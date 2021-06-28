Недавно на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), в котором по традиции принял участие Владимир Путин, произошло скандальное появление 19-летнего «тиктокера», «музыканта» и лица Сбербанка Дани Милохина. Молодой человек с расширенными зрачками вел себя, мягко говоря, странно. Он с трудом связывал слова. Не понимал вопросов журналистов. А также отметился публичным заявлением о том, что он «пойдет пописает» и перформансом, поддержанным Ксенией Собчак, во время которого с десяток взрослых людей легли на пол для того, чтобы Милохин выложил сию картину в свой «ТикТок».

Таддео Цуккари. Вакханалия. Фрагмент. 1551г

Также недавно во МХАТе имени Горького состоялась постановка спектакля о жизни Сталина «Чудесный грузин», в которой одну из главных ролей сыграла скандально известная звезда «Дома 2», блогерша и «певица» Ольга Бузова. Игра Бузовой на сцене академического театра подняла большой скандал. За разъяснениями общественность обратилась к главному художественному руководителю МХАТа Эдуарду Боякову. В одном из своих заявлений по данному поводу Бояков сказал следующее:

«У меня есть абсолютная уверенность, что это крутой содержательный ход: сегодня смысл там, где Бузова, как бы парадоксально это ни звучало. В пьесе Шанталь (ее играет Бузова — прим. авт) приглашают именно к губернатору. И именно для того, чтобы показать определенный смысл: какой губернатор важный, модный, крутой. Это смысл времени — того, а уж сегодняшнего и подавно. И выходит по Уорхолу: миром крутит условная энергичная Бузова. Крутит политикой, театром, кино, искусством. Миром, лишенным энергии. И пока она им крутит, становится человеком значительным».

Эдуард Бояков

Логику данного объяснения, в целом, поддержал и заместитель Боякова в МХАТе консервативный политик и писатель Захар Прилепин. Да, да, если, поддержанный Собчак, перформанс лица Сбербанка Милохина на ПМЭФ носит либеральный политический окрас, то за Бузову в МХАТе отвечают консервативные силы. Особенно, если учесть, что за концептуальным (говорю без иронии) высказыванием Боякова, которое стоит разобрать, с высочайшей долей вероятности (выскажу такую гипотезу) стоит один небезызвестный философ, который с недавних пор занялся окормлением МХАТа. Этот философ иногда рекомендует себя в качестве старообрядца, выступает за «консерватизм» и «евразийство». Согласно его воззрениям, «постмодерн нужно мыслить недуально» и поэтому организованное им движение проводит два типа митингов: одни — консервативные и почти черносотенные, а другие — откровенно постмодернистские. Такая концепция «два в одном» вполне соответствует появлению в академическом театре звезды «Дома 2», а также объяснениям Боякова. Как писал Пушкин в своем «Евгении Онегине»:

«Скажите, чем он возвратился? Что нам представит он пока? Чем ныне явится? Мельмотом, Космополитом, патриотом, Гарольдом, квакером, ханжой, Иль маской щегольнет иной»

Дарья Антонова ИА REGNUM Захар Прилепин.

Многие, недовольные появлением странных персон в культуре и политике (выступление на событии подобном ПЭМФ — это всегда политика), обычно клянут в происходящем «золотого тельца», мол, ну нельзя же так деньги зарабатывать, должны же быть хоть какие-то моральные ограничения! Однако, дело тут далеко не в деньгах. Да, конечно, Сбербанк и МХАТ откровенно пиарятся, в том числе, и по коммерческим соображениям. У Бузовой и Милохина по несколько миллионов подписчиков. Но дело тут не столько в деньгах, сколько в глобальном процессе, который мало кто обсуждает.

Во-первых, мы имеем дело с капитализмом, который скидывает с себя узду проекта модерн, при помощи которого буржуазия легитимировала свою власть. Этика, закон, буржуазная семья и прочие ограничители власти капитала сбрасываются, обнажая настоящий капиталистический оскал и тотальную аморальность. Данный процесс был изначально встроен в «геном» буржуазного общества. Ибо когда капитал достигает потолка и становится глобальным нет ничего такого, что заставило бы его притворяться и соблюдать хоть какие-то ограничения. Так что тем, кто возмущен цинизмом Сбербанка и руководителей МХАТа, следует не моральными призывами заниматься, а хорошенько подумать о своем отношении к капитализму, а также к краху единственной альтернативной системы — СССР. В противном случае жалобы на власть «золотого тельца» выглядят в устах антисоветчиков и поборников буржуазного образа жизни крайне неубедительно и двусмысленно. Вы за капитализм? Вы считаете СССР «тоталитарным» государством? Ну тогда кушайте Милохина, Собчак, Бузову и многих других. И пожалуйста не возмущайтесь, ибо идет закономерный процесс мутации капиталистического общества, лишенного стратегической альтернативы и ставшего глобальным.

