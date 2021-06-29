Иммунизируемся в зависимости от эпидситуации
«Нет смысла сдавать анализы на антитела: прошло полгода — делай прививку» — считают в РАН.
Ранее он зачитал обращение к россиянам от Академии наук и ее Президиума с призывом не тянуть с вакцинацей, чтобы прервать цепь заражений коронавирусной инфекцией.
Выступающие на этой пресс-конференции были единодушны в оценке эпидситуации в России и тех мер, которые в данном случае необходимо принять, чтобы, как образно высказался вице-президент РАН Владимир Чехонин, «прервать поступательнвй шаг инфекции». Если этого не сделать, то есть не довести уровень вакцинации до 60−70% населения страны, то нас ждет «штаммо-вакцинное бегство» — появление все новых и новых штаммов, которые будут злее предыдущих, заразительнее и коварнее. Перспектива, конечно, нерадужная.
Сегодня многое пересмотрено. Если в начале пандемии считалось, что болеют только взрослые, теперь разрабатывают вакцины для детей, особенно новорожденных, рассказал Александр Горелов. Он отметил, что дети «были той единственной популяцией, где ковид не повлиял на число летальных исходов». Тем не менее сегодня уже переболели 11,1% детей, или более 300 тысяч.
Он пояснил, что индийский штамм поражает молодежь от 14 лет и выше. Источником заражения чаще всего становится семья, отчего необходима вакцинация взрослых. Таким образом, не дети заражают, как считалось раньше — заражают взрослые. И это весьма печально, поскольку ковид — это не просто болезнь, это такая зараза, которая сокращает жизнь, меняет ее зачастую полностью, ивалидизирует. Главная сложность ситуации с детьми, что для них нет лекарств. Если взрослым все же дают какие-то препараты, то детей вообще ничем не лечат. Отсюда простой вывод — болеть нельзя!
Отвечая на вопросы, участники встречи дали понять, что «базисный уровень иммунитета не имеет значения при вакцинации». Другими словами, нет смысла сдавать анализы на антитела: прошло полгода — делай прививку.
Это связано с тем, что «уровень защитных тел должен быть на взводе», отметил эпидемиолог, добавив, что мы не должны давать шанса вирусу мутировать. По его словам, ВОЗ заявила о неприемлемости определения уровня антител, так как нет единого стандарта для этого.
Впрочем, у академика Чехонина — иная точка зрения. Он убежден, если уровень антител зашкаливает — не делай прививку. То есть подход нужен все-таки индивидуальный.
Так какой — никакой, всеобщий или индивидуальный? Вопрос остался открытым. А значит, население все же будет рассуждать так: они сами там думают по-разному, подождем. Вот как раз это-то и страшно — выжидательная позиция.
Кроме того, неразбериха возникла с цифрами.
Естественно, СМИ тут же дали молнии — падение в два раза. Ученые обиделись: мы такого не говорили, а говорили про 2%. Потом всплыла цифра 0,01%. Так сколько же? К цифрам надо относиться внимательно и осторожно, иначе возникает недоверие. Оно и так велико. Зачем множить?
Чтобы его не было, должны быть железные аргументы. Частично они были — вакцины безопасны, доказано опытным путем, а ковид коварен, мутирует, поэтому только вакцинация. Тем не менее не прозвучало ответов на вопросы — когда кончится пандемия, почему вирус постоянно мутирует. Как эффективно предотвратить завоз новых штаммов? При таких вводных нетрудно понять людей, которые считают — никто ничего не знает, отвечать в случае чего не будет, вот и я не буду вакцинироваться…
И эта позиция столь же понятна, как и противоположная. Другое дело, кто окажется прав. Возможно, что прививки не помогут. Пока доказано, что новый вирус снижает действие вакцин на какие-то — какие, так и не поняли — проценты. И чего же ждать осенью?
Хотя, как стало ясно с ее слов, изобрело «11 версий по лечению и профилактике ковида». Что это? Невольно начнешь сомневаться.
Эти слова стали ответом на вопрос о том, что будет с теми, кто родился от болеющей в тот момент ковидом матери или переносил с нею болезнь во время беременности. Что ж, дай бог, если защита внутриутробная есть. Хотя повторю снова — лучше не болеть. И надеяться на вакцину, иммунитет и меры профилактики.