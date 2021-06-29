Три миллиона жизней унес COVID-19, а переболевшим 150 миллионам может ее существенно сократить, — такая информация есть в обращении президента РАН, академика Александра Сергеева к россиянам.

Kremlin.ru Президент РАН Александр Сергеев

Обращение опубликовано на сайте РАН и портале «Научная Россия». В нем отмечено, что «пандемия коронавируса COVID-19 изменила привычный стиль жизни миллиардов людей».

Это мы давно все знаем и чувствуем на себе. Хотелось бы чего-то более важного. Есть ли оно? Читаю обращение дальше…

«В России уже в течение нескольких месяцев созданы все возможности для того, чтобы сделать прививки от COVID-19 всем желающим, без каких-либо ограничений. При этом темпы вакцинации остаются низкими: на сегодняшний день первую дозу вакцины получили всего 11% жителей, закончили вакцинацию 8%».

Обращение несколько устарело — сейчас полностью вакцинированы 11,7%, или более 16 млн человек. Но это ужасно мало! В Израиле — 70%, в разы больше, чем у нас и в Европе. Почему мы так отстаем? Есть ли ответ в обращении?

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Причина не названа, хотя в пропозиции как бы значится, что люди не хотят прививаться. Поэтому «Президиум РАН заявляет: утверждения о том, что прививка может нанести какой-либо вред здоровью человека, рассуждения об «отдаленных последствиях вакцинации» не имеют научного обоснования. Имеющиеся в настоящее время российские вакцины не могут нанести никакого вреда здоровью. А вот перенесенное заболевание часто приводит к очень значительным осложнениями».

Вот мне интересно, почему нет всё же более подробного анализа причин низкого уровня вакцинации? Например, сейчас люди жалуются на жуткие очереди на прививку, на отсутствие вакцин. Целые области объявляют о приостановке вакцинации по этой причине. Тогда, получается, обращаться надо не только к народу несознательному, а к властям тоже — они же ведают обеспечением процесса вакцинации!

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Тем не менее люди, конечно, далеко не все готовы делать прививки. Страхи и отводы по медпоказаниям — одни из главных причин такой печальной статистики. Но что-то делать надо. Иначе нас ни в Европу не пустят, ни в Азию. Не увидим мы берег турецкий и Африку. Они, конечно, не очень нам нужны. Своя страна огромна, прекрасна и неизведанна. Да только беда в том, что и это наши власти не могут организовать. Перелеты дороги, а будут еще дороже, как и бензин. Дорожают продукты и ЖКХ. В Крыму частники предлагают поселиться за занавеской по цене двухзвездочного отеля, скажем, в Греции. Про Сочи вообще молчу. Так что по карману нам все-таки турецкий берег. Но при такой пандемии кто нас захочет где видеть? Поэтому целиком и полностью разделяю призыв главы РАН и Президиума:

«Президиум Российской академии наук призывает жителей России не откладывать вакцинацию, сделать прививки в ближайший месяц. С точки зрения науки, это наиболее адекватный ответ на вызов пандемии. Только так мы сможем вернуться к нормальной жизни».

Не уверена в справедливости последнего предложения — слишком много вопросов к ковиду. Но в любом случае это лучше, чем ничего…