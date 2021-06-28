Метательница молота Гвен Берри, представляющая сборную США афроамериканка, отвернулась во время исполнения американского национального гимна, стоя на третьей ступени пьедестала по итогу отборочных соревнований на Олимпийские игры, которые проводились в США в субботу, 26 июня. Свое поведение спортсменка объяснила тем, что гимн США не представляет ее народ.

Дейнека А.А. Спортсменка. 1950-е

В 2019 году Берри отстраняли от участия в соревнованиях на 12 месяцев за подобное поведение, но она все же решила повторить свой поступок якобы в знак своей борьбы за социальную справедливость.

В марте Олимпийский и параолимпийский комитет Соединённых Штатов (USOPC) сообщил, что выступающие на отборочных соревнованиях спортсмены могут протестовать, опускаться на колено на подиуме или на старте во время исполнения национального гимна.

В субботу, 26 июня, во время гимна Берри положила левую руку на бедро, а затем повернулась лицом к трибунам и надела черную футболку с надписью «Спортсмен-активист».

Как рассказала сама спортсменка, ей показалось, что гимн включили слишком поздно и что это было сделано специально.

«У них было достаточно возможностей исполнить национальный гимн до того, как мы туда поднялись… Я думала о том, что мне делать. В итоге я осталась там и, раскачиваясь, накинула рубашку на голову. Это было действительно неуважительно. Это действительно не было посланием (с моей стороны). Я действительно не хотел быть там. Как я уже сказала, это была подстава», — уверена спортсменка.

(сс) jenaragon94 Гвендолин Дениз Берри

Берри также добавила, что ее миссия выходит за пределы спорта и что ей важно иметь возможность «представлять свою общину и свой народ, и тех, кто погиб от рук полицейских, тех, кто погиб от этого системного расизма. Это важная часть, вот почему я иду (на Олимпиаду), и вот почему я была здесь сегодня».

Пользователи Twitter бурно обсудили данную новость.

«Возможно, ей и досталась бронза, но она стремится к золоту на Олимпийских играх по угнетению», — иронизирует Gad Saad.

«Я думаю, это подходит для изображения Америки в настоящее время, другие страны не мирятся с этим самодовольством. Я имею в виду, что они ведут себя, как невоспитанные дети. Родители позволяют им иметь «голос», и они выходят из себя, потому что им все позволено. Нам снова нужно лидерство и смирение», — пишет Meghan Ruth.

«Другим странам не дают выбора. Это ее выбор — привлечь внимание к тем вещам, которые для нее важны. Вы должны гордиться ею за ее свободу использовать свою сцену, чтобы привлечь внимание к проблемам в нашей стране. Мы вправе требовать большего от людей в США», — отвечает MillieW.

(сс) Becker1999 Протестующий за права негров

«Речь идет о том, что американка неуважительно относится к собственному национальному гимну, даже не глядя на флаг и непринужденно стоя как ни в чем не бывало», — считает @ojfasfps.

«Ирония заключается в том, что люди погибли, чтобы дать ей возможность сделать это. Сколько других стран разрешили бы ей участвовать в соревнованиях после такой демонстрации? Вот насколько велика Америка», — указывает psandtpj.

«Леди слева ненавидит Америку и тем не менее получает деньги за то, что представляет Америку на международных спортивных мероприятиях», — пишет @cyre2067.

«Тут все дело в либерализме, ослепляющем вас возмущением невероятной неблагодарности и неуважения. Речь идет о промывке мозгов поколения миллениалов, которые НЕдостаточно сильны умственно, чтобы преодолеть левацкую индоктринацию», — объясняет @PatricRiot12.

DWilliams Флаг США

«В некоторых странах за неуважение к своей стране олимпийского спортсмена выгнали бы из национальной команды или даже арестовали. В США, когда спортсмен проявляет неуважение к флагу или гимну, он тут же получает агента, договор на издание книги и 7-значный контракт на рекламу обуви», — подчеркивает Joel M. Petlin.

«Куда смотрели родители этого поколения? Они инфантильны до невозможности?» — задается вопросом Fred Houpt.

«Честный вопрос: мы единственная страна, которая постоянно видит, как наши спортсмены не поют национальный гимн? Я смотрел Еврофутбол, и они, кажется, испытывают радость, когда поют гимн своей страны», — интересуется This Guy.

«Вполне допустимо проявлять презрение, если вы считаете, что в вашей стране есть проблемы. Однако вы НЕ должны представлять страну, к которой вы испытываете такое презрение. Особенно на таком глобальном форуме, как Олимпийские игры», — считает Diana Cashman.

Напомним, ранее афроамериканская певица и обладательница музыкальной премии «Грэмми» Мэйси Грей заявила, что известный во всем мире флаг Соединенных Штатов Америки более не является символом оппозиции рабству, и вообще — он устарел. Певица обратилась к президенту и вице-президенту США Джо Байдену и Камале Харрис, а также к членам Конгресса:«Американский флаг был лишен своего уникального смысла. Благослови Бог тех фанатиков, они могут завладеть им (подразумеваются протестующие, которые пришли на митинг 6 января к Капитолию и, держа флаг США высоко над головой, потребовали отменить итоги голосования, согласно которым победил Джо Байден. — Д.Т.). Как и Конфедерация (Конфедеративные Штаты Америки), он износился, устарел, вызывает разногласия и не соответствует действительности. Он больше не олицетворяет демократию и свободу. Он больше не олицетворяет ВСЕХ нас. Несправедливо, что нас заставляют чтить его. Пришло время для нового флага».