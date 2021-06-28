Заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что де-юре и де-факто обязательной вакцинации от коронавируса в России нет, отметив, что это решения отдельных регионов, вызвало обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 28 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Права

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"Короче, опять необязательно, но обязательно. Вообще, ничего необязательно, но в целом всё теперь обязательно», — пишет Сергей Я.

Многие пользователи напомнили, что Россия — федеративное государство, и все регионы подчиняются единому центру в Москве. Значит, без указа из Кремля главы регионов не посмеют сделать никакой отсебятины.

«А регионы кому подчиняются? Всё верно, Москве. Не надо всё сваливать на регионы. По вашим приказам и регионы ужесточают ковидные меры и т. д. и т. п.» — заметил Евгений Л.

Ряд граждан указывает, что Песков стал слишком часто противоречить самому себе. Теперь же граждане наблюдают и то, как Кремль пытается самоустраниться от проблемы, перекладывая ответственность с себя на глав регионов.

Kremlin.ru Дмитрий Песков

«А кто накануне визжал, мол, не хотите вакцинироваться — увольняйтесь? И какие такие отрасли могут требовать вакцинации? Кто вас дёргает за поводок?» — задаётся вопросом Инна Е.

Некоторые комментаторы отметили, что руководство России должно перестать наводить тень на плетень, Люди призвали власти начать разговаривать с народом по существу, вести последовательную непротиворечивую политику и держать своё слово.

«Вот пусть тех, кто незаконно увольняет людей без прививки, федеральная власть показательно самих теперь увольняет, раз нет де-юре обязательного вакцинирования. Чтобы их слова не расходились с делом», — призывает Екатерина Т.

Часть людей считает, что российские власти совершают огромную ошибку, которая может привести к негативным политическим последствиям. Граждане убеждены, что народ России одобрил бы любые жёсткие ограничения в связи с пандемией коронавируса, но люди попросту не доверяют руководству Российской Федерации.

«Решения странные и ошибочные. Наше государство, как строгий родитель, не желающий что-то объяснять ребёнку и готовый отшлепать в любой момент, просто потому что лень и для показа власти и доминирования. Культура насилия у нас в менталитете, отсюда и решения такие. Как будто обычному человеку доступны все эти рестораны и кафе и входят в обязательный перечень трат, без которых человек загнется. Да проще будет не ходить туда раз в месяц или неделю, а заказать домой или на вынос», — написала Татьяна Ж.

Gov-murman.ru Вакцинация от коронавируса

Нашлись и те, кто уверены, что если российские власти не одумаются и продолжат осуществлять свою политику, то это приведёт к росту напряжённости среди населения и, может быть, даже к народному бунту.

«Ожидаемое двоемыслие. Обязательной вакцинации нет. Возраст для выхода на пенсию повышаться не будет. Санкции нам только на пользу. Как можно доверять после подобного?» — задаётся вопросом Дмитрий В.

Напомним, 28 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил на встрече с журналистами, что де-юре и де-факто обязательной вакцинации от коронавируса в России нет, отметив, что это решения отдельных регионов.