Помните, когда в прошлом году начиналась пандемия, огромный расчет был на объединение народа перед лицом общей угрозы. Это чувство локтя в самые первые дни локдауна было довольно сильно. Люди были одинаково встревожены неясной перспективой, опасались пустых прилавков, экономического краха.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

Отойдя от первой оторопи, люди принялись быстро разделяться на основании своих представлений об опасности ковида и его повальности. И хотя время подтвердило, что это заболевание действительно может быть очень опасным, со временем мы увидели также, что не оправдался панический прогноз тех западных ученых, которые готовили общественное мнение к подобию средневековой чумы, косившей население наповал.

Но настоящее разделение пришло, когда в дело вступила вакцинация. Сперва добровольная, особо никого не беспокоившая, а потом вдруг ставшая центром озверелой информационной компании. Поле общественного диалога вдруг превратилось в боле боя, где и диалога нет, одна грызня. Что пишут сограждане на просторах Рунета? Непривитые заявляют, что они не скот и хотят сами решать, прививаться или нет. В числе привитых находятся особо буйные, о которых вообще рождается подозрение, что укололи их чем-то не тем — те сыпят безобразным матом и злобными проклятиями, а в ответ на любой разумный (!) вопрос о прививке отвечают «Это бред!» или «Единственная причина не прививаться — маразм». Аргументы свирепеют, факты жухнут. С ума великого всех сомневающихся в безопасности и/или нужности прививки записали в антипрививочники, что чушь: желание разобраться в действии вакцины вовсе не делает человека ее фанатичным противником. Проблема в том, что отвечать никто не хочет. Или не знает, что ответить.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Очередь на вакцинацию от коронавируса в ТРЦ Европейский. Москва

Например, есть такой вопрос. Почему привитых надо защищать от непривитых? Вот и вице-мэр Москвы Ракова про это говорит. Привили человека, защитили от вируса — теперь надо защитить от потенциальных носителей вируса. Но позвольте. Он же привит. Он защищен. Или нет? Его, привитого, надо защищать — а тогда в чем смысл его прививки? Этот совершенно рациональный, вовсе не антипрививочный вопрос до сих пор не получил внятного ответа. Максимум — чтобы защитить от новых штаммов вируса. Но тогда значит, что вакцина против новых штаммов не работает, так как часто надо ревакцинироваться? Кстати, каждый раз по принудиловке?

В таких условиях развернувшаяся в подобной форме «дискуссия» представляет более сильную угрозу жизни и здоровью участников, чем ковид и Эбола вместе взятые.

Этому срочно нужно противопоставить разумную точку зрения, следуя которой можно будет угасить страсти и подойти к проблеме так, как она того требует — с должной степенью рассудительности. Только такой подход способен снизить накал квазирелигиозной войны, грозящей выплеснуться из соцсетей на улицы. А почему грозящей? У нас же тут все, вроде как, только на диванах способны бастовать?

Не совсем так. Очевидным образом во многих случаях начинают править хайповый бал те, кому сугубо наплевать что на ковид, что на прививку. Эти занимаются подбрасыванием дровишек. Созданы идеальные условия для троллей, информационных хулиганов различного калибра, которые нагнетают психоз, уже оторвавшийся от реально происходящего. После мстительных обещаний из США «ответить» России на «кибератаки» ситуация выглядит особенно приметной — или все, правда, думают, что США так и будут отвечать визовыми санкциями против горстки мало кому интересных чиновников? И вот этот накал околоковидных баталий вполне может стать нестерпимым. Тем более что поведение политиков, у которых становится по семь пятниц на неделе, только подливает масла в огонь.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

К сожалению, вся логика предыдущей двуличной кампании по борьбе с вирусом изначально была насыщена возможностями такого развития общественной «дискуссии». А как реагировать, если одновременно для наших сограждан открывают Турцию и фактически закрывают Кубань? «Турции деньги нужнее, им еще с нами воевать», — написал кто-то в соцсетях, и ведь не у одного этого человека такое противоречие вызывает недоумение. Тем более что нестыковок хватает помимо дихотомии Турции и Кубани. Чемпионат по футболу, «Алые паруса», все эти массовые мероприятия во многих городах нашей страны, к которым ограничительные меры даже за уши не притянуть… Требования соблюдать социальную дистанцию в общественном транспорте. Запрет сидеть на скамейках в парках. Кассиры, защищенные со всех сторон стеклом и сидящие в масках, принимающие в перчатках безналичную оплату. И ведь началось сразу, со стартом ковида. Вот где бред, а не в вопросах о здравомыслии тех, кто эти «меры» принимает.

Mos.ru Вакцинация от коронавируса

Может, вакцинация и помогла бы. Во всяком случае, люди имеют полное право в это верить. И не верить тоже. А поэтому, прежде чем переходить к следующим шагам, необходимо ответственно, на должном уровне, дать ответ на вопрос о текущем состоянии дел в научной картине происходящего. Причем ответить, не увиливая от имеющихся противоречий и намечая пути их разрешения. И срочно, ведь сделать это надо было еще вчера.