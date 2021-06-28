«Конституция не работает! Что праздновать?!» — День Конституции Украины
28 июня по случаю празднования на Украине дня Конституции, которой исполнилось 25 лет, украинский телеканала НАШ предложил своим зрителям ответить на вопрос, нужен ли государству новый Основной закон. 18% ответили «да», 20% — «нет», 62% считают, что разницы нет — «что с ней, что без неё».
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Свое отношение к основному закону государства люди также выразили в комментариях к опросу, опубликованному в сообществе YouTube-канала «НАШ». Многие не понимают, зачем стране новая Конституция, если попирается действующая.
«Зачем Украине две невыполняющиеся Конституции?» — не понимает Евгений М.
«Конституция не работает! Она — сама по себе, а бандитская группировка под названием «государство» — сама по себе», — написала Александра Д.
«Конституция должна выполняться. А там с первых статей нарушается право на русский язык, русскую культуру», — пишет Елена К.
«Украине конституция не нужна от слова «совсем». Пусть злобный карлик на листочке напишет свои хотелки, и всё — конституция готова», — добавила Виктория С.
«Власть имущие об нее ноги вытирают, включая гаранта, что празднуют — непонятно. Свобода вероисповедания, где она? Природные ресурсы принадлежат народу Украины! Какие ресурсы? Газ, который вы добываете по 3 гривны, а продаете населению по 12? Разницу куда деваете? Пенсионерам, одиноким матерям, инвалидам? И так далее, и так далее по всем пунктам Конституции… Что празднуем?» — спросил Валерий К.
«Какой смысл в новой Конституции, если наши чиновники подомнут ее под себя или напишут ее так, как будет выгодно им?» — поинтересовался Максим К.
«А смысл? Её все равно власть игнорирует. Что она есть, что её нет. Ющенко тоже «выбрали» не по конституции, и эти этому примеру следуют», — добавил один из читателей.
«Конечно, нужна! Просто необходима! И она называется Конституция Российской Федерации. Проведите референдум о федерализации Украины и о самоопределении областей, и все встанет на свои места — люди все сами решат», — написал Дмитрий Б.
«Конституция Украины после майдана — не основной, а пустой закон. Украина есть независимое, социальное и правовое государство в Конституции — внешнее управление, сокращение социальных гарантий и целесообразность майдана вместо закона в жизни. Свободное использование, развитие и защита русского языка в Конституции — дискриминация и запрет русского языка в жизни… Не может быть привилегий и ограничений по политическим убеждениям, религиозным и языковым признакам в Конституции — дискриминация всех, кто против майдана, по признаку русского языка и церкви… После 2014 года нарушение прав, гарантированных Конституцией, особенно для тех, кто против майдана, это уже норма жизни. Не знаю даже, что тут праздновать», — подытожил украинский политолог Александр Скубченко в своем телеграм-канале.
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