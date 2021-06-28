Заявление директора НИЦЭМ имени Гамалеи Александра Гинцбурга о том, что в центре готовы создать новые варианты вакцин, если существующие препараты не смогут обеспечивать достаточное количество антител против новых штаммов коронавируса, после регистрации векторной технологии необходимые препараты будут создаваться в течение недели, вызвало обсуждение в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 28 июня в социальной сети Facebook.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина от коронавируса «'Спутник V'»

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«Вирус ждать не будет, пока Гинцбург будет вносить изменения в «Спутник V». По сути, Гинцбург своим заявлением зарезал распиаренный «Спутник V» без ножа», — считает Анатолий С.

Kremlin.ru Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург

Многие пользователи пришли к выводу, что подобное заявление главы центра имени Гамалеи тянет на награду за достижения в области науки. То, как Гинцбург описывает процедуру коррекции вируса в столь короткие сроки, можно сравнить лишь с чудом или магией.

«Может Нобелевскую премию дадут этому товарищу? Он такую вакцину создал! От всех штаммов вируса. Только новый штамм появился, вакцину подкрутили и оппа! Новая чудо-вакцина готова! Обалдеть!» — удивляется Natusia K.

Некоторые комментаторы отмечают, что создание различных видов вакцины против коронавируса поставит в ступор конкретных врачей, которые будут решать, кому какие прививки необходимо ставить.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина от коронавируса «Спутник V»

«А как они узнают, какую надо вводить? Ведь все штаммы вируса пока в действии: и британский, и индийский, и Дельта, и Дельта + и т. д.» — отмечает Inna A.

Часть людей считает, что научная дискуссия вокруг вакцинации от коронавируса скатилась в какой-то абсурд. Назначенные ответственные личности готовы сказать что угодно, лишь бы убедить население в том, что они контролируют ситуацию.

«Как так? Это же не трубы переставить, не обои переклеить. Как же так? И за неделю испытания доклинические пройдут? Или пофиг: кто выживет, тот выживет? Этот Гинцбург вообще понимает, о чём говорит? Как ему доверять можно?» — задаётся вопросами Светлана Ш.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина от коронавируса «Спутник V»

Ряд пользователей убежден, что Гинцбург сказал всё верно и «скорректированным» вакцинам даже не потребуются дополнительные испытания, можно сразу прививать население от новых штаммов коронавируса.

«Да буквально все вакцины постоянно модифицируются и для людей, и для животных, раз в год точно, потому как вирусы все мутируют, и для этого не нужно никаких новых испытаний», — поделилась своим мнением Наталья В.

Отдельные комментаторы напомнили, что граждане России и так неохотно соглашаются вакцинироваться от COVID-19, но после таких спорных заявлений желания у людей явно не прибавится.

Facebook.comdodon.igor1 Вакцина от коронавируса «'Спутник V'»

«А потом власти удивляются, почему люди так неохотно вакцинируются. Рассказывают сказочные истории, в которые, будь даже они правдой, никто не верит в силу той лёгкости, с которой о ней повествуют», — заметил Иван Е.

Напомним, 27 июня директор НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил в эфире телеканала «Россия 1», что в центре готовы создать новые варианты вакцин, если существующие препараты не смогут обеспечивать достаточное количество антител против новых штаммов коронавируса, после регистрации векторной технологии необходимые препараты будут создаваться в течение недели.