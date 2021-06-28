Итак, теперь во имя борьбы с расизмом мы должны «доразвиться» до отмены классических исследований. И особенно отменять нужно обучение древнегреческому и латинскому языкам.

Цитата из т/ф «Падение Трои». Реж. Оуэн Харрис, Марк Брозел. 2018. Великобритания

Некоторые головы, большей частью из Соединенных Штатов, недавно обнаружили, что расизм — на Западе, и в Америке в частности — проистекает из превосходства белой расы, которое пронизывает классические исследования. Так что, возможно, было бы хорошо последовать примерам некоторых англосаксонских режиссеров, которые в последнее время пытаются изобразить героев античности, таких как Ахилл, Гектор или Аякс, выходцами из черной расы. Раз уж они показали миру актеров африканского или азиатского происхождения в главных ролях в качестве советников королей средневековой Британии или в виде представителей викторианской аристократии.

Цитата из т/ф «Падение Трои». Реж. Оуэн Харрис, Марк Брозел. 2018. Великобритания

Все это — во имя политкорректности или «правильного» изложения истории, чтобы стереть реальность и унизить реальное историческое прошлое. Но логический абсурд, до которого мы можем дойти, очевиден. С появлением африканских личностей в ролях якобы реальных, но на самом деле несуществующих исторических личностей, мы в конечном итоге увидим африканцев или азиатов, провоцирующих расовое соперничество и преследования против собственных сородичей. Так как именно это произошло?

Сейчас важно понимать: если исчезнут классические исследования, на чем именно будет основываться развитие западной философской мысли? Неужели мысль эта внезапно появилась из ниоткуда? И почему на Западе пустили корни рационализм, возрождение, реформы, общество терпимости и принятия того, кто отличается от тебя, а на Востоке и в Африке, с другой стороны, развивались тенденции тоталитаризма, насильственных репрессий и идеализации теологических абсолютов? Как получилось, что именно белая раса — которая, по мнению некоторых, именно навязывала свое превосходство — создала культуру, которой все остальные, независимо от расы, цвета кожи или религии, решили подражать и следовать? Наука ясно показала, что рост и превосходство Запада не были результатом расовых различий (см., например, Джаред Даймонд, «Оружие, микробы и сталь: судьбы человеческих обществ», 2011).

Цитата из т/ф «Падение Трои». Реж. Оуэн Харрис, Марк Брозел. 2018. Великобритания

Удивительно, но именно фанатики политической корректности и политик идентичности предполагают, что через классические исследования расовый элемент «превосходства белых» проникает в качестве существенного фактора исторического превосходства западной цивилизации. Другими словами, вырывают себе глаза своими руками. Чему именно должны научить нас культуры, существовавшие до древней Греции и латинской античности и рядом с ними по времени? Если мы вычеркнем из памяти греко-римскую цивилизацию, куда именно мы повернем? С какими ценностями и принципами будут расти наши дети в будущем?

Что еще хуже, так это то, что эти нелепости политической корректности приводят к эмоциональному отчаянию и постепенному отчуждению среднего гражданина в западных демократиях. Он ненавидит эти взгляды и постепенно отправляет их в руки экстремал-популистов, убеждая их, что элиты их собственных обществ иррациональны, не понимают их и испытывают к ним отвращение. Все это способствует возникновению напряженности, которая может спровоцировать ожесточенные столкновения. И поставить под сомнение будущее самой демократии.