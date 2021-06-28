Информация о том, что бывшие работники структур осуждённого в России блогера Алексея Навального пытаются избегать упоминания прошлого места работы, стало поводом для бурного обсуждения в интернет-сообществе. Авторы популярных блогов выразили своё мнение по этому поводу 28 июня в Telegram.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Единство. Алексей Навальный

Многие пришли к выводу, что одно лишь упоминание Навального может стать для его бывших соратников источником проблем и бесконечной головной болью. Поэтому о своём прошлом граждане пытаются не упоминать.

«Навальный стал по-настоящему токсичным. Уже даже одно упоминание фамилии берлинского пациента становится постыдным», — отметил Андрей Вышинский в Telegram.

Некоторые авторы заметили, что бывшие последователи блогера-уголовника оказались не такими уж революционерами и убеждёнными борцами с режимом. Теперь они оказались у разбитого корыта и задумались о том, на что же им жить.

Цитата из х∕ф «Новое платье короля». Реж. Майя Бузинова, Иосиф Доукша. 1990. СССР «А король-то голый!»

Интернет, как говорится, всё помнит, но бывшие сторонники Навального всё же надеются на то, что лихие дела прошлых лет останутся лишь их личным воспоминанием и никто не вспомнит, как они состояли в различных экстремистских структурах Алексея Анатольевича. Так, один из самых популярных сайтов по поиску работы «HeadHunter» зафиксировал, что соискатели, которые прежде гордо указывали в графе «Предыдущее место работы» — «Штаб Навального» (организация, деятельность которой запрещена в РФ, НКО, выполняющая функции иностранного агента), теперь стараются максимально не афишировать свою связь с маргинальными радикалами, поэтому массово удаляют соответствующую информацию из своих профилей», — отметил автор Telegram-канала «Свинья и Соловей».

Часть блогеров уверена, что бывшие сотрудники Навального испытывают стыд при устройстве на новую работу, потому что их предыдущая деятельность не может вызывать уважения.

«Экс-сотрудники структур Навального спешно пытаются вычеркнуть страницы с работой на него из своей биографии (и резюме). Это неудивительно, учитывая юридический статус крупных проектов и их провалы. Проще начать «с чистого листа», чем пытаться объяснять потенциальному работодателю, как это вообще произошло», — считает автор канала «Акитолоп» в Telegram.

Нашлись и те, кто убеждён, что бывшая команда осуждённого блогера не уважает своего бывшего лидера и чувствует досаду, что потратили на него слишком много своего времени и сил.

Дарья Антонова ИА REGNUM Митинг Навального на Тверской

«Если еще в марте 2020 года сотрудники штабов Навального и ФБК (организация, деятельность которой запрещена в РФ, НКО, выполняющая функции иностранного агента), массово увольнявшиеся из этих структур, указывали блогера в своих резюме как экс-работодателя, то на фоне последних громких скандалов, связанных с Навальным, они решили окончательно вычеркнуть его из своего прошлого — даже из резюме. Да и кому захочется помнить о связи с «лидером», систематически нарушавшим все свои обещания: Навальный не компенсировал штрафы, полученные на его же митингах, даже собственным координаторам — не говоря уже о рядовых сторонниках, которым он обещал еще и компенсации от ЕСПЧ (которых, разумеется, тоже не последовало). Но финальной точкой все же стали симуляции Навального: сначала «отравления», а затем «предсмертного состояния». Все эти потуги выглядели настолько жалкими, что блогер окончательно всех разочаровал», — считает автор канала «Фонд Бабла с Коррупцией» в Telegram.

Напомним, 28 июня в популярных Telegram-каналах развернулось широкое обсуждение того факта, что бывшие работники структур осуждённого в России блогера Алексея Навального пытаются избегать упоминания прошлого места работы.