmanrf.org Россия и Белоруссия

«Вы лучше разберитесь, к кому относится наш народ», — порекомендовал Игорь К.

«В Белоруссии у меня есть много земляков, я часто когда-то ездила через Гомель и сейчас связываюсь с ними. Поверьте, там тишина, красота, стабильность, там мир, лица у них счастливые, я им в чем-то завидую, не делайте им подлость! Оставьте Белорусов в покое! Пусть хоть они будут счастливы!» — пишет Людмила С.

«Ну чего вы белорусов тревожите? Хотите, чтобы и у них был такой же бардак, как у нас? Получается, раз мне плохо, то пусть и соседу будет не слаще», — отреагировал Альберт Х.

«Белорусский народ, как и украинский, исторически имеет право на самоопределение и сам, без Кулебы разберется», — добавил Валетин Х.

«Какое «Восточное партнерство», если в отношении Белоруссии были введены санкции? Это что, шизофрения? Решение о выходе из программы вполне логичное. Неужели нужно подставлять правую щеку, когда тебе врезали по левой? Такое не делается в масштабе страны. Да и перед кем бисер метать, перед такой Европой, которая вмешивается во внутренние дела независимых государств?.. Не надо Белоруссии такое «партнерство». Правильно делают… И вообще в семье так не поступают, как поступила власть Украины в отношении Белоруссии. Не предают в семье», — подытожил Тарас Т.

President.gov.ua Президент Украины Владимир Зеленский и президент Белоруссии Александр Лукашекно

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Напомним, ранее министр иностранных дел Словакии Иван Корчок заявил, что выход Белоруссии из программы Европейского союза «Восточное партнерство» является «прискорбным шагом».