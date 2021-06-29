«Нет смысла сдавать анализы на антитела: прошло полгода — делай прививку» — считают в РАН.

Дарья Драй ИА REGNUM Горожане в центре вакцинации. Санкт-Петербург

«Мы не можем вводить поголовную вакцинацию. Но пропаганда должна привести к пониманию, что это важно», — заявил на пресс-конференции в Москве президент РАН Александр Сергеев.

Ранее он зачитал обращение к россиянам от Академии наук и ее Президиума с призывом не тянуть с вакцинацей, чтобы прервать цепь заражений коронавирусной инфекцией.

Kremlin.ru Александр Сергеев

Выступающие на этой пресс-конференции были единодушны в оценке эпидситуации в России и тех мер, которые в данном случае необходимо принять, чтобы, как образно высказался вице-президент РАН Владимир Чехонин, «прервать поступательнвй шаг инфекции». Если этого не сделать, то есть не довести уровень вакцинации до 60−70% населения страны, то нас ждет «штаммо-вакцинное бегство» — появление все новых и новых штаммов, которые будут злее предыдущих, заразительнее и коварнее. Перспектива, конечно, нерадужная.

Сегодня многое пересмотрено. Если в начале пандемии считалось, что болеют только взрослые, теперь разрабатывают вакцины для детей, особенно новорожденных, рассказал Александр Горелов. Он отметил, что дети «были той единственной популяцией, где ковид не повлиял на число летальных исходов». Тем не менее сегодня уже переболели 11,1% детей, или более 300 тысяч.

«Важно создавать эффект кокона, чтобы дети не вовлекались в эпидпроцесс. Только у четверти детей отмечалось бессимптомное течение. Самое тяжелое — младенцы до года и дети с фоновыми заболеваниями. У 2% детей ковид манифестирует с поражением желудочно-кишечного тракта, а респираторные симптомы отсутствуют. Доля вирусной пневмонии — это дети до трёх лет и с 14 лет».

Он пояснил, что индийский штамм поражает молодежь от 14 лет и выше. Источником заражения чаще всего становится семья, отчего необходима вакцинация взрослых. Таким образом, не дети заражают, как считалось раньше — заражают взрослые. И это весьма печально, поскольку ковид — это не просто болезнь, это такая зараза, которая сокращает жизнь, меняет ее зачастую полностью, ивалидизирует. Главная сложность ситуации с детьми, что для них нет лекарств. Если взрослым все же дают какие-то препараты, то детей вообще ничем не лечат. Отсюда простой вывод — болеть нельзя!

«Говоря о детях, мы не имеем специфических препаратов. Реально влиять на процесс не можем вовсе. Мой призыв — максимально вакцинироваться взрослым, чтобы не страдали дети», — заявил специалист.

Отвечая на вопросы, участники встречи дали понять, что «базисный уровень иммунитета не имеет значения при вакцинации». Другими словами, нет смысла сдавать анализы на антитела: прошло полгода — делай прививку.

Это связано с тем, что «уровень защитных тел должен быть на взводе», отметил эпидемиолог, добавив, что мы не должны давать шанса вирусу мутировать. По его словам, ВОЗ заявила о неприемлемости определения уровня антител, так как нет единого стандарта для этого.

«Поэтому иммунизируемся в зависимости от эпидситуации», — резюмировал он.

Впрочем, у академика Чехонина — иная точка зрения. Он убежден, если уровень антител зашкаливает — не делай прививку. То есть подход нужен все-таки индивидуальный.

Kremlin.ru Владимир Чехонин

Так какой — никакой, всеобщий или индивидуальный? Вопрос остался открытым. А значит, население все же будет рассуждать так: они сами там думают по-разному, подождем. Вот как раз это-то и страшно — выжидательная позиция.

Кроме того, неразбериха возникла с цифрами.

«Падение в 2,6 раза — это крайне малое падение эффективности», — слова вице-президента РАН по поводу снижения эффективности вакцин в случае с индийским штаммом.

Естественно, СМИ тут же дали молнии — падение в два раза. Ученые обиделись: мы такого не говорили, а говорили про 2%. Потом всплыла цифра 0,01%. Так сколько же? К цифрам надо относиться внимательно и осторожно, иначе возникает недоверие. Оно и так велико. Зачем множить?

Чтобы его не было, должны быть железные аргументы. Частично они были — вакцины безопасны, доказано опытным путем, а ковид коварен, мутирует, поэтому только вакцинация. Тем не менее не прозвучало ответов на вопросы — когда кончится пандемия, почему вирус постоянно мутирует. Как эффективно предотвратить завоз новых штаммов? При таких вводных нетрудно понять людей, которые считают — никто ничего не знает, отвечать в случае чего не будет, вот и я не буду вакцинироваться…

И эта позиция столь же понятна, как и противоположная. Другое дело, кто окажется прав. Возможно, что прививки не помогут. Пока доказано, что новый вирус снижает действие вакцин на какие-то — какие, так и не поняли — проценты. И чего же ждать осенью?

«Многое зависит от того, насколько наши усилия будут эффективны, — ответила член-корреспондент РАН, руководитель Федерального консультационного центра по вакцинации, директор НМИЦ профилактической медицины Оксана Драпкина. — Насколько мы смогли донести мысль — не откладывать вакцинацию на завтра. Если ситуацию удастся переломить, то можно рассчитывать на более спокойное течение пандемии. Как мы и прогнозоровали раньше, до этого всплеска. Не изобрело человечество другого способа, чем вакцинация».

Oprf.ru Оксана Драпкина

Хотя, как стало ясно с ее слов, изобрело «11 версий по лечению и профилактике ковида». Что это? Невольно начнешь сомневаться.

В заключение хочу процитировать одного из оптимистов встречи: «Нам нужно уменьшить объем стресса и тревоги, забудем об этом вирусе. Эволюция не могла себе позволить фундаментальных изъянов. Репродукция всегда была и будет блестящей», — призывает академик РАН, директор ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова Геннадий Сухих.

kremlin.ru Геннадий Сухих

Эти слова стали ответом на вопрос о том, что будет с теми, кто родился от болеющей в тот момент ковидом матери или переносил с нею болезнь во время беременности. Что ж, дай бог, если защита внутриутробная есть. Хотя повторю снова — лучше не болеть. И надеяться на вакцину, иммунитет и меры профилактики.