«Оппа! Новая чудо-вакцина готова!» — «Спутник V» могут изменить за неделю
Заявление директора НИЦЭМ имени Гамалеи Александра Гинцбурга о том, что в центре готовы создать новые варианты вакцин, если существующие препараты не смогут обеспечивать достаточное количество антител против новых штаммов коронавируса, после регистрации векторной технологии необходимые препараты будут создаваться в течение недели, вызвало обсуждение в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 28 июня в социальной сети Facebook.
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«Вирус ждать не будет, пока Гинцбург будет вносить изменения в «Спутник V». По сути, Гинцбург своим заявлением зарезал распиаренный «Спутник V» без ножа», — считает Анатолий С.
Многие пользователи пришли к выводу, что подобное заявление главы центра имени Гамалеи тянет на награду за достижения в области науки. То, как Гинцбург описывает процедуру коррекции вируса в столь короткие сроки, можно сравнить лишь с чудом или магией.
«Может Нобелевскую премию дадут этому товарищу? Он такую вакцину создал! От всех штаммов вируса. Только новый штамм появился, вакцину подкрутили и оппа! Новая чудо-вакцина готова! Обалдеть!» — удивляется Natusia K.
Некоторые комментаторы отмечают, что создание различных видов вакцины против коронавируса поставит в ступор конкретных врачей, которые будут решать, кому какие прививки необходимо ставить.
«А как они узнают, какую надо вводить? Ведь все штаммы вируса пока в действии: и британский, и индийский, и Дельта, и Дельта + и т. д.» — отмечает Inna A.
Часть людей считает, что научная дискуссия вокруг вакцинации от коронавируса скатилась в какой-то абсурд. Назначенные ответственные личности готовы сказать что угодно, лишь бы убедить население в том, что они контролируют ситуацию.
«Как так? Это же не трубы переставить, не обои переклеить. Как же так? И за неделю испытания доклинические пройдут? Или пофиг: кто выживет, тот выживет? Этот Гинцбург вообще понимает, о чём говорит? Как ему доверять можно?» — задаётся вопросами Светлана Ш.
Ряд пользователей убежден, что Гинцбург сказал всё верно и «скорректированным» вакцинам даже не потребуются дополнительные испытания, можно сразу прививать население от новых штаммов коронавируса.
«Да буквально все вакцины постоянно модифицируются и для людей, и для животных, раз в год точно, потому как вирусы все мутируют, и для этого не нужно никаких новых испытаний», — поделилась своим мнением Наталья В.
Отдельные комментаторы напомнили, что граждане России и так неохотно соглашаются вакцинироваться от COVID-19, но после таких спорных заявлений желания у людей явно не прибавится.
«А потом власти удивляются, почему люди так неохотно вакцинируются. Рассказывают сказочные истории, в которые, будь даже они правдой, никто не верит в силу той лёгкости, с которой о ней повествуют», — заметил Иван Е.
Напомним, 27 июня директор НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил в эфире телеканала «Россия 1», что в центре готовы создать новые варианты вакцин, если существующие препараты не смогут обеспечивать достаточное количество антител против новых штаммов коронавируса, после регистрации векторной технологии необходимые препараты будут создаваться в течение недели.