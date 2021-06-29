



Государственный департамент США Папа Римский Франциск и государственный секретарь США Энтони Блинкен

Папа Римский Франциск вчера, 28 июня, уделил государственному секретарю США Энтони Блинкену, прибывшему в Рим на саммит Глобальной коалиции по борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), целых 40 минут. Что, как отмечает The Associated Press, является «значительным временем», так как Блинкен не является главой Белого дома. По словам директора Зала печати Святого престола Маттео Бруни, встреча понтифика и госсекретаря прошла в «теплой атмосфере», а ее необычная длительность «дала папе возможность вспомнить свой апостольский визит в Соединенные Штаты в 2015 году и выразить свою привязанность к американскому народу».

Однако вряд ли чрезвычайно занятой папа Франциск решил в ходе беседы с Блинкеным предаваться ностальгическим воспоминаниям. Как заявил представитель Государственного департамента США Нед Прайс, во время пребывания в Ватикане его шеф также встретился с государственным секретарем Святого престола кардиналом Пьетро Паролином и секретарем по связям с государствами архиепископом Полом Галлахером. С ними Блинкен обсудил ситуацию в Венесуэле, Сирии, Ливане, Эфиопии и Белоруссии, «права человека и свободу вероисповедания в Китае». Ключевым, судя по всему, в этом наборе является «сирийский вопрос», поскольку он же был в центре внимания саммита Глобальной коалиции по борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), который проходил в нетрадиционном формате. Ожидалось, пишет издающаяся в Лондоне арабская газета Asharq Al-Awsat, что на нём будут присутствовать представители США, Великобритании, Франции, Германии, Саудовской Аравии, Иордании и Египта. Но Блинкен пригласил также министров иностранных дел стран G7, Турции, Катара и посланника ООН в Сирии Гейра Педерсена.

Заметным было отсутствие Тегерана и Москвы, отмечает издание, на фоне состоящей с ними в астанинском формате Анкары. Между тем говорить о том, что Россия осталась за бортом саммита, было бы преждевременно. Об этом свидетельствует участие в мероприятии Педерсена. Накануне спецпосланник ООН пояснил, что поддерживает регулярные контакты с высокопоставленными политиками из России и США, а вскоре после встречи в Риме отправится в Москву и планирует также проконсультироваться с Турцией и Ираном. А какое место в решении «сирийского вопроса» занимает Ватикан? Напомним, что Святой престол уже выступал с миссией согласования интересов мировых держав по Сирии. В сентябре 2013 года папа Франциск направил письмо президенту России Владимиру Путину в преддверии саммита G20, проходившего в Санкт-Петербурге. Ситуация тогда была напряженная, Сирию готовился бомбить Запад за то, что президент Башар Асад якобы использовал химическое оружие против бандитов, прикрывавшихся именем «демократической оппозиции».

Война в Сирии

Послание понтифика дало повод Москве и Вашингтону найти общий язык, выработать компромисс, благодаря чему Путин и президент США Барак Обама составили план по вывозу и уничтожению запасов сирийского химического оружия. А 25 ноября 2013 года российский лидер посетил с визитом Ватикан. Не исключено, что эта технология может повториться уже в ходе выстраивания диалога между Байденом и Путиным. «Сирийский вопрос» американский президент, по его словам, поднимал на переговорах с российским коллегой во время встречи в Женеве. «Мы много говорили о том, что мы хотим сделать в отношении обеспечения стабильности и экономической безопасности, физической безопасности для народа Сирии и Ливии. Мы обсуждали это», — отметил Байден. Речь идет о гуманитарных вопросах, которые, правда, Москва и Вашингтон понимают по-разному. Россия акцентирует внимание на необходимости срочной отмены принятого при Трампе «Акта Цезаря», который препятствует участию международного сообщества в восстановлении сирийской экономики и реконструкции страны.

В этом с Москвой солидарны сирийские католические патриархи и епископы, представители Ватикана и католических благотворительных организаций. В мае сего года они заявили, что санкции в рамках «Акта Цезаря» являются «несправедливыми и должны быть отменены». А сам «Акт Цезаря» был назван самым опасным решением Вашингтона, и поэтому требующим немедленного аннулирования. Как подчеркнул тогда исполнительный директор сирийского отделения международной католической благотворительной организации Caritas Internationalis Риад Сарги, он «воздействует на душу Сирии, не щадя наиболее уязвимых граждан», отчего «контейнеры с мусором на улицах стали источником пропитания для самых бедных». Данный вопрос мог бы стать предметом обсуждения в формате Байден — Путин — папа Франциск. В последние месяцы Ватикан стали активно посещать посланцы из США и России. Святой престол принял Блинкена, а до него в мае спецпредставителя президента США по климату Джона Керри. Из Москвы в Ватикан в июне прибыл заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко, а в июле ожидается визит в российскую столицу одного из высокопоставленных кардиналов. Предполагается, что осенью состоится встреча папы Франциск и Байдена. Не исключено, что тогда же с понтификом увидится и Путин. И вполне возможно, что всё это в итоге выльется в налаживание устойчивого треугольника США — Россия — Ватикан, который будет работать над решениями многих волнующих вопросов.