США обсуждают: был ли Сталин «одним из величайших лидеров ХХ века»?
Профессор из Калифорнии привлек внимание пользователей Twitter и попал в новости Fox News благодаря своему твиту, в котором он признал Сталина «успешным революционером».
Асатар Баир считает себя спортсменом, преподает экономику в Городском колледже Риверсайда на юге Калифорнии.
«Люди говорят, что я «боготворю» Сталина. Это неправда, я придерживаюсь справедливого и взвешенного мнения. Этот человек не был ни спасителем, ни святым, но он был одновременно очень успешным революционером, большим вкладом в марксистскую теорию и, как говорят, прекрасным слушателем и сотрудником во время дискуссий. А затем — его успехи в качестве лидера. Во-первых, дальновидность, позволяющая опасаться воинственного германского фашизма, затем тактическая способность успешно разгромить величайшую в мире армию вторжения, в сочетании с силой, позволяющей принимать трудные решения, на которые нет легких ответов», — написал Баир. И добавил: «Я просто считаю, что следует прочитать все, что написал этот человек, а затем составить собственное мнение. Я бы, конечно, пришел к выводу, что он является одним из величайших лидеров ХХ века».
Мнение профессора вызвало в Twitter волну комментариев. Подкованные в вопросах пропаганды американцы сумели раскусить Баира и заботливо посоветовали мужчине больше читать, чтобы самому не становиться жертвой пропаганды.
«Это просто абсолютное невежество. Трудно поверить, что кто-то в наше время, при том доступе к информации, который у нас есть, может быть настолько оторван от реальности. С другой стороны, если он действительно так считает, возможно, его следует отпустить», — считает пользователь fcw05051850, который, по всей вероятности, умет добывать правильную информацию.
«Как раз то, что нам нужно. Коммунист, преподающий экономику. Потому что коммунистические страны настолько успешны в экономическом плане (да и в любом другом, если на то пошло)», — пишет HappyWhiteMale.
«На самом деле Сталин игнорировал наращивание немецких сил вдоль советской границы, пока не стало слишком поздно… Он получил множество предупреждений от глав других государств и послов и, похоже, проигнорировал их или просто не поверил им… Только погода спасла Советский Союз в 1941 году», — уверен myblodisorange.
«Это Калифорния, так что этот профессор-коммунист вполне вписывается. А как он относится к 60 миллионам людей, которых уничтожил Сталин? Этот профессор опасен, как и все коммунисты, он должен быть в списке под наблюдением. Вот чему учат по всей Америке в наших колледжах, которые теперь являются социалистическими/коммунистическими институтами индоктринации. Промывание мозгов происходит каждый день, очнитесь, люди, пока не стало слишком поздно. Мы обречены, если так будет продолжаться», — тоскует enfuznuf.
«Как интересно. Мой украинский друг, чья бабушка была приговорена к 25 годам заключения в Сибири за то, что взяла немного еды с поля, чтобы накормить своих пятерых голодных детей, хотел бы услышать от Вас больше о положительных сторонах Сталина», — пишет Catherine S. И получает ответ: «Это грустная история, и мне искренне жаль ее слышать. Однако на каждую такую историю найдется сотня историй людей, которые смогли прожить гораздо более долгую и лучшую жизнь непосредственно благодаря советскому социализму. Таковы противоречия любой политики».
Лишь немногие отреагировали на пост профессора, разделив его точку зрения.
«Капиталистическая пропаганда не позволит никому, выросшему в капиталистическом обществе, увидеть истинные преимущества коммунизма», — отмечает @Bry_Way.
«Я прихожу домой поздно и обнаруживаю, что кто-то, за кем я слежу, в тренде. В любом случае он прав. Сталин был очень важен для марксизма и внес большой вклад в развитие мира. Настало время, чтобы больше людей признали это и преодолели всю пропаганду холодной войны», — предлагает @BoggyGoat.
«Он превратил отсталую аграрную страну в мировую сверхдержаву. Цена, которую заплатил за это народ, была огромной. И да, он делал все те плохие вещи», — отмечает @gr_sfika.
«Сейчас люди воспринимают все как черное и белое, никто не учитывает нюансы и не рассматривает множество точек зрения. Раз мне это не нравится — значит, это неправильно. Они всегда думают, что знают ответ, несмотря на отсутствие знаний. Моя мама относится к таким людям», — осуждает @Yeti1181.
Напомним, ранее конгрессмен США Салюд Карбахаль предложила выделить $100 млн на создание фонда, который будет бороться с «подрывной деятельностью Кремля».
Конгрессмен считает, что Вашингтон должен бороться с влиянием России, в противном случае под угрозой окажется «демократическая система» США. Кремль задействует в своих целях широкий спектр мер в военной области, экономике и разведке, а также ведет информационную войну.
Своими действиями Москва надеется «вбить клин между США и Европой, расколоть Европу изнутри, запугать союзников США и дискредитировать такие организации, как НАТО и ЕС», отмечает Карбахаль.