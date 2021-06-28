Соединенные Штаты рано утром в понедельник, 28 июня, нанесли авиаудары по объектам проиранских вооружённых группировок на границе Ирака и Сирии, которые, согласно информации Пентагона, с помощью беспилотников в последние недели наносили удары по американским военным в Ираке. Об этом сообщает министерство обороны США.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мишени

Это второй раз, когда президент США Джо Байден отдал приказ о применении силы в данном регионе. Ранее, в конце февраля, ВВС США нанесли авиаудары по зданиям в восточной Сирии, которые, согласно информации Пентагона, принадлежали ополченцам, ответственным за нападения на американцев и их союзников в Ираке.

«По указанию президента Байдена вооруженные силы США сегодня вечером нанесли оборонительные высокоточные авиаудары по объектам, используемым поддерживаемыми Ираном военизированными группировками в пограничном регионе Ирака и Сирии», — сказано в распространённом письменном заявлении пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби.

Кирби уточнил, что ВВС США направили авиаудары на оперативные объекты и склады оружия в двух местах в Сирии и одном месте в Ираке, расположенных возле границы обеих стран.

U.S. Air Force Авиаудар

По мнению Кирби, решение о нанесении авиаударов Байден принял на фоне серии нападений на американские интересы в Ираке со стороны проиранских военизированных группировок. С помощью авиаударов Байден ясно даёт понять, что будет действовать в интересах военнослужащих США, срывая и предотвращая такого рода нападения.

Пользователи Twitter бурно обсудили данную новость под соответствующей публикацией The New York Times.

«Поэтому захватчики нападали на местных жителей. Вот. Я исправил этот заголовок для вас», — пишет Daniel Canales.

«И еще раз — ПОЧЕМУ? Какова роль США в этом и на какой стадии находится эта бесперспективная война, если миру все равно?» — спрашивает @LorinskiLori.

«Да потому что дроны атаковали нашу базу в Ираке. Вот почему», — отвечает Bob Zentails.

«Что означает, что еще 200 мусульман были убиты США», — пишет @coldair.

«Авиаудар — это оруэлловская фраза, произнесенная Пентагоном, потому что она искажает смысл, в данном случае смягчая то, что произошло. Называть это «бомбардировкой» или «воздушной атакой» было бы более точно. Некоторые могут назвать это «воздушным терроризмом», когда в результате воздушной бомбардировки гибнет гражданское население», — подчеркивает jeff.

«Вот что Байден подразумевает под фразой — Америка вернулась», — считает @yorkc135.

«Слишком мало и слишком поздно. США потратили более 1,1 триллиона долларов денег американских налогоплательщиков на вторжение в Ирак, а затем бесплатно передали Ирак Ирану», — указывает @AbdullaAlami1.

«Ну так как это сделал Байден, то всем, видимо, все ок», — пишет Dayton Neal.

«Круто. Спасибо, Байден!» — комментирует John Judy.

«Ну раз об этом говорит Пентагон, то это должно быть правдой, да?» — риторически восклицает @MajidKazem1.

«Перестаньте бомбить другие страны. Я так от этого устал», — просит @unstablevitis.

«Отличная работа наших любимых американцев. Боже, благослови нас», — пишет @Kentrall4lyf.

«Да, еще больше войны. Нам нужно поддерживать бег этого поезда войны», — осуждает @PrepPrinsess01.

«И каков результат? Есть фотографии?» — интересуется @MysteryObsidian.

«Начни войну и получишь войну! Может, хватит вмешиваться в чужие дела? Пусть они живут в мире, и вы будете жить в мире, но это тыканье носом никогда не приведет к миру!» — уверен @Sadaflqbal30.

U.S. Marine Corps Авиаудар

«Решительное и зрелое решение, которое не мог принять предыдущий парень, если только он лично не получал от этого выгоду. Благословите президента Байдена!» — поддерживает @stevesnj.

«Проект «Новый американский век» продолжается… лживо влезая и совершая геноцид в десятки стран, при этом делая вид, что это все гражданская война и они спасают демократию, в то время как у них дома нет даже остатков демократии. Это все ложь», — объясняет John Nolan.

«Бомбить ради демократии, это как заниматься любовью ради девственности», — шутит @davidintheforc1.

«Журналисты прекратили нормально расследовать дела армии… только перепечатывают пресс-релизы Пентагона…» — критикует издание @CarfishHokes.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антонио Гутерреш призвал США снять санкции с Ирана.