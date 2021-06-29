Сильная жара загоняет белгородцев в водоёмы. К сожалению, не обходится без несчастных случаев — только за период с 26 по 29 июня в регионе утонули девять человек. На ситуацию с обеспечением безопасности людей на воде жёстко отреагировал врио губернатора Вячеслав Гладков, раскритиковав на оперативном совещании доклад ответственных лиц.

Oskolregion.ru Городской пляж в с. Воротниково. Белгородская область

«Хороним каждую неделю. Ни одного конкретного мероприятия из доклада не услышал. Давайте я буду ставить тогда задачи, я же не могу разорваться, зачем тогда вы все нужны? Мне нужен свод в разрезе каждого муниципального образования и в целом по региону. И конкретные действия — например, кто патрулирует, графики, результат», — сказал Гладков.

Решено было ежедневно и без предупреждения проводить патрулирование пляжей. На местах некоторые чиновники активно взялись за работу. Так, в Новом Осколе проверяющие пришли на пляж «Рождественка», который, по данным паблика «Пусть говорят Белгородская и Воронежская область», ещё в 2020 году городские власти оснастили шезлонгами, отсыпали песком, поставили ограждение и сделали раздевалки. В 2021 году на раздевалках «Рождественки» появилась табличка с надписью «Купание запрещено», а в июне всех выходящих с пляжа встречал замглавы Новооскольского городского округа, секретарь совета безопасности Андрей Шипило, выписывая штрафы. Пользователи социальных сетей сошлись во мнении, что власти выбрали самый простой способ.

«Это же работать надо, нервы тратить свои, а так простого человека нахлобучили, а в центр передали о проделанной работе, и нервы не так расшатаны», — высказался Roman.

Belregion.ru Врио губернатора Вячеслав Гладков

«Ну, а что им делать? Люди купаются и тонут. Запретим. Не будут купаться — не будут тонуть. Пойдут на необорудованный — их ответственности нет. На крайний случай можно утонувших в чужой район подкидывать», — иронизирует пользователь ВBf.

«Это ж о людях надо было думать раньше, где они будут купаться. Пляжики обустроить. А наши чиновники мозгами не привыкли шевелить. Им сказали — они побежали выполнять. Потом отрапортуют о собранных штрафах и быстрее в кресло, чтоб не заняли», — считает Людмила.

«Вроде бы и город не северный, а административных оленей тьма», — пишет Николай Л.

«Какой-то бред. А как они докажут, что человек купался, а, к примеру, не загорал? Второй момент: что или кто мне вообще мешает залезть в речку? Я приплыл с той стороны реки, там табличек нет. Что? Здесь нельзя купаться? Ок, я поплыл назад. Бред какой-то. Нет такого закона (пока что, Слава богу), чтобы в речку не лазить, на луг не ходить. Но, видимо, скоро примут. К этому всё идёт», — считает Vladimir S.

«Любое движение, где нужно работать, все, кто ответственны за это, сразу выруливают на запрет: действительно, запретил — и все проблемы решены, доложил — все офигенно, молодцы. Пока такие дебилы у руля, так и будем топтаться на одном месте», — злится Юрий.

Соцсети вспоминают, как ещё лет 20−30 назад все купались в речках и прудах, дети проводили время на берегах водоёмов без родителей и никого не штрафовали. Теперь запретов стало на порядок больше, а обустроенных пляжей — не хватает.

«Выход только один — в каждом поселении оборудовать один пляж для купания и организовать дежурство. Известить население о наличии места для купания, во всех остальных — штраф. Но так, чтобы вообще не напрягаться власти, а только таблички расставить — это никуда не годится. Работайте мозгами, как организовать, а не оставить детей и взрослых без летнего развлечения», — призывает Елена.

Oskolregion.ru Городской пляж в с. Воротниково. Белгородская область

«Проще запретить и оштрафовать, нежели привести места для купания в порядок! Кто и когда, при какой власти этим занимался?! Никто и никогда! Зато, если посмотреть в статьи по исполнению бюджета, — там такие суммы списываются на благоустройство пляжей — становится просто не по себе!» — считает Галина Н.

«В целях профилактики и недопущения чрезвычайных ситуаций на водных объектах Новооскольского городского округа 20 июня текущего года был осуществлён мониторинг зоны отдыха на реке Оскол в районе улицы Рождественская. По результатам мониторинга были установлены лица, которые не соблюдали меры безопасности на воде. Уважаемые новооскольцы, обратите внимание на безопасный отдых вблизи водоёмов, не оставляйте детей без присмотра», — ответила 29 июня в паблике администрация Новооскольского городского округа.

По данным регионального управления МЧС, в Белгородской области допуск к эксплуатации получили 67 пляжей. В Новом Осколе место для водного отдыха только одно — на урочище «Айдар».