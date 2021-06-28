Невероятная по своей мощности и разрушительной силе непогода в виде шквалистого ветра и ливней в Москве нашла живой отклик среди пользователей социальных сетей. Причем первые публикации появились задолго до того, как ураган обрушился на столицу.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ливень в Москве

Видеозаписью сильного ветра еще накануне поделилась пользователь Facebook Olga Prokhorenko, которая, с её слов, проживает на границе Московской и Смоленской областей.

«Москва, шухерись, у нас ураган. Несёт на вас», — написала она под постом.

Таким образом Ольга попыталась предупредить москвичей о грядущей непогоде. Но, судя по комментариям, этого и не требовалось. Для многих жителей столицы ураган не оказался неожиданностью, о чем они написали под видеозаписями последствий природной стихии.

«После такой жары всегда ураган бывает», — написал Akbar Saidov.

Это мнение поддержала и Галина Волкова.

«На смену изнуряющей жаре всегда приходят грозы. Так было всегда!» — высказалась она.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ливень в Москве

«Есть такое понятие «круговорот воды в природе». Пора всем задуматься, что вода не только с поверхности должна испаряться, но вода обязана и под землю спускаться!!!» — в тон Галине оставила комментарий Tatiana Ezybchek.

Тем не менее далеко не все отнеслись к урагану столь по-философски. Некоторые даже увидели в нем зловещее предзнаменование. Например, пользователь Аннушка Шеметова заявила, что стихийные бедствия происходят по всей планете.

«По всему свету такие ливни! Вот вам и конец света!» — написала она.

Примечательно, что некоторых пользователей разозлили видео с крушением строительной техники и стройматериалов. По мнению комментаторов, подобное видео является красноречивым свидетельством нарушения строительных норм.

«Когда уже эти строительные краны научатся крепить как положено?» — возмутилась Irina Akhvlediani.

Нашлись среди комментаторов и те, кто отнёсся с юмором к видео залитых улиц Москвы. Не редкостью были и едкие комментарии в адрес столичных властей.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ливень в Москве

«Ответ мэра на пресс-конференции: «в Тюмени всегда просто сразу всё замерзало», — написал Юрий Савинов под видео с затопленными улицами столицы.

«Похорошела Москва при Собянине» — иронично заметил Мустафа Хабиев.

«Собянин Москву в Венецию превратил! Разве можно быть недовольным его деятельностью? Скоро не только QR-коды получим, но и по-итальянски заговорим», — продолжил череду шуток Сергей Кабаков.

Однако нашлись и те, кто вступился в защиту московской мэрии, заметив, что далеко не всегда причиной подтопления является плохая работу чиновников или коммунальных служб.

«Ливневая канализация не вытянет — куда воду сбрасывать? Река не везде близко, а тянуть далеко — не хватит ширины труб. Нужны пруды, с водоочищением, конечно, для сбора. Это вопрос выделения земли», — высказался Roman Pokrovskij.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ливень в Москве

«Собянина нет в Берлине, а проблемы точно такие же», — поддержал городскую власть Дмитрий Яроцкий.

Отметим, что число горожан, возлагающих ответственность за подтопления на власти, и тех, кто не видел в этом их вины, разделились примерно поровну среди комментаторов. Но, пожалуй, точку в этих спорах поставил пользователь Андрей Новиков.

«Собственно, так было всегда в Мск: потоп после сильного ливня и тысячи недовольных и пострадавших распинают непутевых властей. Через день-два все забывают — и граждане, и власти, — чтобы со следующим ливнем опять вернуться к теме отсутствия ливневок», — написал он.