Во-вторых, данный глобальный процесс имеет свою структуру и динамику. Сбербанк и МХАТ лишь встраиваются в существующий глобальный тренд. Ведь что говорит Бояков? Он говорит, что «сегодня смысл там, где Бузова». Смысл же этот заключается в том, что в мире, «лишенном энергии», становится «человеком значительным» «условная энергичная Бузова». Этот «значительный человек» «крутит политикой, театром, кино, искусством» и, таким образом, становится главным «героем» современности. В том же своем интервью Бояков дает следующее пояснение по поводу этого «героя»:

»Я, разговаривая с огромным количеством людей, наблюдаю, как реагируют на эту фамилию — либо восхищение, либо ненависть. Невероятный феномен, конечно. Но дело тут совсем не в 23 миллионах. Мы хотим показать настоящего персонажа, героя сегодняшнего времени. Бузова не интеллектуал. Не музыкант. Не мыслитель. Не модель. Не дизайнер. Не Диана Вишнева и не Оксимирон. Она все вместе. Она по-своему цельная».

То есть Бояков рассуждает аж о целостности. Заключается же она, по Боякову, в том, что все сферы человеческой жизни начинает «крутить» тот, кто является никем и заранее начисто лишен всяческого содержания. И дело тут, конечно, не в 23 миллионах подписчиков, а в том, что количество этих подписчиков, а также просмотров и «лайков» начинает определять всё на свете. Вне этого нет никакой энергии — заверяет Бояков.

Таким образом, культура в лице Боякова отказывается от своих прямых обязанностей и сдается на милость «энергичному» победителю, ибо главная обязанность любого деятеля культуры — это противостояние энтропии, безэнергийности и насыщение мира энергией своего творчества. Но культура передает эту миссию новому «человеку значительному» и исчезает, сама же, напоследок, оформляя данный процесс. Но ровно то же самое делает и власть.

Орест Кипренский. Портрет А.С. Пушкина. 1827

Для того чтобы показать происходящие процессы в политике и культуре более наглядно, я хочу привести полностью одно из великих стихотворений Пушкина «Поэту», в котором Александр Сергеевич раскрывает то, каким именно образом подлинный творец должен относиться к общественному одобрению, то бишь, если переводить на язык нашей гнусной современности, к просмотрам и «лайкам».

"Поэт! Не дорожи любовию народной. Восторженных похвал пройдет минутный шум; Услышишь суд глупца и смех толпы холодной, Но ты останься тверд, спокоен и угрюм.

Ты царь: живи один. Дорогою свободной Иди, куда влечет тебя свободный ум, Усовершенствуя плоды любимых дум, Не требуя наград за подвиг благородный.

Они в самом тебе. Ты сам свой высший суд; Всех строже оценить умеешь ты свой труд. Ты им доволен ли, взыскательный художник?

Доволен? Так пускай толпа его бранит И плюет на алтарь, где твой огонь горит, И в детской резвости колеблет твой треножник».

Современный мир, это мир, где всему этому нет места. Это мир, в котором никто не усовершенствует «плоды любимых дум», ибо нет дум, нет содержания, нет «свободного ума» и нет свободы. На смену всему этому приходит «детская резвость». Об этом же писал и Шекспир в своем «Гамлете», говоря о жизни театра в специфическую гнилую эпоху правления Клавдия:

Гамлет:

«И власть забрали дети»?

Розенкранц:

«Да, принц, забрали; Геркулеса вместе с его ношей».

Гамлет:

«Это не так уж странно; вот мой дядя — король Датский, и те, кто строил ему рожи, пока жив был мой отец, платят по двадцать, сорок, пятьдесят и по сто дукатов за его портрет в миниатюре. Черт возьми, в этом есть нечто сверхъестественное, если бы только философия могла доискаться».

Неизвестный художник. Портрет Уильяма Шекспира. 1610

На плакате перед входом в шекспировский театр «Глобус» был изображен Геркулес, несущий на своих плечах небесную сферу. Таким образом Шекспир говорит, что современные ему, как мы бы сейчас сказали, «тренды», приводят к власти детей. В такую эпоху главное «портрет» и картинка — говорит Шекспир. И в этом Гамлет не безосновательно видит «нечто сверхъестественное».

