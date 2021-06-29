В Якутии обсуждают информацию в СМИ и соцсетях о нарушениях при проведении аукциона региональной Авиалесоохраны по тушению пожаров.

Иван Шилов ИА REGNUM Лесной пожар

Более 126 млн рублей, разыгранных в первой половине 2021 года на аукционах на выполнение авиационных работ с целью охраны лесов от пожаров, достались (причем по самой высокой стоимости летного часа на Дальнем Востоке, превышающей среднюю в 2−3 раза) предприятию, созданному всего лишь семь месяцев назад в Ростовской области.

Именно АК «МиАн» из семи выигранных тендеров в шести оказалась единственным участником аукционов. По неизвестным причинам больше участников, даже местных, не было.

И только в одном тендере конкуренцию «МиАн» составили «Полярные авиалинии», снизив стоимость летного часа во время аукциона со 177,7 тыс. рублей до 143,1 тыс. рублей. Но члены аукционной комиссии ГБУ «Авиалесоохрана» отстранили «Полярные авиалинии» от участия в торгах после проведенного аукциона из-за допущенных ошибок при подаче заявки, отдав победу все той же «МиАн», пишет SakhaNews.

Ан-2

На данный момент у АК «МиАн» находятся на исполнении восемь контрактов, в рамках которых авиакомпания обязана выполнять лесоавиационные работы на 88 самолётах Ан-2 в 11 районах Якутии.

По данным ИАС Seldon, авиакомпания зарегистрирована в городе Шахты Ростовской области, уставный капитал —10 тыс. рублей, авиапарк — восемь самолётов Ан-2, базирующихся в аэропорту Камышин Волгоградской области.

«В марте 2021 года поступила жалоба от авиакомпании «Полярные авиалинии» об ограничении в конкуренции в отношении участников закупок при проведении аукциона. Жалоба рассмотрена полностью и всесторонне. Таким образом, все процедуры по проведению аукциона были проверены Управлением федеральной антимонопольной службы по Якутии на соответствие федеральному закону. По результатам проверки нарушения не выявлены. Жалоба «Полярных авиалиний» признана необоснованной», — высказали свою точку зрения в минэкологии республики.

Читатели оставили комментарии под журналистским расследованием.

«Что же позволило фактически только что созданной АК «МиАн» «подмять под себя» все контракты в Якутии на лесоавиационные работы самолетами Ан-2, целью которых является как раз выявление пожаров на ранней стадии? Что заставило все авиакомпании, в том числе «Полярные авиалинии», отказаться от конкурентной борьбы за сотни миллионов из бюджета фактически в пользу недавно созданной микроорганизации АК «МиАн»? — в недоумении журналист Егор Давыдов.

«Малую авиацию убили насмерть. Восстановлению она уже не подлежит. Выполнять сельскохозяйственные и лесоохранные работы на сегодня в России некому. Использовать тот же МИ-8 для целей лесоохраны дорого: он слишком большой и горючки много жрет. Те серьезные авиакомпании, которые сохранили в своем парке АН-2, не будут рисковать машинами, экипажами и деловой репутацией, выполняя такие работы. Вспомните хотя бы катастрофу ИЛ-76 на тушении пожара в Иркутской области в 2016 году. Значит, за дело берутся мелкие. А стоимость высока из-за сложности работ. Внетрассовые полеты в условиях ограниченной видимости, из-за задымления, требуют большого опыта, специального допуска и не могут быть безопасно выполнены любым экипажем, подобранным с улицы. Вот и получается, что тут все дорого, начиная с подготовки персонала.

Mil.ru Ил-76 сбрасывает воду

К коррупции нужно подходить совсем с другой стороны и на другом уровне. Нужно изменить отношение к пожарам на федеральном уровне и не выделять на их тушение деньги, а наоборот. То есть давать региону неделю на тушение пожара с момента выявления термоточки космическим мониторингом. Если регион не справляется, поднимать МЧС и армию. После тушения выставлять администрации региона счет за работу в двух-трехкратном размере. Уверен, число пожаров в первый же год сократится вдвое», — прокомментировал пользователь под ником Hammerfuck.

«Лесоавиационные работы в Якутии не сложнее в два или три раза, чем в Магадане или Красноярске, чтобы переплачивать за них в 2−3 раза больше», — написала АГА.

«Я так понимаю: не было авиаразведки, и вовремя не видели начала пожаров в лесах, и как следствие имеем ЧС», — высказался Патриот.

«Ну и пусть СК работает. Посадки нужны, обязательно», — считает Инородец.

«Давно понятно простым людям — кому выгодны пожары? Где денежки крутятся и нехилые? Вот если бы премии платили за отсутствие пожаров на твоей территории — никаких пожаров не было бы. Хоть какое жаркое лето было бы. Надо проводить сельхозпалы под наблюдением, летом там гореть нечему. Обнаруженную термоточку ликвидировать быстрее и за это поощрять, а не героически осваивать деньги. На федеральном уровне решить по финансированию», — посоветовал Хоту.

«Да всё по-моему понятно: картель наяву», — подытожила Марьяна.