Профессор из Калифорнии привлек внимание пользователей Twitter и попал в новости Fox News благодаря своему твиту, в котором он признал Сталина «успешным революционером».

Герасимов А.М. Портрет И.В.Сталина. 1945

Асатар Баир считает себя спортсменом, преподает экономику в Городском колледже Риверсайда на юге Калифорнии.

«Люди говорят, что я «боготворю» Сталина. Это неправда, я придерживаюсь справедливого и взвешенного мнения. Этот человек не был ни спасителем, ни святым, но он был одновременно очень успешным революционером, большим вкладом в марксистскую теорию и, как говорят, прекрасным слушателем и сотрудником во время дискуссий. А затем — его успехи в качестве лидера. Во-первых, дальновидность, позволяющая опасаться воинственного германского фашизма, затем тактическая способность успешно разгромить величайшую в мире армию вторжения, в сочетании с силой, позволяющей принимать трудные решения, на которые нет легких ответов», — написал Баир. И добавил: «Я просто считаю, что следует прочитать все, что написал этот человек, а затем составить собственное мнение. Я бы, конечно, пришел к выводу, что он является одним из величайших лидеров ХХ века».

Говорков В. Во имя коммунизма. 1951

Мнение профессора вызвало в Twitter волну комментариев. Подкованные в вопросах пропаганды американцы сумели раскусить Баира и заботливо посоветовали мужчине больше читать, чтобы самому не становиться жертвой пропаганды.

«Это просто абсолютное невежество. Трудно поверить, что кто-то в наше время, при том доступе к информации, который у нас есть, может быть настолько оторван от реальности. С другой стороны, если он действительно так считает, возможно, его следует отпустить», — считает пользователь fcw05051850, который, по всей вероятности, умет добывать правильную информацию.

«Как раз то, что нам нужно. Коммунист, преподающий экономику. Потому что коммунистические страны настолько успешны в экономическом плане (да и в любом другом, если на то пошло)», — пишет HappyWhiteMale.

Корецкий В. При капитализме... При социализме! 1948

«На самом деле Сталин игнорировал наращивание немецких сил вдоль советской границы, пока не стало слишком поздно… Он получил множество предупреждений от глав других государств и послов и, похоже, проигнорировал их или просто не поверил им… Только погода спасла Советский Союз в 1941 году», — уверен myblodisorange.

«Это Калифорния, так что этот профессор-коммунист вполне вписывается. А как он относится к 60 миллионам людей, которых уничтожил Сталин? Этот профессор опасен, как и все коммунисты, он должен быть в списке под наблюдением. Вот чему учат по всей Америке в наших колледжах, которые теперь являются социалистическими/коммунистическими институтами индоктринации. Промывание мозгов происходит каждый день, очнитесь, люди, пока не стало слишком поздно. Мы обречены, если так будет продолжаться», — тоскует enfuznuf.

НХ. Да здравствует всемирная социалистическая революция! 1917

«Как интересно. Мой украинский друг, чья бабушка была приговорена к 25 годам заключения в Сибири за то, что взяла немного еды с поля, чтобы накормить своих пятерых голодных детей, хотел бы услышать от Вас больше о положительных сторонах Сталина», — пишет Catherine S. И получает ответ: «Это грустная история, и мне искренне жаль ее слышать. Однако на каждую такую историю найдется сотня историй людей, которые смогли прожить гораздо более долгую и лучшую жизнь непосредственно благодаря советскому социализму. Таковы противоречия любой политики».

Лишь немногие отреагировали на пост профессора, разделив его точку зрения.

«Капиталистическая пропаганда не позволит никому, выросшему в капиталистическом обществе, увидеть истинные преимущества коммунизма», — отмечает @Bry_Way.

«Я прихожу домой поздно и обнаруживаю, что кто-то, за кем я слежу, в тренде. В любом случае он прав. Сталин был очень важен для марксизма и внес большой вклад в развитие мира. Настало время, чтобы больше людей признали это и преодолели всю пропаганду холодной войны», — предлагает @BoggyGoat.

«Он превратил отсталую аграрную страну в мировую сверхдержаву. Цена, которую заплатил за это народ, была огромной. И да, он делал все те плохие вещи», — отмечает @gr_sfika.

НХ. Трудящиеся всего мира будут освобождены только властью советов. 1918-1922

«Сейчас люди воспринимают все как черное и белое, никто не учитывает нюансы и не рассматривает множество точек зрения. Раз мне это не нравится — значит, это неправильно. Они всегда думают, что знают ответ, несмотря на отсутствие знаний. Моя мама относится к таким людям», — осуждает @Yeti1181.

Напомним, ранее конгрессмен США Салюд Карбахаль предложила выделить $100 млн на создание фонда, который будет бороться с «подрывной деятельностью Кремля».

Конгрессмен считает, что Вашингтон должен бороться с влиянием России, в противном случае под угрозой окажется «демократическая система» США. Кремль задействует в своих целях широкий спектр мер в военной области, экономике и разведке, а также ведет информационную войну.

Своими действиями Москва надеется «вбить клин между США и Европой, расколоть Европу изнутри, запугать союзников США и дискредитировать такие организации, как НАТО и ЕС», отмечает Карбахаль.