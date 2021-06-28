«Вот вам и конец света» — соцсети о «суперливне» в Москве
Невероятная по своей мощности и разрушительной силе непогода в виде шквалистого ветра и ливней в Москве нашла живой отклик среди пользователей социальных сетей. Причем первые публикации появились задолго до того, как ураган обрушился на столицу.
Видеозаписью сильного ветра еще накануне поделилась пользователь Facebook Olga Prokhorenko, которая, с её слов, проживает на границе Московской и Смоленской областей.
«Москва, шухерись, у нас ураган. Несёт на вас», — написала она под постом.
Таким образом Ольга попыталась предупредить москвичей о грядущей непогоде. Но, судя по комментариям, этого и не требовалось. Для многих жителей столицы ураган не оказался неожиданностью, о чем они написали под видеозаписями последствий природной стихии.
«После такой жары всегда ураган бывает», — написал Akbar Saidov.
Это мнение поддержала и Галина Волкова.
«На смену изнуряющей жаре всегда приходят грозы. Так было всегда!» — высказалась она.
«Есть такое понятие «круговорот воды в природе». Пора всем задуматься, что вода не только с поверхности должна испаряться, но вода обязана и под землю спускаться!!!» — в тон Галине оставила комментарий Tatiana Ezybchek.
Тем не менее далеко не все отнеслись к урагану столь по-философски. Некоторые даже увидели в нем зловещее предзнаменование. Например, пользователь Аннушка Шеметова заявила, что стихийные бедствия происходят по всей планете.
«По всему свету такие ливни! Вот вам и конец света!» — написала она.
Примечательно, что некоторых пользователей разозлили видео с крушением строительной техники и стройматериалов. По мнению комментаторов, подобное видео является красноречивым свидетельством нарушения строительных норм.
«Когда уже эти строительные краны научатся крепить как положено?» — возмутилась Irina Akhvlediani.
Нашлись среди комментаторов и те, кто отнёсся с юмором к видео залитых улиц Москвы. Не редкостью были и едкие комментарии в адрес столичных властей.
«Ответ мэра на пресс-конференции: «в Тюмени всегда просто сразу всё замерзало», — написал Юрий Савинов под видео с затопленными улицами столицы.
«Похорошела Москва при Собянине» — иронично заметил Мустафа Хабиев.
«Собянин Москву в Венецию превратил! Разве можно быть недовольным его деятельностью? Скоро не только QR-коды получим, но и по-итальянски заговорим», — продолжил череду шуток Сергей Кабаков.
Однако нашлись и те, кто вступился в защиту московской мэрии, заметив, что далеко не всегда причиной подтопления является плохая работу чиновников или коммунальных служб.
«Ливневая канализация не вытянет — куда воду сбрасывать? Река не везде близко, а тянуть далеко — не хватит ширины труб. Нужны пруды, с водоочищением, конечно, для сбора. Это вопрос выделения земли», — высказался Roman Pokrovskij.
«Собянина нет в Берлине, а проблемы точно такие же», — поддержал городскую власть Дмитрий Яроцкий.
Отметим, что число горожан, возлагающих ответственность за подтопления на власти, и тех, кто не видел в этом их вины, разделились примерно поровну среди комментаторов. Но, пожалуй, точку в этих спорах поставил пользователь Андрей Новиков.
«Собственно, так было всегда в Мск: потоп после сильного ливня и тысячи недовольных и пострадавших распинают непутевых властей. Через день-два все забывают — и граждане, и власти, — чтобы со следующим ливнем опять вернуться к теме отсутствия ливневок», — написал он.