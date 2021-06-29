Был такой анекдот. Застряла в тундре экспедиция, испробовала все способы спасения и в итоге обратилась к местному жителю. Выслушивая рассказ об их мытарствах, абориген приговаривал: «Чукча знает, что делать надо». А когда дождался вопроса, ответил: «Чукча знает, что трактор вызывать надо». В переводе на ковид-тематику это значит, что все и так понимают: в идеальном обществе не было бы ковид-проблем, или они были бы значительно меньше. А вот что делать с ковидом в неидеальной России?

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вакцина

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Вакцинация становится «идолищем поганым» и притчей во языцех именно потому, что представляет образец технического решения, которое имеющейся властной системе так привычно и понятно. А всё, что находится за пределами технических решений, скучно, страшно и непонятно, как стихи Пушкина для советского двоечника-второгодника. Кстати, упование на то, что только техника спасает, это тоже одно из тяжелых наследий позднесоветского периода. Но, цитируя героя-одессита, сыгранного М. Бернесом, «основная деталь оружия есть голова его владельца». Так где та голова, которая сможет обуздать околоковидный шторм, обладая при этом не только любовью к человечеству в целом? А то вопросов к этой голове накопилось много, и чем дальше они остаются без ответа, тем злее тон, которым они задаются.

Наши чиновники, особенно хорошо это видно на уровне регионов, так стремятся прогнуться перед федеральным центром, что готовы пустить под откос экономику собственного региона. С тем, чтобы потом прозвучало сакральное «помоги». Сколько раз уже призыв «Россия, вставай!» оборачивался призывом «Путин, вставай!». А не должен Путин во всяком деле за всех в стране отвечать. Сколько можно наблюдать нездоровую ситуацию, которая вылезает на каждой Прямой линии, и в которой один Путин способен решить проблему, будь то создание супероружия или покупка щеночка для ребенка? Неужели наши региональщики рассчитывают опять на тех же санях выехать из тяжело запущенной экономической, политической и социальной ситуаций? Путин-то, положим, решит. Только вот вы-то, на местах сидящие, зачем там сидите? Наворотить с три короба — и дать взрослым дядям наводить порядок?

Дарья Антонова ИА REGNUM Президент России Владимир Путин

Так у тех дядь, которые типа рулят на местах, тоже проблема. Они медицинских институтов не кончали и играют теми картами, которые сданы, а если им сказали, что вакцина спасает и дали вакцину, им после этого другой закон не писан. Тут уж начинается вакцинация и ре, и реревакцинация, что мы все с удивлением или ужасом наблюдаем. Не давая возможности носителям альтернативного мнения или просто сомневающимся спросить — а может, того, кто сказал, что вакцина — один свет в окошке, следует немного поправить? Без передергиваний, не надо тут лгать, что вакцина «только вредит». Это не так. Просто надо понять и сказать вслух, что же еще нужно для коллективного здоровья, помимо шприцевания пользователей.

Каков реальный уровень смертности от ковида? Одни говорят, что он сильно выше, чем уверяет статистика, другие — что сильно ниже. Критически много невнятицы, когда речь заходит о защитных свойствах вакцин, — а что по статистике? Почему мы постоянно читаем про очередной штамм вируса — не успели ленты новостей переполниться «Дельтой», как появился «Дельта плюс», и вот уже читаем про «Лямбду-штамм», а ведь между дельтой и лямбдой в греческом алфавите еще шесть букв, значит, и на них нашлись свои штаммы? Вирусологи недавно заявили, что сделать вакцину под новый штамм можно за несколько недель — значит ли это, что людям придется ревакцинироваться с соответствующей частотой? А помните, недавно заявлялось, что мутировать ковиду, т. е. порождать штаммы, крайне тяжело. И почему непривитых обвиняют в том, что они заражают привитых, где в этом логика — привитые же защищены или все-таки нет? А если прививка — это все-таки именно выбор человека, почему ему не дают этого выбора сделать? Вот эти вопросы у нас почему-то принято считать бредом, маразмом и признаком гражданской несознательности (в такой логике нормальный гражданин вопросов задавать не должен).

Дарья Драй ИА REGNUM Очередь на вакцинацию в ТЦ Санкт-Петербурга

А между тем без ответов на них волна поддельных сертификатов о вакцинации будет только нарастать. Это преступно — подделывать сертификаты, но когда в стране стремительно развивается какое-то направление преступности, нужно понять причины. Если дальше молчать о главном, устраивать обязательную вакцинацию, попутно лицемерно уверяя, что всё сугубо добровольно, и грозить реальными репрессиями за отказ — то сертификатов таких станет еще больше. И это запутает наших же медиков. И статистику заморочит так, что мы вообще потеряем всякую достоверность картины. И будем спасаться привычным чиновничьим «ой, Путин, спаси».

Так что хватит продавливать якобы «волевыми» решениями то, что уже приводит к весьма неоднозначным результатам. А то будет как с тем медведем, который убил комара на мужике. Вместе с мужиком. Правда, президент РАН Александр Сергеев заявил, что никаких вредных последствий для здоровья привитых от вакцинации не предвидится. Отлично, кажется, это может стать началом прекрасного диалога с обществом.