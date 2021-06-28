Материал издания «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо Российского союза пекарей куратору стандарта Марине Костюченко о том, что разрабатываемый ГОСТ для предприятий хлебопекарной отрасли Евразийского экономического союза может стать причиной подорожания хлеба, вызвал реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения по данному вопросу 28 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Эваристо Баскенис. Мальчик с корзиной хлеба. 1655

«Предупредите, когда начнётся рост зарплат! Этот день необходимо будет сделать народным праздником!» — считает Михаил Ч.

Некоторые комментаторы пришли к выводу, что снижения цен на продукты народу Российской Федерации ждать больше не стоит. Стоимость всего будет только расти, считают граждане.

«Все время только и слышу про постоянный риск роста цен! Ни разу не слышал, чтобы цены падали. Такого, судя по всему, просто не может быть. Спасибо нашему государству за заботу о народе», — возмущается Миша А.

Другие отметили, что оказались совершенно не удивлены новостью о вероятном повышении цен на очередной продукт в российских магазинах. Люди убеждены, что производителям часто приходится идти на ухищрения, чтобы население не заметило роста цен.

«Не удивили. Если не цена растёт, то вес постоянно уменьшается. Вес замечаешь не сразу. Макароны 500 граммов сейчас найти сложно, уже в большинстве своём продаются только пачки по 450 граммов», — отметила Наиля И.

Дарья Антонова ИА REGNUM Прилавок с хлебом

Часть людей указывает на то, что в информационном пространстве становится всё больше прогнозов о росте цен на продукты. Люди беспокоятся, что Россия находится на пороге очередного экономического кризиса.

«Раньше раз в месяц предупреждали о надвигающемся повышении цен, а сейчас уже каждый понедельник. Что там с экономикой происходит? Всё в порядке?» — беспокоится Николай Ш.

Ряд пользователей отмечает, что правительство почему-то самоустранилось от решения ситуации с ростом цен на продукты, хотя ещё недавно рапортовало об успешной остановке повышения стоимости этих товаров.

«Сегодня пекари объявили о подорожании своей продукции, завтра подорожает капуста и ещё куча продуктов. А где же наше «горячо любимое» правительство, неустанно заботящееся о благосостоянии себя любимых?» — обратил внимание Александр О.

Отдельные комментаторы убеждены, что власти не предпримут никаких решительных действий, чтобы снизить цены в продуктовых магазинах России, а будут просто рассказывать в своих СМИ о том, что никаких проблем нет.

Дарья Антонова ИА REGNUM Супермаркет

«На всё растут цены. Располагаемые доходы населения падают, и это данные не Госдепартамента США, а Росстата. Спасибо властям! Главное — в режиме 24 на 7 показывать по телевизору, что у нас всё хорошо», — пишет Борис К.

Напомним, 28 июня издание «Коммерсантъ» опубликовало материал со ссылкой на письмо РСП куратору стандарта Марине Костюченко, что разрабатываемый ГОСТ для предприятий хлебопекарной отрасли Евразийского экономического союза может стать причиной подорожания хлеба.