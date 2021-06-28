Крупнейшие военные учения «Молниеносный удар 2021» на юго-западе Сербии, в которых приняла участие военная техника, купленная в России или полученная бесплатно по военному соглашению Москвы и Белграда, вызвали реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение 28 июня в социальной сети Facebook

Mod.gov.rs Учения «Молниеносный удар 2021»

«То есть, техника передана бесплатно, за наши пенсии? И это должно нас радовать?» — задаётся вопросом Владислав Б.

Многие пользователи оказались недовольны тем фактом, что часть российской техники досталась Сербии бесплатно. Люди считают, что руководству Российской Федерации пора перестать заниматься раздачей подарков.

Mod.gov.rs Учения «Молниеносный удар 2021»

«Почему мы продолжаем кому-то раздавать подарки? У нас что, денег завались? Сербам может быть и хорошо получить на халяву российскую технику, но спасибо-то в карман не положишь!» — отметил Иван Е.

Некоторые комментаторы заявили о том, что Сербия очень важна для России, а Россия очень нужна Сербии. Поэтому нет ничего удивительного в том, что Белград получил военную технику от Москвы.

«Сербия — друг России. Один из последних в Европе. Эту страну надо беречь, как зеницу ока, любить и лелеять. Иначе её просто сомнут американские охламоны», — пишет Евгений Ч.

Mod.gov.rs Учения «Молниеносный удар 2021»

Часть людей считает, что военная техника крайне важна для Сербии, потому что она, по сути, находится в окружении крайне недружественных стран и Белграду российское оружие будет как раз кстати.

«Сербы, словно бельмо на глазу у НАТО. В нужный момент вся техника пригодится Белграду, тут даже гадать не стоит», — поделился своим мнением Дмитрий М.

Ряд пользователей указывает на то, что Балканы стали жертвой агрессии НАТО неспроста, потому что в этом регионе было сконцентрировано очень много военной техники. Поэтому западные страны решили совершить подкоп под Югославию изнутри и уже затем уничтожить несогласных военным путём.

Mod.gov.rs Учения «Молниеносный удар 2021»

«Югославию потому-то и уничтожили, потому что если бы она вошла в ЕС и НАТО, то США бы не могли «диктовать» Европе ровным счётом ничего. В Югославии была одна из сильнейших армий. Вашингтону надо было «разорвать» её изнутри. Но бумеранг ещё вернётся, сербы сделали выводы из своей катастрофы», — считает Аделина В.

Нашлись и те, кто убеждён, что учения, прошедшие в Сербии, носят рядовой характер и не стоит считать, что Сербия готовится к военному столкновению.

Mod.gov.rs Учения «Молниеносный удар 2021»

«Военные учения могут означать просто военные учения. Не надо придавать этому событию какое-то излишнее важное значение. Сербия — миролюбивая страна, ей не получится тягаться с натовским окружением даже с российским оружием», — написал Олег К.

Напомним, 27 июня РИА Новости опубликовало материал о том, что на юго-западе Сербии прошли крупнейшие военные учения «Молниеносный удар 2021», в которых приняла участие военная техника, купленная в России или полученная бесплатно по военному соглашению Москвы и Белграда.