Чешские власти потребовали от Российской Федерации компенсации ущерба от взрыва на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году, к которому, по утверждениям Праги, якобы были причастны российские спецслужбы. Соответствующую дипломатическую ноту заместитель министра иностранных дел Чехии Мартин Смолек вручил российскому послу Александру Змеевскому. Уточняется, что речь идёт о сумме в 650 миллионов крон, что составляет около €25,5 миллионов.

Иван Шилов ИА REGNUM Чехия

Читайте также: Чехия хочет получить от России €25,5 млн за взрывы во Врбетице

Новость в социальной сети Facebook обсудили зрители канала «112 Украина». В социальной сети «ВКонтакте» новость обсудили читатели издания «Шарий.net». Многие из комментирующих указали на абсурдность требований властей Чехии.

«В лихие 90-е вымогателей называли рэкетирами, помнится. Обычно эти профессионалы заканчивали памятником на кладбище! Но требовать можно что угодно, а вот получить…» — написала Маргарита П.

«Читал чешское интернет-издание по этому вопросу (с Google-переводчиком), так вот, в комментах подавляющее большинство чехов не верят этой версии, а считают, что это провокация с целью выбить Росатом из тендера по строительству АЭС», — отметил Alex I.

АЭС «Дукованы». Чехия

«Микроскопическая Чехия пискнула в сторону РФ…» — отреагировал Александр Б.

«А за Всемирный потоп или за вымирание динозавров не хотят получить компенсацию?!» — иронизирует Игорь К.

«Чехи пускай заплатят за всех бойцов, павших при освобождении Чехии от немцев», — добавил Саша П.

«А почему Рим за разрушение Колизея ничего не требует? Там такая же фигня», — шутит Андрей В.

«Интересный способ «наладить» отношения», — добавила Ksenia P.

«Не скоро, походу, в Чехию полетят русские туристы», — пишет Максим К.

«Один вопрос: чехи забыли, как их восстание давила СА (Советская армия — О. П.)? Можем напомнить…» — отметил Андрей А.

«В любой непонятной ситуации требуй от России возмещение!» — отреагировал Серый Ч.

Policie.cz На месте взрыва боеприпасов в деревне Врбетица, 11 декабря 2014 года

«Хо*логлюки — вещь заразная. Сначала хо*лам приглючилась российская армия на Донбассе. Европа заразилась, и ей прикошмарилась российская угроза. Зараза перешла на американцев, и «Россия избрала им президента». Потом британцы обделались, когда узнали, что Боширов и Петров погуляли по их городам… Теперь вот чехи… В очередь стали болгары…» — подытожил Анатолий С.

Напомним, российская сторона назвала обвинения Чехии надуманными и политизированными, призвав довести до конца расследование и предоставить доказательную базу.