«Подстава»: отобравшаяся на Олимпиаду афроамериканка обиделась на гимн США
Метательница молота Гвен Берри, представляющая сборную США афроамериканка, отвернулась во время исполнения американского национального гимна, стоя на третьей ступени пьедестала по итогу отборочных соревнований на Олимпийские игры, которые проводились в США в субботу, 26 июня. Свое поведение спортсменка объяснила тем, что гимн США не представляет ее народ.
В 2019 году Берри отстраняли от участия в соревнованиях на 12 месяцев за подобное поведение, но она все же решила повторить свой поступок якобы в знак своей борьбы за социальную справедливость.
В марте Олимпийский и параолимпийский комитет Соединённых Штатов (USOPC) сообщил, что выступающие на отборочных соревнованиях спортсмены могут протестовать, опускаться на колено на подиуме или на старте во время исполнения национального гимна.
В субботу, 26 июня, во время гимна Берри положила левую руку на бедро, а затем повернулась лицом к трибунам и надела черную футболку с надписью «Спортсмен-активист».
Как рассказала сама спортсменка, ей показалось, что гимн включили слишком поздно и что это было сделано специально.
«У них было достаточно возможностей исполнить национальный гимн до того, как мы туда поднялись… Я думала о том, что мне делать. В итоге я осталась там и, раскачиваясь, накинула рубашку на голову. Это было действительно неуважительно. Это действительно не было посланием (с моей стороны). Я действительно не хотел быть там. Как я уже сказала, это была подстава», — уверена спортсменка.
Берри также добавила, что ее миссия выходит за пределы спорта и что ей важно иметь возможность «представлять свою общину и свой народ, и тех, кто погиб от рук полицейских, тех, кто погиб от этого системного расизма. Это важная часть, вот почему я иду (на Олимпиаду), и вот почему я была здесь сегодня».
Пользователи Twitter бурно обсудили данную новость.
«Возможно, ей и досталась бронза, но она стремится к золоту на Олимпийских играх по угнетению», — иронизирует Gad Saad.
«Я думаю, это подходит для изображения Америки в настоящее время, другие страны не мирятся с этим самодовольством. Я имею в виду, что они ведут себя, как невоспитанные дети. Родители позволяют им иметь «голос», и они выходят из себя, потому что им все позволено. Нам снова нужно лидерство и смирение», — пишет Meghan Ruth.
«Другим странам не дают выбора. Это ее выбор — привлечь внимание к тем вещам, которые для нее важны. Вы должны гордиться ею за ее свободу использовать свою сцену, чтобы привлечь внимание к проблемам в нашей стране. Мы вправе требовать большего от людей в США», — отвечает MillieW.
«Речь идет о том, что американка неуважительно относится к собственному национальному гимну, даже не глядя на флаг и непринужденно стоя как ни в чем не бывало», — считает @ojfasfps.
«Ирония заключается в том, что люди погибли, чтобы дать ей возможность сделать это. Сколько других стран разрешили бы ей участвовать в соревнованиях после такой демонстрации? Вот насколько велика Америка», — указывает psandtpj.
«Леди слева ненавидит Америку и тем не менее получает деньги за то, что представляет Америку на международных спортивных мероприятиях», — пишет @cyre2067.
«Тут все дело в либерализме, ослепляющем вас возмущением невероятной неблагодарности и неуважения. Речь идет о промывке мозгов поколения миллениалов, которые НЕдостаточно сильны умственно, чтобы преодолеть левацкую индоктринацию», — объясняет @PatricRiot12.
«В некоторых странах за неуважение к своей стране олимпийского спортсмена выгнали бы из национальной команды или даже арестовали. В США, когда спортсмен проявляет неуважение к флагу или гимну, он тут же получает агента, договор на издание книги и 7-значный контракт на рекламу обуви», — подчеркивает Joel M. Petlin.
«Куда смотрели родители этого поколения? Они инфантильны до невозможности?» — задается вопросом Fred Houpt.
«Честный вопрос: мы единственная страна, которая постоянно видит, как наши спортсмены не поют национальный гимн? Я смотрел Еврофутбол, и они, кажется, испытывают радость, когда поют гимн своей страны», — интересуется This Guy.
«Вполне допустимо проявлять презрение, если вы считаете, что в вашей стране есть проблемы. Однако вы НЕ должны представлять страну, к которой вы испытываете такое презрение. Особенно на таком глобальном форуме, как Олимпийские игры», — считает Diana Cashman.
Напомним, ранее афроамериканская певица и обладательница музыкальной премии «Грэмми» Мэйси Грей заявила, что известный во всем мире флаг Соединенных Штатов Америки более не является символом оппозиции рабству, и вообще — он устарел. Певица обратилась к президенту и вице-президенту США Джо Байдену и Камале Харрис, а также к членам Конгресса:«Американский флаг был лишен своего уникального смысла. Благослови Бог тех фанатиков, они могут завладеть им (подразумеваются протестующие, которые пришли на митинг 6 января к Капитолию и, держа флаг США высоко над головой, потребовали отменить итоги голосования, согласно которым победил Джо Байден. — Д.Т.). Как и Конфедерация (Конфедеративные Штаты Америки), он износился, устарел, вызывает разногласия и не соответствует действительности. Он больше не олицетворяет демократию и свободу. Он больше не олицетворяет ВСЕХ нас. Несправедливо, что нас заставляют чтить его. Пришло время для нового флага».