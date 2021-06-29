В понедельник, 28 июня, фондовые индексы США показали разностороннюю динамику. Индекс NASDAQ прибавил 1%, в то время какDowJonesснизился на 0,4%. Уклон в сторону технологических компаний по большей степени объясняется ростом опасений относительно новой волныCOVID-19 в Великобритании. Ежедневное количество новых случаев заболевания превысило 22 тыс. Преобладающее количество новых случаев связано с дельта-вирусом — индийской разновидностью вируса COVID-19, который уже зарегистрирован в 80 странах и является более заразным, чем традиционный штамм.

Иван Шилов ИА REGNUM Фондовая биржа США

Измакростатистикиможно выделить данные по ценам на импорт в Германии, которые выросли на 1,7% м/м (ожидалось увеличение на 1,3%). Год к году изменение также было хуже ожиданий и составило 11,8%, в то время как ожидалось 11,4%.

КомпанияBioMarinPharmaceuticals (BUY) получила позитивное мнение от CHMP (комитет по лекарственным средствам) по препарату Vosoritide (Voxzogo) для лечения карликовости (ахондроплазии) в Европе, а также временное одобрение на использование препарата во Франции. Кроме этого, компанияпереподала заявку на регистрацию препаратаValRox в Европе.

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По нашим оценкам, новость позитивна для акций компании, однако на цене акций особо этот позитив не отразился, что, по нашему мнению, связано с тем, что консенсус-прогноз уже частично заложил данный исход в цену. Важно отметить, что это пока только рекомендация к одобрению, само одобрение ожидается в августе-сентябре, но по статистике вероятность одобрения максимальна после такого решения. Тем не менее мы полагаем, что текущий бизнес компании стоит в районе $78 за акцию, а полное одобрение в Европе и США должно добавить минимум $15 к этой оценке (консервативный сценарий).

В США решение по одобрению ожидается в ноябре 2021 года, и мы закладываем 90%-ю вероятность одобрения (10% мы оставляем на случай расхождения мнений относительно лекарства между регуляторами). Позитивным моментом является временное одобрение во Франции, где уже в ближайшие недели (в отличие от остальной Европы) начнется распространения данного препарата. В мире около 14 000 человек с данным заболеванием, которые попадают под критерии лечения данным препаратом (не закрыты зоны роста), из которых 75% приходится на Европу, Ближний Восток и Африку. Полное одобрение в Европе даст «зеленый свет» для одобрения и в ближайших регионах. В рамках наших консервативных ожиданий пиковые продажиVoxzogoтолько в Европе составят минимум $400 млн в год, что составляет 22% от текущей выручки.

Что касается новости опереподаче заявки поValRox(гемофилия типа А), то все в рамках ожидания. ПоValRox мы ожидаем полные данные за пять лет с момента старта первой фазы испытаний, которые компания планирует опубликовать в середине июля и которые должны пролить свет на долгосрочную эффективность препарата. Таким образом, компания сейчас входит в период важных катализаторов для ее бизнеса, и мы вновьотмечаем ее как одну из наиболее интересных историй по соотношению риск/доходность в секторе биотехнологий на текущий момент и сохраняем рекомендацию BUY c целевой ценой $117.

Italia all'ONU Биржа NASDAQ

TUI (CCC+/Caa1/--) доразмещает7-летние конвертируемые старшие необеспеченные еврооблигации в объёме до €190 млн с доходностью 3,1%. Целью размещения еврооблигаций является рефинансирование кредитов. Также TUI не исключает дальнейших шагов для рефинансированияпандемийногокредита.

Мы оцениваем это умеренно-позитивно, так какиз-за индийского штамма восстановление деятельности может быть медленнее. С учётом текущего объёма денежных средствв €2,5 млрд, ликвидность составит €2,7 млрд. Текущего запаса ликвидности должно хватить более чем до конца года. Напомним, что TUI также рассматриваетдопэмиссиюв объёме до €1,0 млрд.