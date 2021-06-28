Ростовскую область охватила 40-градусная жара. Особенно тяжело зной переносят люди пожилого возраста — наиболее частые пассажиры общественного транспорта. Однако спастись от палящего солнца в автобусах, купленных в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года, невозможно.

Эдвард Мунк. Солнце. 1912

«Ад существует», — пишут жители Ростова-на-Дону в социальных сетях, имея в виду общественный транспорт во второй половине дня.

Водители либо не включают кондиционер, либо говорят, что система климат-контроля неисправна. При этом в кабине шофера достаточно прохладно. При этом обновлённый к чемпионату мира 2018 года транспорт теперь не информирует о температурном режиме в салоне. Это произошло после того, как в социальных сетях появилась серия публикаций о невыносимой жаре в салонах.

«Если ад существует, то он в общественном транспорте Ростова-на-Дону. +43 градуса. Где кондиционеры? Это жe невыносимо», — написал один из участников паблика «Ростов главный».

«Кондиционер ушёл вместе с туристами после ЧМ-2018», — ответил ему ещё один участник дискуссии.

«В автобусе №98 побит температурный рекорд — +85 градусов. После 20-минутной поездки пассажиры выходят с загаром и хрустящей корочкой», — иронично отметил автор, ссылаясь на данные бегущей строки в автобусе.

Rostov-gorod.ru Автобус в Ростове-на-Дону

Некоторые пользователи сравнили автобусы с баней или сауной, а водителей назвали банщиками, которые поддают парку.

«Веники у водителя брать?» — задался вопросом один из участников социальных сетей.

«Не водитель, а профессиональный банщик», — обратил внимание на невыносимую жару в автобусах ещё один ростовчанин.

«Привет сердечникам и людям с проблемой сосудов. Не прививкой добьют, так душным транспортом. Браво!» — пишет ещё одна горожанка.

«Ростовские маршрутки стали напоминать «душегубки». А ведь это ещё не самый пик жары», — считает ещё один комментатор.

Городской департамент транспорта о проблеме знает. В качестве санкций власти инициировали расторжение муниципального контракта в одностороннем порядке. При этом избежать наказания можно, если устранить нарушения в установленный срок.

Наряду с этим горожане предлагают вернуть прежнюю схему оплаты проезда — при выходе из транспорта.

Дмитрий Загороднюк ИА Красная Весна Ростов-на-Дону

«При таком варианте, если поездка по каким-либо причинам не состоялась — или автобус не доехал до точки назначения, или не работает кондиционер, можно было бы не оплачивать проезд, так как услуга не оказана в полном объеме или оказана, но ненадлежащего качества (отключённый кондиционер, когда в салоне автобуса +40)», — считает автор инициативы, опубликованной в сервисе «Активный горожанин».

ИА REGNUM напоминает, что в Ростове-на-Дону пассажирский транспорт был обновлён в преддверии чемпионата мира 2018 года. Кондиционеры в автобусах и трамваях всё это время работали практически исправно.