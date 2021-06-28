Информация о том, что в России завершается программа льготной ипотеки, ставка повышена до 7%, а сумма кредита ограничена 3 миллионами рублей, вызвала обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 28 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Ипотека

"В магазинах цены растут как на дрожжах. Зарплаты бы так росли!» — пишет Виктор С.

Многие пользователи пришли к выводу, что благодаря таким изменениям граждане России не смогут получить достойную ипотеку и жить в комфортном жилье.

«Ерунда полная. Сейчас за три миллиона даже где-нибудь в Самаре не купишь нормальное жилье. Получается, что опять пустая говорильня», — считает Дмитрий Е.

Некоторые комментаторы не понимают, почему государство не стимулирует свой народ брать ипотеку на жильё, а постоянно пугает граждан повышением процентной ставки. Население не должно переплачивать за ипотеку, нужно ввести ставку не более одного процента, считают пользователи.

«7% — это льготная ипотека? На мир посмотрите! Богаче России нет государств на планете Земля! Ведь это жильё — краеугольный камень существования семьи! Кто ваши экономические советники? Гоните их от себя и от граждан подальше! Под жильё ипотека максимум 1%, то есть только за оформление документов и обслуживание процесса!» — предлагает Владимир Т.

Дарья Антонова ИА REGNUM Отделение банка

Часть людей отмечает, что на повышение процентной ставки по ипотеке накладывается также и негативная экономическая ситуация в Российской Федерации, которая сильно бьёт по карманам простых граждан.

«В России уже невыгодно жить. Это всё равно, что быть рабом. В кредитную кабалу залезешь с ипотекой, а стабильности в это время нет в стране. Полный караул!» — написала Ева М.

Ряд пользователей указывают на то, что цены на жильё в России становятся всё дороже и дороже и уже опережают стоимость квартир в Европе. Отдельные граждане решают, что дешевле просто переехать за границу, чем приобрести жильё в нашем государстве.

«Такие проценты — это не льготная ипотека, а кабальная. Когда будет ноль процентов, тогда я и возьму. А пока лучше поживу на вилле во Франции. Цены с российскими уже стали сопоставимы», — поделилась своим мнением Наталия Г.

Нашлись и те, кто напомнил, что ограничение кредита до 3 миллионов рублей приведёт к тому, что ещё больше людей начнут приобретать жильё супер-экономкласса. Это неминуемо станет причиной снижения рождаемости, ведь для ребёнка просто не останется места.

ИА REGNUM Мать и ребенок

«Снижение ипотеки до трёх миллионов рублей будет стимулировать московских застройщиков строить курятники с квартирами по 12 метров, гордо называя их «квартира-студия». В ближайшей перспективе Москва и Подмосковье будут застроены человеческими инкубаторами», — предполагают 28 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, 28 июня «РИА Новости» опубликовало материал о том, что в России завершается программа льготной ипотеки под 6,5 процента. Её параметры изменены: ставка повышена до 7%, а сумма кредита ограничена 3 миллионами рублей.