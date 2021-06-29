В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации по коронавирусу в России регионы активизировали инициативы по карантинным ограничениям. И если введение обязательной вакцинации для некоторых социальных групп в сетях ещё оправдывают, то заявление властей Алтайского края в интерпретации СМИ — «Остановка плановой помощи будет на совести жителей Алтая» — так и осталось непонятным, породив сотни комментариев в группе «Барнаул 22» («ВКонтакте»).

Оноре Домье. Мнимый больной. 1850

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Больше всего одобрений получило высказывание Александра Романова:

«Конечно, на совести жителей, у власти её же нет».

»Переложили ответственность на тех, у кого есть совесть», — подтверждает Максим Максимов.

«Звучит по-хамски! Убили медицину и на население пальцем показывают», — поддерживает Владимир Кретышев.

«Нехватка врачей тоже на нашей совести?» — замечает Станислав Станкевичус.

«Главное, они с себя ответственность сняли», — добавляет Виталий Баталов.

«Ограничивать помощь нужно как раз привитым. Потому что привитый сразу бросает маску, бросает мыть руки, идёт на мероприятия, летит в другую страну. И невдомёк ему, привитому, что он может быть разносчиком болезни, болея в лёгкой, незаметной для себя форме», — считает Павел Клеймёнов.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация против коронавируса

«Да эту плановую медпомощь как рубанули полтора года назад населению, так больше и не начинали, талонов нет, записывайтесь через Госуслуги, а на этом дырявом сайте нет записи к 90% врачей, и вообще он не работает …, вечно глюки, зависание и т.п. Народу от такой «помощи» уже загнулось в десятки раз больше, чем от последствий «короны», — отмечает Вадим Казанин.

«Молодцы! Свалили свою вину на жителей. Нет смысла останавливать плановую помощь каждую волну, которая будет теперь каждую весну/осень. Тогда вообще проще отменить медицину навсегда, ибо сразу после её возобновления придёт следующая волна. При этом курорты открыты, но там требуют тест на ковид. Вот и с плановой помощью так же сделайте, или ума не хватает?» — негодует Марина Корнева.

«В Моторщиках чтобы поставить прививку, нужно постоять в очереди. Народу много. Непонятно, здоровы люди или уже подцепили вирус и они носители или идет инкубационный период. Тут же, напротив, прием людей на диспансеризацию, рядом кабинет хирурга, где всегда много народу. Не думаю, что в таких условиях полезно ждать очередь на прививку. А виноваты люди, что их там собрали в кучу? Или администрация поликлиники, которая не продумала этот вопрос?» — замечает Ольга Парамонова.

«Вирус постоянно мутирует. Никто не прививается, меры не соблюдаются, карантин не объявляют. Население страны будет сокращаться на 700 тысяч человек в год как минимум. Хотелось бы ошибаться», — опасается Антон Змеев.

Напомним, ранее минздрав региона заявил, что о том, что от жителей края, их «самосознания и личной ответственности» не в последнюю очередь будет зависеть, придётся ли ограничивать плановую медпомощь в регионе.

Очередь в регистратуру в городской поликлинике

Вместе с тем в искренность слов и поступков алтайских властей верится всё труднее. Ведь только в разгар третьей волны пандемии коронавируса губернатор Виктор Томенко и министр здравоохранения Дмитрий Попов соизволили сделать прививку от COVID-19.

Несмотря на существенное ухудшение ситуации с заболеваемостью и вводимые карантинные ограничения, в регионе проводятся массовые мероприятия. И сами власти в них активно участвуют, грубо нарушая свои же запреты.

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