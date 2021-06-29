Вице-президент США Камала Харрис «перевела стрелки» на экс-главу Белого дома Дональда Трампа во время своего первого визита на американо-мексиканскую границу на фоне развивающегося в Штатах миграционного кризиса.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Галерея

Харрис решила посетить границу спустя три месяца после того, как президент США Джо Байден назначил ее ответственной за решение миграционных вопросов. Из-за такой задержки вице-президента начали обвинять многие политики и СМИ, преимущественно республиканские. Неоднократно высказывалось мнение, что новая администрация Белого дома не желает видеть масштаб проблемы и только усугубляет ситуацию своей мягкой политикой по отношению к нелегальным мигрантам.

«Мы унаследовали сложную ситуацию. За пять месяцев мы добились прогресса», — сделала отсылку Харрис к администрации Трампа и добавила, что новая «администрация — это важно четко понимать — работает над созданием справедливой, функциональной и гуманной иммиграционной системы».

Американские интернет пользователи бурно обсудили первый визит политика на границу и ее взгляд на проблему.

«Да, она унаследовала сложную ситуацию, именно в этом и заключается управление Америкой, включая контроль над границей. Однако она и ее боссы сделали и так сложную ситуацию на границе в сто раз хуже, открыв ворота и пригласив всех желающих. Ей некого винить, кроме себя, в том, что ситуация стала намного сложнее, чем она ее унаследовала», — указывает hwmbo.

«У Байдена не хватило смелости поехать, и он послал свою канцелярскую даму. Трамп же отправляется на передовую вместе с губернатором Эбботом», — пишет Sledgeheimer.

(сс) The White House Вице-президент США Камала Харрис

«Ее высказывания оскорбляют интеллект любого человека. Да что там — каждого, кто уделял внимание пограничному кризису, который был явно вызван заблуждением партии, занимающей корыстную позицию. Харрис может сколько угодно ругать иммиграционную политику Трампа, но действия Трампа в целом соответствуют его словам. С другой стороны, ни ее действия, ни действия этой администрации не соответствуют их риторике по этому вопросу. Их действия приводят нас к выводу, что они просто хотят импортировать больше демократов — нет никакой другой рациональной причины выступать против исполнения законов, запрещающих негражданам голосовать», — считает ChrisE445.

«Как она может говорить о каком-то прогрессе? Никто не знает, каков план, даже она. Я до сих пор не слышал, каков план по иммиграции и охране границ. О, это потому, что у них его нет. Правило должно быть таково: прежде чем отменять предыдущую политику, изложите и подготовьте замену», — осуждает MrSkeptic.

«Обвинять Трампа — это не план. Потратить 90 дней на то, чтобы не только республиканцы, но и демократы убеждали его посетить границу, — это ужасный план. Выделение отдельного пункта на границе также не решает всей проблемы пограничного кризиса. Слишком мало, слишком поздно и слишком ничтожно для человека, избранного на второй высший пост Соединенных Штатов», — пишет Humorousphlegmatic.

«Проблема этих пресс-конференций заключается в том, что когда политик делает заявление, например, «мы добиваемся прогресса», то никто не задает дальнейших вопросов, например, «не могли бы вы объяснить этот прогресс в деталях?». Можете ли вы подробно описать нам «беспорядок, который вы унаследовали»?» — отмечает Sjsharky.

(сс) White House, Shealah Craighead Дональд Трамп в Техасе

Напомним, недавно губернатор штата Техас Грег Эббот назвал безрассудным решение президента США Джо Байдена в спешке открыть границы, заранее не просчитав приток несопровождаемых несовершеннолетних, и понастроить центры, где дети спят в куче на полу.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден отменил ряд распоряжений экс-главы Белого дома Дональда Трампа по миграционной политике Соединенных Штатов.

По его словам, новая администрация президента США пытается исправить ошибки предыдущего правительства. Сам Байден намерен устранить «причины миграции» из Латинской Америки и обеспечить интеграцию мигрантов в американское общество.