Но Бузова и ее поклонники «они же дети» не могут забрать власть. Они лишь уничтожают власть и неразрывно связанную с ней культуру для того, чтобы освободить место чистому, свирепому и бессмысленному господству того, кого Шиллер и Достоевский называли «Великим инквизитором», он же проект «Счастливое дитя». Инквизитор говорит Христу у Достоевского следующее:

«О, мы разрешим им и грех, они слабы и бессильны, и они будут любить нас как дети за то, что мы им позволим грешить. Мы скажем им, что всякий грех будет искуплен, если сделан будет с нашего позволения; позволяем же им грешить потому, что их любим, наказание же за эти грехи, так и быть, возьмем на себя».

Собственно, власть, в лице устроителей ПЭМФ, и деятели культуры, в лице руководителей МХАТа, ведут себя в полном согласии с предписаниями «Великого инквизитора». Они разрешают детям «грешить», ибо считают их и их аудиторию «слабыми и бессильными». Ставка сделана не на сильного человека и прогресс, а на регресс и человеческую слабость. Именно об этом вполне откровенно поведал общественности Бояков.

Василий Перов. Портерт Федора Михайловича Достоевского. 1872

Такое положение дел вполне устраивает власть, которая делает ставку на управление сугубо регрессивными процессами и регрессивным же обществом. Демаргинализуя таких персонажей, как Милохин и Бузова, власть делает легитимным антисмысл. А так как смыслы уже почти никто не производит, да и, честно говоря, особо не востребует, то одновременно с легитимацией антисмысла маргинализуются любой смысл и любая здоровая деятельность. Если раньше родители могли сказать своему чаду: «Что за фигню ты смотришь? Есть же нормальные люди и другие примеры для подражания». То теперь они этого сказать не могут, ибо чадо сразу укажет им на то, что его любимые Милохин и Бузова заседают аж на форуме ПЭМФ и играют на сцене академического театра. А потом окажется, что у родителей денег далеко не столько, сколько у Милохина, а про известность и востребованность и говорить нечего. В итоге маргиналами в глазах подрастающего поколения делаются родители. Маргинальными становятся все их установки и способ жизни, ибо условная Бузова вознесена наверх, в качестве образца и «героя». Смысл, гуманизм, история и само время репрессируются. И в этом не Бузова виновата, а власть и деятели культуры, которые под это ложатся, отказываясь от своих прямых обязанностей и которые начинают уничтожать собственное же содержание.

Таким образом власть и деятели… лучше называть их деятелями «антикультуры», решают целый ряд проблем. Они обогащаются на регрессе и разложении. Они подавляют саму возможность появления конкурентов, ибо в условиях регресса, который они обеспечивают, нет места «человеку-творцу», который мог бы произвести новизну, а есть только место для «квалифицированного потребителя». В условиях же отсутствия новизны и смысла нет ни полноценных политических конкурентов, ни полноценной политики, ни полноценной культуры, которые могли бы подвинуть творцов антисмысла с их насиженных мест. Кроме того, такая превращенная, мутировавшая власть и деятели антикультуры при помощи своих действий избавляются и от ответственности.

Блогер в условиях капитализма без берегов и соответствующей трансформации аудитории, которой он сам же и способствует, если он даже решил распахивать, а, точнее, обгаживать ниву культуры, занимается не содержанием, а обеспечением максимального количества просмотров. Потом такого блогера зовут на какое-нибудь высокостатусное политическое мероприятие в качестве представителя некоей общественности. Но в том-то и дело, что самый никчемный депутат отличается от блогера тем, что в его обязанность входит участие в законотворчестве и решении насущных проблем избирателей. Поэтому его всегда можно спросить о результатах деятельности.

Цитата из кф Взломать блогеров. реж Максим Свешников. 2016. Россия Блогеры

Блогер же полностью от этого свободен. Он даже искренне не поймет подобных вопросов, ибо он занимается набором «лайков», а не содержанием. И именно это устраивает власть и потому-то она предпочтет блогера любому депутату. Ведь в этом случае и аудитория будет довольна, и власть, которой лишь надо будет терпеливо послушать ни к чему не обязывающую болтовню очередного идиота. «Эка! Смотри! Наш-то Милохин уже и на ПЭМФ выступает. Значит и наша «точка зрения» на этом почетном собрании как-то представлена и услышана», — подумают подписчики.

Ну вот собственно и всё. И волки целы, и овцы сыты. И аудитория довольна, что ее якобы кто-то представляет, и власть довольна тем, что может отчитаться за то, что «ведет диалог с обществом». А страна? А народ? Какой такой народ и какая такая страна, если содержание заменено количеством просмотров, нулями на счетах и цифрами в отчетах? В таком оцифрованном виде страна вместе с населением легко может быть «закачана» на флэшку и положена в карман. Ведь так удобней и эффективней. Что собственно и является идеалом для тех, кто проталкивает цифровизацию всего и вся. Правда то, что оцифрованная Россия будет уже не Россией, мало кого волнует…